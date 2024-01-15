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Главные новости Крыма: 15 января - РИА Новости Крым, 15.01.2024
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Главные новости Крыма: 15 января
Главные новости Крыма: 15 января - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Главные новости Крыма: 15 января
Глава Крыма Сергей Аксенов уволит министра сельского хозяйства республики. Зам Развожаева получил выговор за плохую обработку дорог в Севастополе. Почти 80... РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T23:15
2024-01-15T23:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов уволит министра сельского хозяйства республики. Зам Развожаева получил выговор за плохую обработку дорог в Севастополе. Почти 80 тысяч крымчан получили компенсации за ущерб от "шторма века". На Крым надвигается новый шторм. Ялту и Мариуполь свяжет регулярный автобусный маршрут.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Отставка в КрымуМинистр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук будет освобожден от занимаемой должности из-за просчетов в освоении ведомством бюджетных средств, сообщил 15 января глава республики Сергей Аксенов. Первому заместителю министра сельского хозяйства Алиме Зарединовой объявлен выговор за некачественное выполнение должностных обязанностей.Кроме того, по словам Аксенова, "в связи со слабой исполнительской дисциплиной" выговоры будут объявлены министру здравоохранения региона Константину Скорупскому и его первому заместителю Ольге Растригиной. Выговор в СевастополеГубернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил выговор исполняющему обязанности вице-губернатора Павлу Иено из-за того, что на уборку городских улиц после снегопада вышло недостаточное количество техники для обработки дорог от гололеда. Об этом шла речь на аппаратном совещании правительства города в понедельник. Кроме того, проблемы с движением транспорта в снегопад наблюдались на Ялтинском кольце, дороге в районе Инкермана, проспекте Победы, развязки в селе Фруктовое и на других улицах и дорогах. Иено в свою очередь сообщил, что на расчистку и обработку дорог вышли 40 единиц коммунальной техники и более 80 рабочих. Однако из 40 этих единиц только 11 могут посыпать дороги противогололедными материалами. Это объяснение вызвало новую порцию критики со стороны губернатора. Компенсации и восстановления после "шторма века"Большинство поврежденных ноябрьским штормом набережных в Крыму планируют восстановить до курортного сезона. Подрядчики уже приступили к работе, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов. Также, по его данным, порядка 77 тысяч жителей Крыма, чье имущество пострадало в результате стихии не сегодняшний день уже получили компенсации. Еще более 100 тысяч человек получат единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей, добавил глава республики. Средства будут перечислены в полном объеме до середины февраля. Новое штормовое в КрымуСильные дожди и мокрый снег с ветром ожидаются в Крыму 16 января. В горах отложение мокрого снега, гололедица. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщил крымский главк МЧС России. Днем во вторник ожидается северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, на ЮБК и в горах порывы будут достигать 25 м/с. Кроме того, во второй половине дня 16 января на реках северного предгорья и Южного берега ожидается кратковременный подъем уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок. Новый маршрут Ялта - МариупольС 19 января запускается новый регулярный межрегиональный автобусный маршрут Ялта−Мариуполь, сообщили в понедельник в минтрансе Крыма. Комфортабельные автобусы будут выходить на рейсы ежедневно. Время отправления из Ялты – 11.00, из Алушты - 11.45, из Симферополя (АС "Курортная") – 13.00, из Джанкоя – 14.50. По информации Минтранса РК, маршрут будет проходить через Геническ, Акимовку, Мелитополь, Приморск, Бердянск, Мангуш.
https://crimea.ria.ru/20240115/opasnyy-obval-sklona-proizoshel-v-yalte-iz-za-nezakonnykh-stroek---vlatsi-1134207480.html
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главное за день, крым, новости крыма, общество, погода, погода в крыму, правительство севастополя, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
Главные новости Крыма: 15 января

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 15 января

23:15 15.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ библиотеке
В библиотеке - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов уволит министра сельского хозяйства республики. Зам Развожаева получил выговор за плохую обработку дорог в Севастополе. Почти 80 тысяч крымчан получили компенсации за ущерб от "шторма века". На Крым надвигается новый шторм. Ялту и Мариуполь свяжет регулярный автобусный маршрут.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Отставка в Крыму

Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук будет освобожден от занимаемой должности из-за просчетов в освоении ведомством бюджетных средств, сообщил 15 января глава республики Сергей Аксенов. Первому заместителю министра сельского хозяйства Алиме Зарединовой объявлен выговор за некачественное выполнение должностных обязанностей.
Кроме того, по словам Аксенова, "в связи со слабой исполнительской дисциплиной" выговоры будут объявлены министру здравоохранения региона Константину Скорупскому и его первому заместителю Ольге Растригиной.
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Выговор в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил выговор исполняющему обязанности вице-губернатора Павлу Иено из-за того, что на уборку городских улиц после снегопада вышло недостаточное количество техники для обработки дорог от гололеда. Об этом шла речь на аппаратном совещании правительства города в понедельник. Кроме того, проблемы с движением транспорта в снегопад наблюдались на Ялтинском кольце, дороге в районе Инкермана, проспекте Победы, развязки в селе Фруктовое и на других улицах и дорогах. Иено в свою очередь сообщил, что на расчистку и обработку дорог вышли 40 единиц коммунальной техники и более 80 рабочих. Однако из 40 этих единиц только 11 могут посыпать дороги противогололедными материалами. Это объяснение вызвало новую порцию критики со стороны губернатора.
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Компенсации и восстановления после "шторма века"

Большинство поврежденных ноябрьским штормом набережных в Крыму планируют восстановить до курортного сезона. Подрядчики уже приступили к работе, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.
Также, по его данным, порядка 77 тысяч жителей Крыма, чье имущество пострадало в результате стихии не сегодняшний день уже получили компенсации. Еще более 100 тысяч человек получат единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей, добавил глава республики. Средства будут перечислены в полном объеме до середины февраля.
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Новое штормовое в Крыму

Сильные дожди и мокрый снег с ветром ожидаются в Крыму 16 января. В горах отложение мокрого снега, гололедица. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщил крымский главк МЧС России. Днем во вторник ожидается северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, на ЮБК и в горах порывы будут достигать 25 м/с. Кроме того, во второй половине дня 16 января на реках северного предгорья и Южного берега ожидается кратковременный подъем уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок.
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Новый маршрут Ялта - Мариуполь

С 19 января запускается новый регулярный межрегиональный автобусный маршрут Ялта−Мариуполь, сообщили в понедельник в минтрансе Крыма. Комфортабельные автобусы будут выходить на рейсы ежедневно. Время отправления из Ялты – 11.00, из Алушты - 11.45, из Симферополя (АС "Курортная") – 13.00, из Джанкоя – 14.50. По информации Минтранса РК, маршрут будет проходить через Геническ, Акимовку, Мелитополь, Приморск, Бердянск, Мангуш.
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