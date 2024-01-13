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Аксенов отметил вклад журналистов в укрепление единства крымчан - РИА Новости Крым, 13.01.2024
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Аксенов отметил вклад журналистов в укрепление единства крымчан
Аксенов отметил вклад журналистов в укрепление единства крымчан - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Аксенов отметил вклад журналистов в укрепление единства крымчан
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил работников средств массовой информации и печати с профессиональным праздником и поблагодарил крымских журналистов за... РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T08:30
2024-01-13T08:30
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил работников средств массовой информации и печати с профессиональным праздником и поблагодарил крымских журналистов за самоотверженный труд. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Аксенов подчеркнул, что работа на информационном фронте требуют не только качественного анализа событий, оперативности и точности оценок, но и твердой патриотической позиции.13 января отмечается профессиональный праздник работников периодических печатных СМИ – День российской печати.В этот день в 1703 году по указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты "Ведомости". Он носил название "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах". Петр I лично отбирал материал для публикации, проверял качество переводов, правил корректуру.Начиная с 1997 года в День российской печати проходит вручение премий правительства РФ в области СМИ и грантов для поддержки проектов молодых журналистов. А в 2018 году указом президента РФ было учреждено почетное звание "Заслуженный журналист Российской Федерации".Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе открыли Зал славы крымской журналистикиЖурналисты РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы По обе стороны ленточки: две стороны жизни в объективе РИА Новости Крым
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сергей аксенов, праздники и памятные даты, крым, новости крыма, сми
Аксенов отметил вклад журналистов в укрепление единства крымчан

Аксенов поблагодарил крымских журналистов за самоотверженный труд на информационном фронте

08:30 13.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Аксенов в студии "Радио Спутник в Крыму"
Сергей Аксенов в студии Радио Спутник в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил работников средств массовой информации и печати с профессиональным праздником и поблагодарил крымских журналистов за самоотверженный труд. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Аксенов подчеркнул, что работа на информационном фронте требуют не только качественного анализа событий, оперативности и точности оценок, но и твердой патриотической позиции.
"Крымские журналисты вносят большой вклад в освещение актуальных событий, в укрепление единства крымчан и противодействие вражеской пропаганде, работают в зоне боевых действий. Благодарю всех за самоотверженный труд, желаю здоровья, мира и новых творческих успехов!" - сказал глава региона.
13 января отмечается профессиональный праздник работников периодических печатных СМИ – День российской печати.
В этот день в 1703 году по указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты "Ведомости". Он носил название "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах". Петр I лично отбирал материал для публикации, проверял качество переводов, правил корректуру.
Начиная с 1997 года в День российской печати проходит вручение премий правительства РФ в области СМИ и грантов для поддержки проектов молодых журналистов. А в 2018 году указом президента РФ было учреждено почетное звание "Заслуженный журналист Российской Федерации".
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