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Заведующий хирургией в Севастополе обвиняется в мошенничестве - РИА Новости Крым, 14.04.2023
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Заведующий хирургией в Севастополе обвиняется в мошенничестве
Заведующий хирургией в Севастополе обвиняется в мошенничестве - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Заведующий хирургией в Севастополе обвиняется в мошенничестве
Заведующий хирургическим отделением государственного медучреждения в Севастополе предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T11:04
2023-04-14T11:04
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Заведующий хирургическим отделением государственного медучреждения в Севастополе предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.По версии следствия, мужчина в ноябре 2020 года предоставил в отдел кадров медорганизации подложное удостоверение, подтверждающее наличие у него "Высшей" квалификационной категории по специальности "хирургия", что позволило ему незаконно получать предусмотренную за нее стимулирующую выплату. При этом документы о присвоении указанной категории он купил у неустановленного лица за 3 тысячи рублей.Было возбуждено и расследовано уголовное дело, в ходе следствия обвиняемый возместил причиненный ущерб. Материалы с утвержденным обвинительным заключением передают в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое жителей Ялты обманули 78 граждан при долевом строительствеОрганизаторы финансовой пирамиды обманули крымчан на 80 млн рублейВыманил деньги под видом полицейского: в Крыму задержан серийный мошенник
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, прокуратура города севастополя, здравоохранение в крыму и севастополе, происшествия, крым, новости, новости крыма
Заведующий хирургией в Севастополе обвиняется в мошенничестве

Завотделением больницы в Севастополе ответит за мошенничество с надбавками

11:04 14.04.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Заведующий хирургическим отделением государственного медучреждения в Севастополе предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.
По версии следствия, мужчина в ноябре 2020 года предоставил в отдел кадров медорганизации подложное удостоверение, подтверждающее наличие у него "Высшей" квалификационной категории по специальности "хирургия", что позволило ему незаконно получать предусмотренную за нее стимулирующую выплату. При этом документы о присвоении указанной категории он купил у неустановленного лица за 3 тысячи рублей.
"В дальнейшем ему была установлена надбавка в размере 24% должностного оклада, которую он получал до сентября 2022 года, когда его преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Таким образом, мужчина совершил хищение денежных средств государственного медучреждения в размере свыше 290 тысяч рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Было возбуждено и расследовано уголовное дело, в ходе следствия обвиняемый возместил причиненный ущерб. Материалы с утвержденным обвинительным заключением передают в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.
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