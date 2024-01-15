https://crimea.ria.ru/20240115/sk-vozbudil-delo-o-moshennichestve-pri-postavkakh-drevesiny-dlya-nuzhd-svo-1134199204.html

СК возбудил дело о мошенничестве при поставках древесины для нужд СВО

СК возбудил дело о мошенничестве при поставках древесины для нужд СВО - РИА Новости Крым, 15.01.2024

СК возбудил дело о мошенничестве при поставках древесины для нужд СВО

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве на 27 миллионов рублей при поставках древесины для нужд специальной военной операции. Об этом... РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T10:11

2024-01-15T10:11

2024-01-15T10:11

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

министерство обороны рф

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мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве на 27 миллионов рублей при поставках древесины для нужд специальной военной операции. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.Глава ведомства уточнил, что преступление было совершено в Москве. Фигурантами дела являются должностные лица департамента военного имущества, управления имуществом специальных проектов Минобороны России и инвестиционной финансовой компании.По данным следствия, чиновники заключили с финансовой компанией договоры по сортировке, штабелированию, перевозке, погрузке и разгрузке древесины для нужд СВО общей стоимостью более 119 миллионов рублей. Работы были оплачены, но компания частично их не выполнила. Это повлекло необоснованную оплату на сумму более 27 миллионов рублей. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Афера на госзакупках: СК возбудил дело о многомилионном мошенничествеНа Ставрополье чиновника подозревают в хищении 76 млн рублей на нужды СВОПохитил 1,9 млн: в Крыму бизнесмена осудят за аферу с госконтрактом

москва

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), министерство обороны рф, закон и право, новости сво, новости, москва, мошенничество