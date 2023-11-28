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Киселев: проект "Песни военных корреспондентов" - творческая удача - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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Киселев: проект "Песни военных корреспондентов" - творческая удача
Киселев: проект "Песни военных корреспондентов" - творческая удача - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Киселев: проект "Песни военных корреспондентов" - творческая удача
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал большой творческой удачей коллаборацию "Песни военных корреспондентов" с... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T15:21
2023-11-28T15:21
медиагруппа "россия сегодня"
дмитрий киселев
общество
культура
россия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости Крым. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал большой творческой удачей коллаборацию "Песни военных корреспондентов" с проектом #МУЗЫКАВМЕСТЕ композитора, аранжировщика Тимура Ведерникова.Он напомнил, что "Россия сегодня" ведет свою историю от Совинформбюро, которое было создано на третий день Великой Отечественной войны для того, чтобы поставлять четкую, точную, выверенную информацию о тяжелейших боях."Нужно было находить вдохновляющие слова и вдохновляющую интонацию в условиях отступления, колоссальных жертв, эвакуации, неразберихи, массового героизма. И, собственно, тот рельеф Совинформбюро задает нам силы сейчас. У нас сейчас в зоне СВО в режиме ротации работают 50 военкоров. Мы, к величайшему сожалению, несем потери. У нас в 2014 году погиб Андрей Стенин, а летом мы похоронили Ростислава Журавлева. Недавно погиб журналист ВГТРК Борис Максудов", - подчеркнул гендиректор медиагруппы.В рамках мероприятия состоялась премьера первой части совместного видеопроекта "Песни военных корреспондентов", реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Журналисты из разных регионов страны исполнили песню "Корреспондентская застольная" Константина Симонова. По словам Киселева, с помощью этой песни коллеги смогут выразить поддержку военным корреспондентам, которые сейчас работают на специальной военной операции.В свою очередь Ведерников подчеркнул, что участниками проекта, которые исполнили "Корреспондентскую застольную", стали работники разных СМИ, отдавшие дань уважения своим коллегам. По его словам, песня Симонова сейчас вновь актуальна, поэтому была выбрана неслучайно.Ведерников также рассказал про вторую часть проекта, в которой песню исполнят военные корреспонденты. "Там поют непоющие люди - это настоящие военкоры. Это будут петь настоящие военные корреспонденты, как умеют, и в том числе работники РИА Новости…, в стиле рок", - отметил композитор."Песни военных корреспондентов" - коллаборация проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ Тимура Ведерникова и медиагруппы "Россия сегодня". В формате музыкального флешмоба участники со всей России обращаются к традиции фронтовой журналистики, демонстрируют духовную преемственность поколений советских и российских военкоров. Главная задача нового музыкального проекта - подчеркнуть гражданскую значимость столь важной в реалиях современного времени профессии, как военная журналистика, герои которой работают как на передовой информационной войны, так и на линии боевого соприкосновения.#МУЗЫКАВМЕСТЕ - это масштабный культурно-социальный проект, который в 2016 году запустил в России известный продюсер, музыкант и аранжировщик Тимур Ведерников.
россия
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Проект "Песни военных корреспондентов"/"Корреспондентская застольная" (копия)
Проект "Песни военных корреспондентов"/"Корреспондентская застольная"
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РИА Новости Крым
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медиагруппа "россия сегодня", дмитрий киселев, общество, культура, россия
Киселев: проект "Песни военных корреспондентов" - творческая удача

Киселев: проект "Песни военных корреспондентов" - творческая удача для "России сегодня"

