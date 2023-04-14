https://crimea.ria.ru/20230414/zaveduyuschiy-khirurgiey-v-sevastopole-obvinyaetsya-v-moshennichestve-1128170027.html

Заведующий хирургией в Севастополе обвиняется в мошенничестве

Заведующий хирургией в Севастополе обвиняется в мошенничестве - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Заведующий хирургией в Севастополе обвиняется в мошенничестве

Заведующий хирургическим отделением государственного медучреждения в Севастополе предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T11:04

2023-04-14T11:04

2023-04-14T11:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Заведующий хирургическим отделением государственного медучреждения в Севастополе предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.По версии следствия, мужчина в ноябре 2020 года предоставил в отдел кадров медорганизации подложное удостоверение, подтверждающее наличие у него "Высшей" квалификационной категории по специальности "хирургия", что позволило ему незаконно получать предусмотренную за нее стимулирующую выплату. При этом документы о присвоении указанной категории он купил у неустановленного лица за 3 тысячи рублей.Было возбуждено и расследовано уголовное дело, в ходе следствия обвиняемый возместил причиненный ущерб. Материалы с утвержденным обвинительным заключением передают в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое жителей Ялты обманули 78 граждан при долевом строительствеОрганизаторы финансовой пирамиды обманули крымчан на 80 млн рублейВыманил деньги под видом полицейского: в Крыму задержан серийный мошенник

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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