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90 лет Василию Лановому: в Керчи почтили память актера - РИА Новости Крым, 16.01.2024
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90 лет Василию Лановому: в Керчи почтили память актера
90 лет Василию Лановому: в Керчи почтили память актера - РИА Новости Крым, 16.01.2024
90 лет Василию Лановому: в Керчи почтили память актера
Память советского и российского актера театра и кино, народного артиста СССР Василия Ланового почтили в Керчи в день его 90-летия. К его памятнику напротив... РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T12:13
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василий лановой
крым
керчь
память
общество
искусство
культура
татьяна умрихина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Память советского и российского актера театра и кино, народного артиста СССР Василия Ланового почтили в Керчи в день его 90-летия. К его памятнику напротив здания Драматического театра им. А. С. Пушкина возложили цветы. Какую роль актер сыграл для города и Крыма в целом, РИА Новости Крым рассказала генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.Василию Лановому в 2019 году было присвоено звание почетного гражданина Керчи. По словам генерального директора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, актер очень любил эту землю и был верен ей. В его плотном актерском графике всегда стояла запись, что в июне он едет в Керчь. Лановой был членом жюри международного фестиваля античного искусства "Боспорские агоны".Памятник актеру был открыт в Керчи в июне 2022 года напротив здания Драматического театра им. А. С. Пушкина. По словам генерального директора Восточно-Крымского музея-заповедника, на одном из фестивалей "Боспорские агоны" актеры, жюри составили петицию, что театр должен быть возрожден.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинец, любивший Крым: к 90-летию главного русского офицера Ланового"Сало, лук, хамса и покрепче что-то": крымская традиция Ланового
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василий лановой, крым, керчь, память, общество, искусство , культура, татьяна умрихина
90 лет Василию Лановому: в Керчи почтили память актера

Память актера Василия Ланового почтили в Керчи в день его 90-летия

12:13 16.01.2024 (обновлено: 12:17 16.01.2024)
 
© РИА Новости КрымПамятник Василию Лановому в Керчи
Памятник Василию Лановому в Керчи - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Память советского и российского актера театра и кино, народного артиста СССР Василия Ланового почтили в Керчи в день его 90-летия. К его памятнику напротив здания Драматического театра им. А. С. Пушкина возложили цветы. Какую роль актер сыграл для города и Крыма в целом, РИА Новости Крым рассказала генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

"Мы начали с ним фестиваль "Великое русское слово", который проходил в Ялте и по всему Крыму. Он сыграл совершенно уникальную роль и не только своим великим русским словом, Пушкиным, которого он доносил до каждого сердца, фильмами, о которых знают все, ролями, в том числе Ивана Вараввы, Павки Корчагина, капитана Грея. Вместе с российскими послами, коллегами-актерами, он стал предтечей возвращения Крыма в Россию", – говорит Татьяна Умрихина.

Василию Лановому в 2019 году было присвоено звание почетного гражданина Керчи. По словам генерального директора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, актер очень любил эту землю и был верен ей. В его плотном актерском графике всегда стояла запись, что в июне он едет в Керчь. Лановой был членом жюри международного фестиваля античного искусства "Боспорские агоны".

"Наша главная миссия сегодня сделать так, чтобы после нас поколения, которые придут сюда, вспомнили, кто такой Лановой, почему именно здесь находится памятник ему", – говорит Татьяна Умрихина.

Памятник актеру был открыт в Керчи в июне 2022 года напротив здания Драматического театра им. А. С. Пушкина. По словам генерального директора Восточно-Крымского музея-заповедника, на одном из фестивалей "Боспорские агоны" актеры, жюри составили петицию, что театр должен быть возрожден.

"Это действительно академический театр, академическая сцена, на которой не нужно говорить с усилителями. Каждый звук со сцены слышен везде. Мы очень хотим, чтобы настоящий театр с труппой возродился. Это очень важно. И уже сделаны шаги к этому. Нам есть, чем отчитаться Василию Семеновичу", – заключила Татьяна Умрихина.

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Василий ЛановойКрымКерчьПамятьОбществоИскусствоКультураТатьяна Умрихина
 
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