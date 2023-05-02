Рейтинг@Mail.ru
Похитил 1,9 млн: в Крыму бизнесмена осудят за аферу с госконтрактом - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230502/pokhitil-19-mln-v-krymu-biznesmena-osudyat-za-aferu-s-goskontraktom-1128482033.html
Похитил 1,9 млн: в Крыму бизнесмена осудят за аферу с госконтрактом
Похитил 1,9 млн: в Крыму бизнесмена осудят за аферу с госконтрактом - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Похитил 1,9 млн: в Крыму бизнесмена осудят за аферу с госконтрактом
В Крыму индивидуального предпринимателя, похитившего 1,9 млн рублей при выполнении муниципальных контрактов, осудят за мошенничество в крупном размере. Об этом... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T14:37
2023-05-02T14:31
крым
прокуратура республики крым
мошенничество
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262311_0:155:1620:1066_1920x0_80_0_0_9a8c14b37fc806373c912decc1f74d1e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Крыму индивидуального предпринимателя, похитившего 1,9 млн рублей при выполнении муниципальных контрактов, осудят за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Как установили следователи, предприниматель взялся разработать и обеспечить сопровождение проектной документации по капитальному ремонту уличного освещения в населенных пунктах Журавлевского и Чистеньского сельских поселений, а также системы водоснабжения в селе Урожайное.В ходе поверки выяснилось, что разрешения на выполнение таких проектировочных работ он не имел. При этом договоры уже были заключены, а деньги выплачены.Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Материалы уголовного дела уже в Симферопольском районном суде.Обвиняемый возместил около 1 млн рублей ущерба. На его имущество наложен арест для взыскания оставшейся суммы в бюджет.Ранее в прокуратуре республики сообщили, что представители компании-подрядчика пойдут под суд за мошенничество на госконтрактах на строительство нескольких объектов у Сакского лечебного озера. Читайте также на РИА Новости Крым:Заведующий хирургией в Севастополе обвиняется в мошенничествеВ Севастополе кабардинец ответит за хищение субсидий на 15 млн рублей19-летнему евпаторийцу грозит до 6 лет тюрьмы за мошенничество
https://crimea.ria.ru/20230414/zaveduyuschiy-khirurgiey-v-sevastopole-obvinyaetsya-v-moshennichestve-1128170027.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262311_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_776b1e55316b972cebbce6a86b4ad583.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, прокуратура республики крым, мошенничество, общество, новости крыма
Похитил 1,9 млн: в Крыму бизнесмена осудят за аферу с госконтрактом

В Крыму бизнесмена осудят за мошенничество с муниципальными контрактами на 1,9 млн рублей

14:37 02.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Крыму индивидуального предпринимателя, похитившего 1,9 млн рублей при выполнении муниципальных контрактов, осудят за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Как установили следователи, предприниматель взялся разработать и обеспечить сопровождение проектной документации по капитальному ремонту уличного освещения в населенных пунктах Журавлевского и Чистеньского сельских поселений, а также системы водоснабжения в селе Урожайное.
В ходе поверки выяснилось, что разрешения на выполнение таких проектировочных работ он не имел. При этом договоры уже были заключены, а деньги выплачены.
"За предоставленные услуги ему было перечислено из муниципальных бюджетов в общей сложности 1,9 млн рублей при том, что исполнитель предоставил несоответствующую документацию", – уточнили в надзорном ведомстве.
Уголовный кодекс Российской Федерации
14 апреля, 11:04
Заведующий хирургией в Севастополе обвиняется в мошенничестве
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Материалы уголовного дела уже в Симферопольском районном суде.
Обвиняемый возместил около 1 млн рублей ущерба. На его имущество наложен арест для взыскания оставшейся суммы в бюджет.
Ранее в прокуратуре республики сообщили, что представители компании-подрядчика пойдут под суд за мошенничество на госконтрактах на строительство нескольких объектов у Сакского лечебного озера.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Заведующий хирургией в Севастополе обвиняется в мошенничестве
В Севастополе кабардинец ответит за хищение субсидий на 15 млн рублей
19-летнему евпаторийцу грозит до 6 лет тюрьмы за мошенничество
 
КрымПрокуратура Республики КрымМошенничествоОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:38Транспортная инфраструктура в Мариуполе будет развиваться – Путин
15:18В Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВД
15:12"Картофельный городок": ужасы концлагеря в Симферополе - архивы ФСБ
15:03"Взяли с потолка": Песков о данных Пентагона по потерям России в СВО
14:37Похитил 1,9 млн: в Крыму бизнесмена осудят за аферу с госконтрактом
14:24Штормовой ветер и дожди могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма
13:59Модельер с мировым именем: умер Валентин Юдашкин
13:24Шойгу: в России начался серийный выпуск новейших видов вооружения для СВО
13:18Шойгу озвучил потери ВСУ за месяц
13:13Валентин Юдашкин: биография
13:04Умер Валентин Юдашкин
12:45"Торнадо-С" уничтожили вагон боеприпасов для ВСУ в Краматорске
12:22COVID пошел на спад: сводка по Крыму и Севастополю
12:09Вертолет сел на палубу патрульного корабля – учения ЧФ у берегов Крыма
12:01В Крым опять идут заморозки - объявлено штормовое
11:52Подросток за рулем: подробности ДТП с несовершеннолетними в Крыму
11:40Журналисты запускают флеш-моб "запрещенных" песен Победы 3:13
11:28В Крыму ВАЗ слетел в кювет и перевернулся - пострадали подростки
11:10Не пропустил: в ДТП с двумя авто в Севастополе пострадали три человека
10:56Участников спецоперации бесплатно научат новым профессиям
Лента новостейМолния