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СК возбудил дело о мошенничестве при поставках древесины для нужд СВО
СК возбудил дело о мошенничестве при поставках древесины для нужд СВО - РИА Новости Крым, 15.01.2024
СК возбудил дело о мошенничестве при поставках древесины для нужд СВО
Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве на 27 миллионов рублей при поставках древесины для нужд специальной военной операции. Об этом... РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T10:11
2024-01-15T10:11
2024-01-15T10:11
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве на 27 миллионов рублей при поставках древесины для нужд специальной военной операции. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.Глава ведомства уточнил, что преступление было совершено в Москве. Фигурантами дела являются должностные лица департамента военного имущества, управления имуществом специальных проектов Минобороны России и инвестиционной финансовой компании.По данным следствия, чиновники заключили с финансовой компанией договоры по сортировке, штабелированию, перевозке, погрузке и разгрузке древесины для нужд СВО общей стоимостью более 119 миллионов рублей. Работы были оплачены, но компания частично их не выполнила. Это повлекло необоснованную оплату на сумму более 27 миллионов рублей. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Афера на госзакупках: СК возбудил дело о многомилионном мошенничествеНа Ставрополье чиновника подозревают в хищении 76 млн рублей на нужды СВОПохитил 1,9 млн: в Крыму бизнесмена осудят за аферу с госконтрактом
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РИА Новости Крым
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александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), министерство обороны рф, закон и право, новости сво, новости, москва, мошенничество
СК возбудил дело о мошенничестве при поставках древесины для нужд СВО
СК выявил мошенничество на 27 млн рублей при поставках древесины для нужд СВО – Бастрыкин
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве на 27 миллионов рублей при поставках древесины для нужд специальной военной операции. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
Глава ведомства уточнил, что преступление было совершено в Москве. Фигурантами дела являются должностные лица департамента военного имущества, управления имуществом специальных проектов Минобороны России и инвестиционной финансовой компании.
По данным следствия, чиновники заключили с финансовой компанией договоры по сортировке, штабелированию, перевозке, погрузке и разгрузке древесины для нужд СВО общей стоимостью более 119 миллионов рублей. Работы были оплачены, но компания частично их не выполнила. Это повлекло необоснованную оплату на сумму более 27 миллионов рублей. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.
"Военными следственными органами расследуется ряд уголовных дел по фактам хищения средств, выделенных для материального и технического обеспечения СВО и гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации", - добавил Бастрыкин.
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