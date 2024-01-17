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В Минобороны рассказали о причине жесткой посадки Ми-8 в Брянской области
В Минобороны рассказали о причине жесткой посадки Ми-8 в Брянской области - РИА Новости Крым, 17.01.2024
В Минобороны рассказали о причине жесткой посадки Ми-8 в Брянской области
Вертолет Ми-8 вынужденно приземлился в Брянской области, по предварительным данным, из-за технической неисправности, экипаж не пострадал, сообщили в среду в... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T17:11
2024-01-17T17:11
2024-01-17T17:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Вертолет Ми-8 вынужденно приземлился в Брянской области, по предварительным данным, из-за технической неисправности, экипаж не пострадал, сообщили в среду в Минобороны РФ."17 января при выполнении планового полета в Брянской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8", - говорится в сообщении.В министерстве обороны РФ подчеркнули, что экипаж не пострадал.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вертолет повредил линию электропередач. В результате происшествия в четырех районах: Севском, Суземском, Брасовском и Комаричском отсутствовало электричество.По его информации, в Брасовском и Комаричском районах подача электричества была оперативно восстановлена. В Севском и Суземском районах подачу электричества возобновят в ближайшее время.
https://crimea.ria.ru/20240117/vertolet-sovershil-avariynuyu-posadku-v-rostovskoy-oblasti--oborvana-lep-1134264223.html
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министерство обороны рф, происшествия, брянск, брянская область, новости, вертолет
В Минобороны рассказали о причине жесткой посадки Ми-8 в Брянской области
Вертолет Ми-8 вынужденно сел в Брянской области из-за неисправности - Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Вертолет Ми-8 вынужденно приземлился в Брянской области, по предварительным данным, из-за технической неисправности, экипаж не пострадал, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"17 января при выполнении планового полета в Брянской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8", - говорится в сообщении.
В министерстве обороны РФ подчеркнули, что экипаж не пострадал.
"По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность", - добавили в Минобороны.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вертолет повредил линию электропередач. В результате происшествия в четырех районах: Севском, Суземском, Брасовском и Комаричском отсутствовало электричество.
По его информации, в Брасовском и Комаричском районах подача электричества была оперативно восстановлена. В Севском и Суземском районах подачу электричества возобновят в ближайшее время.