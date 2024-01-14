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Крымский мост: ситуация на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 14.01.2024
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Крымский мост: ситуация на утро воскресенья
Крымский мост: ситуация на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Крымский мост: ситуация на утро воскресенья
Проезд на досмотр перед Крымским мостом утром в воскресенье свободен со стороны Керчи и Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T09:24
2024-01-14T09:24
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
краснодарский край
тамань
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Проезд на досмотр перед Крымским мостом утром в воскресенье свободен со стороны Керчи и Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов. Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, краснодарский край, тамань, общество, новости крыма
Крымский мост: ситуация на утро воскресенья

Проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани свободен утром в воскресенье

09:24 14.01.2024
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Проезд на досмотр перед Крымским мостом утром в воскресенье свободен со стороны Керчи и Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"По данным на 9:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - сказано в сообщении.
Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьКраснодарский крайТаманьОбществоНовости Крыма
 
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