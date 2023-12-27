https://crimea.ria.ru/20231227/v-simferopole-otkryli-zal-slavy-krymskoy-zhurnalistiki-1133846235.html

В Симферополе открыли Зал славы крымской журналистики

В Симферополе открыли Зал славы крымской журналистики - РИА Новости Крым, 27.12.2023

В Симферополе открыли Зал славы крымской журналистики

В КФУ им. Вернадского открыли Зал славы крымской журналистики, это первый в Крыму объект, акцентирующий внимание общественности на истории местной журналистики, РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T17:02

2023-12-27T17:02

2023-12-27T17:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В КФУ им. Вернадского открыли Зал славы крымской журналистики, это первый в Крыму объект, акцентирующий внимание общественности на истории местной журналистики, ее начинателях. Об этом сообщает пресс-служба вуза.В Зале славы находятся портреты двенадцати выдающихся журналистов, которые внесли значительный вклад в развитие журналистки на полуострове.Все оформлено в интерактивном формате. В нижнем правом углу каждого портрета есть QR-код, перейдя по которому, можно узнать факты о жизни и судьбе как именитых, так и малоизвестных журналистов, которые работали на полуострове, когда-то готовили материалы о Крыме. Так, здесь можно найти портреты Л. Н. Толстого, К. М. Симонова, И. Л. Сельвинского, Л. И. Яблонского, В. А. Бобашинского, Г. М. Немировского и других.Дважды в год будут рассматриваться новые кандидаты, чьи имена также будут достойны оказаться в одном Зале славы с выдающимися писателями и журналистами, чья жизнь, работа и творчество связаны с Крымом, утверждают создатели проекта.Ранее сотрудники подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе к 10-летию агентства были отмечены государственными наградами и знаками отличия Государственного Совета и Совета министров республики Крым, а также почетными грамотами и благодарностями республиканского Министерства внутренней политики, информации и связи. А также сотрудники РИА Новости Крым получили награды на ежегодной премии "Журналист года".Читайте также на РИА Новости Крым:С "лейкой" и блокнотом: крымские истории Константина СимоноваКиселев: проект "Песни военных корреспондентов" - творческая удачаЛавров поздравил "Россию сегодня" с юбилеем

https://crimea.ria.ru/20231208/zhurnalisty-ria-novosti-krym-pobedili-v-konkurse-zhurnalist-goda-1133406584.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кфу (крымский федеральный университет), крым, новости крыма, общество, новости