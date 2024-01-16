https://crimea.ria.ru/20240116/90-let-vasiliyu-lanovomu-v-kerchi-pochtili-pamyat-aktera-1134222383.html

90 лет Василию Лановому: в Керчи почтили память актера

90 лет Василию Лановому: в Керчи почтили память актера - РИА Новости Крым, 16.01.2024

90 лет Василию Лановому: в Керчи почтили память актера

Память советского и российского актера театра и кино, народного артиста СССР Василия Ланового почтили в Керчи в день его 90-летия. К его памятнику напротив... РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T12:13

2024-01-16T12:13

2024-01-16T12:17

василий лановой

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татьяна умрихина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Память советского и российского актера театра и кино, народного артиста СССР Василия Ланового почтили в Керчи в день его 90-летия. К его памятнику напротив здания Драматического театра им. А. С. Пушкина возложили цветы. Какую роль актер сыграл для города и Крыма в целом, РИА Новости Крым рассказала генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.Василию Лановому в 2019 году было присвоено звание почетного гражданина Керчи. По словам генерального директора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, актер очень любил эту землю и был верен ей. В его плотном актерском графике всегда стояла запись, что в июне он едет в Керчь. Лановой был членом жюри международного фестиваля античного искусства "Боспорские агоны".Памятник актеру был открыт в Керчи в июне 2022 года напротив здания Драматического театра им. А. С. Пушкина. По словам генерального директора Восточно-Крымского музея-заповедника, на одном из фестивалей "Боспорские агоны" актеры, жюри составили петицию, что театр должен быть возрожден.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинец, любивший Крым: к 90-летию главного русского офицера Ланового"Сало, лук, хамса и покрепче что-то": крымская традиция Ланового

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий лановой, крым, керчь, память, общество, искусство , культура, татьяна умрихина