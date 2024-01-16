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"Сало, лук, хамса и покрепче что-то": крымская традиция Ланового - РИА Новости Крым, 16.01.2024
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"Сало, лук, хамса и покрепче что-то": крымская традиция Ланового
"Сало, лук, хамса и покрепче что-то": крымская традиция Ланового - РИА Новости Крым, 16.01.2024
"Сало, лук, хамса и покрепче что-то": крымская традиция Ланового
Актер Василий Лановой, по его собственным словам, бывал в Крыму много раз, любил приезжать на полуостров, который был для него родным и особенным. Сегодня... РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T08:32
2024-01-16T08:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Актер Василий Лановой, по его собственным словам, бывал в Крыму много раз, любил приезжать на полуостров, который был для него родным и особенным. Сегодня Лановому исполнилось бы 90 лет.В последние годы жизни он был бессменным участником фестиваля "Боспорские агоны" в Керчи. Для него это всегда было долгожданной возможностью прикоснуться к красоте и древности.Как вспоминает гендиректор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина, Василия Ланового по традиции встречал на 9-м километре перед въездом в город его хороший друг, керчанин, один из создателей фестиваля "Боспорские агоны" Александр Бобров.Одним из самых любимых мест актера в городе был Митридат."Он постоянно по нему ходил, вспоминал, что было… И, конечно, море! Море он любил очень сильно! Это его самые любимые места. В том числе и наш музейный дворик. Там была особая аура. Там мы могли вместить только 100 человек и не более, включая балконы и все прочее. Там было его любимое сакральное место, – рассказала Татьяна Умрихина. – И, конечно, он на Митридате читал Пушкина. Он читал так, как не читал нигде! Он нам тогда сказал так: "Слушайте, первый раз спрашиваю: вы меня засняли? Потому что я ни на одной сцене не сумел так прочесть!" И это действительно было просто бесподобно!"Артист театра и кино, народный артист СССР, Герой Труда России Василий Семенович Лановой скончался в Москве от коронавируса 29 января 2021 года на 88 году жизни.
https://crimea.ria.ru/20240116/Glavnyy-russkiy-ofitser-Vasiliy-Lanovoy-ukrainets-lyubivshiy-Krym-1119203179.html
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новости, общество, культура, василий лановой, кино, ссср, россия, крым, керчь, татьяна умрихина, боспорские агоны

"Сало, лук, хамса и покрепче что-то": крымская традиция Ланового

08:32 16.01.2024
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНародный артист СССР Василий Лановой
Народный артист СССР Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Актер Василий Лановой, по его собственным словам, бывал в Крыму много раз, любил приезжать на полуостров, который был для него родным и особенным. Сегодня Лановому исполнилось бы 90 лет.
В последние годы жизни он был бессменным участником фестиваля "Боспорские агоны" в Керчи. Для него это всегда было долгожданной возможностью прикоснуться к красоте и древности.
Как вспоминает гендиректор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина, Василия Ланового по традиции встречал на 9-м километре перед въездом в город его хороший друг, керчанин, один из создателей фестиваля "Боспорские агоны" Александр Бобров.

"Это была традиционная керченская встреча: сало, лук, хамса и покрепче что-то. И вот пока эта традиция не воплощалась, в город не въезжали", – вспоминает Татьяна Умрихина.

Кадр из фильма Офицеры (1971). В роли Ивана Варравы - Василий Лановой
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Одним из самых любимых мест актера в городе был Митридат.
"Он постоянно по нему ходил, вспоминал, что было… И, конечно, море! Море он любил очень сильно! Это его самые любимые места. В том числе и наш музейный дворик. Там была особая аура. Там мы могли вместить только 100 человек и не более, включая балконы и все прочее. Там было его любимое сакральное место, – рассказала Татьяна Умрихина. – И, конечно, он на Митридате читал Пушкина. Он читал так, как не читал нигде! Он нам тогда сказал так: "Слушайте, первый раз спрашиваю: вы меня засняли? Потому что я ни на одной сцене не сумел так прочесть!" И это действительно было просто бесподобно!"
Артист театра и кино, народный артист СССР, Герой Труда России Василий Семенович Лановой скончался в Москве от коронавируса 29 января 2021 года на 88 году жизни.
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НовостиОбществоКультураВасилий ЛановойКиноСССРРоссияКрымКерчьТатьяна УмрихинаБоспорские агоны
 
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