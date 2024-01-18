https://crimea.ria.ru/20240118/na-ukraine-muzhchinam-bez-spravki-iz-voenkomata-otkazyvayut-v-lechenii-1134293305.html

На Украине мужчинам без справки из военкомата отказывают в лечении

На Украине мужчинам без справки из военкомата отказывают в лечении - РИА Новости Крым, 18.01.2024

На Украине мужчинам без справки из военкомата отказывают в лечении

Государственные больницы на Украине отказывают в плановой госпитализации украинским мужчинам призывного возраста, не имеющим на руках справку от территориальных РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T16:05

2024-01-18T16:05

2024-01-18T16:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Государственные больницы на Украине отказывают в плановой госпитализации украинским мужчинам призывного возраста, не имеющим на руках справку от территориальных центров комплектования (ТЦК) о постановке на воинский учет. Об этом сообщают украинские СМИ.В частности, с таким столкнулись жители Ивано-Франковской, Харьковской, Тернопольской, Киевской и Сумской областей.Как пояснили в одном из центров оказания административных услуг Харькова, у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет действительно могут потребовать справку из ТЦК, так как "есть соответствующие письма территориальных центров комплектации, которые начали приходить в лечебные учреждения еще несколько месяцев назад".Юристы отмечают, что отказ в предоставлении медицинской помощи на любом основании, в том числе при отсутствии справки из военкомата или военного билета, можно трактовать как нарушение конституции и Конвенции по правам человека, но юридически доказать такой отказ нелегко, поскольку его озвучивают лишь на словах, никак не оформляя документально.В Верховной раде Украины ранее анонсировали создание единого реестра военнообязанных от 17 до 60 лет. Он будет привязан к единому реестру избирателей. Документ, который является частью процесса мобилизации, предусматривает обработку собранных персональных данных.Кабинет министров Украины 26 декабря внес в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации в ряды вооруженных сил (ВСУ). Согласно документу, возраст подлежащих мобилизации украинцев снижается с 27 до 25 лет, для всех лиц младше 25 лет вводится базовая военная служба. В отношении мобилизации женщин отсрочка предоставляется только тем, кто находится в декрете до трех лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до шести лет, а также беременным женщинам. Кроме того, документ отменяет отсрочку от призыва для инвалидов III группы.Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия 11 января заявил, что законопроект отправлен на доработку. По его словам, "какие-то положения документа прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы".Читайте также на РИА Новости Крым:Украина проиграла будущее: эксперт о мобилизации женщин в ВСУРусские солдаты на Украине победили уже три армии – на подходе четвертаяПохлеще майдана: почему украинские депутаты боятся закона о мобилизации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, общество, мобилизация на украине, новости