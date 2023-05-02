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Похитил 1,9 млн: в Крыму бизнесмена осудят за аферу с госконтрактом
Похитил 1,9 млн: в Крыму бизнесмена осудят за аферу с госконтрактом - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Похитил 1,9 млн: в Крыму бизнесмена осудят за аферу с госконтрактом
В Крыму индивидуального предпринимателя, похитившего 1,9 млн рублей при выполнении муниципальных контрактов, осудят за мошенничество в крупном размере. Об этом... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T14:37
2023-05-02T14:37
2023-05-02T14:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Крыму индивидуального предпринимателя, похитившего 1,9 млн рублей при выполнении муниципальных контрактов, осудят за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Как установили следователи, предприниматель взялся разработать и обеспечить сопровождение проектной документации по капитальному ремонту уличного освещения в населенных пунктах Журавлевского и Чистеньского сельских поселений, а также системы водоснабжения в селе Урожайное.В ходе поверки выяснилось, что разрешения на выполнение таких проектировочных работ он не имел. При этом договоры уже были заключены, а деньги выплачены.Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Материалы уголовного дела уже в Симферопольском районном суде.Обвиняемый возместил около 1 млн рублей ущерба. На его имущество наложен арест для взыскания оставшейся суммы в бюджет.Ранее в прокуратуре республики сообщили, что представители компании-подрядчика пойдут под суд за мошенничество на госконтрактах на строительство нескольких объектов у Сакского лечебного озера. Читайте также на РИА Новости Крым:Заведующий хирургией в Севастополе обвиняется в мошенничествеВ Севастополе кабардинец ответит за хищение субсидий на 15 млн рублей19-летнему евпаторийцу грозит до 6 лет тюрьмы за мошенничество
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Похитил 1,9 млн: в Крыму бизнесмена осудят за аферу с госконтрактом
В Крыму бизнесмена осудят за мошенничество с муниципальными контрактами на 1,9 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Крыму индивидуального предпринимателя, похитившего 1,9 млн рублей при выполнении муниципальных контрактов, осудят за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Как установили следователи, предприниматель взялся разработать и обеспечить сопровождение проектной документации по капитальному ремонту уличного освещения в населенных пунктах Журавлевского и Чистеньского сельских поселений, а также системы водоснабжения в селе Урожайное.
В ходе поверки выяснилось, что разрешения на выполнение таких проектировочных работ он не имел. При этом договоры уже были заключены, а деньги выплачены.
"За предоставленные услуги ему было перечислено из муниципальных бюджетов в общей сложности 1,9 млн рублей при том, что исполнитель предоставил несоответствующую документацию", – уточнили в надзорном ведомстве.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Материалы уголовного дела уже в Симферопольском районном суде.
Обвиняемый возместил около 1 млн рублей ущерба. На его имущество наложен арест для взыскания оставшейся суммы в бюджет.
Ранее в прокуратуре республики сообщили, что представители компании-подрядчика пойдут под суд за мошенничество на госконтрактах
на строительство нескольких объектов у Сакского лечебного озера.
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