15:21 28.11.2023
 
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости Крым. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал большой творческой удачей коллаборацию "Песни военных корреспондентов" с проектом #МУЗЫКАВМЕСТЕ композитора, аранжировщика Тимура Ведерникова.
"Для нашего агентства, конечно, это неслучайный проект… Наша медиагруппа в начале декабря будет отмечать 10-летие. Мы гордимся своими результатами, своим коллективом, и по этому случаю у нас случилась такая коллаборация… Мне очень приятно, что у нас появился такой партнер - Тимур Ведерников с проектом #МУЗЫКАВМЕСТЕ, что нам удалось сделать, что называется, тотальный флешмоб. Для нас это большая творческая удача. Благодарю всех, кто участвовал в проекте", - сказал Киселев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Он напомнил, что "Россия сегодня" ведет свою историю от Совинформбюро, которое было создано на третий день Великой Отечественной войны для того, чтобы поставлять четкую, точную, выверенную информацию о тяжелейших боях.
"Нужно было находить вдохновляющие слова и вдохновляющую интонацию в условиях отступления, колоссальных жертв, эвакуации, неразберихи, массового героизма. И, собственно, тот рельеф Совинформбюро задает нам силы сейчас. У нас сейчас в зоне СВО в режиме ротации работают 50 военкоров. Мы, к величайшему сожалению, несем потери. У нас в 2014 году погиб Андрей Стенин, а летом мы похоронили Ростислава Журавлева. Недавно погиб журналист ВГТРК Борис Максудов", - подчеркнул гендиректор медиагруппы.
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, автор и продюсер проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ, композитор, аранжировщик Тимур Ведерников, проректор РАНХиГС, сопродюсер проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ Андрей Полосин во время пресс-конференции, посвященной началу сотрудничества Международной медиагруппы "Россия сегодня" и проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ

Пресс-конференция к старту музыкального проекта Песни военных корреспондентов
1 из 5

Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, автор и продюсер проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ, композитор, аранжировщик Тимур Ведерников, проректор РАНХиГС, сопродюсер проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ Андрей Полосин во время пресс-конференции, посвященной началу сотрудничества Международной медиагруппы "Россия сегодня" и проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ

© РИА Новости . Виталий Белоусов
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© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев

Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев
2 из 5

Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев

© РИА Новости . Виталий Белоусов
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© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Проректор РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, научный руководитель проекта "ДНК России", сопродюсер проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ Андрей Полосин

Сопродюсер проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ Андрей Полосин
3 из 5

Проректор РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, научный руководитель проекта "ДНК России", сопродюсер проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ Андрей Полосин

© РИА Новости . Виталий Белоусов
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© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРуководитель редакции Ближнего Востока и Африки РИА Новости, военный корреспондент Михаил Алаеддин
Руководитель редакции Ближнего Востока и Африки РИА Новости, военный корреспондент Михаил Алаеддин
4 из 5
Руководитель редакции Ближнего Востока и Африки РИА Новости, военный корреспондент Михаил Алаеддин
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтор и продюсер проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ, композитор, аранжировщик Тимур Ведерников
Автор и продюсер проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ, композитор, аранжировщик Тимур Ведерников
5 из 5
Автор и продюсер проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ, композитор, аранжировщик Тимур Ведерников
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 5

Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, автор и продюсер проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ, композитор, аранжировщик Тимур Ведерников, проректор РАНХиГС, сопродюсер проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ Андрей Полосин во время пресс-конференции, посвященной началу сотрудничества Международной медиагруппы "Россия сегодня" и проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ

© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
2 из 5

Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев

© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 5

Проректор РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, научный руководитель проекта "ДНК России", сопродюсер проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ Андрей Полосин

© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
4 из 5
Руководитель редакции Ближнего Востока и Африки РИА Новости, военный корреспондент Михаил Алаеддин
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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5 из 5
Автор и продюсер проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ, композитор, аранжировщик Тимур Ведерников
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В рамках мероприятия состоялась премьера первой части совместного видеопроекта "Песни военных корреспондентов", реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Журналисты из разных регионов страны исполнили песню "Корреспондентская застольная" Константина Симонова. По словам Киселева, с помощью этой песни коллеги смогут выразить поддержку военным корреспондентам, которые сейчас работают на специальной военной операции.
"Ребята, которые находятся в зоне СВО, нуждаются в подпитке…, в поддержке. Эта песня, безусловно, будет важным элементом такой эмоциональной поддержки для журналистов, которые опять работают в цветах хаки", - отметил он.
В свою очередь Ведерников подчеркнул, что участниками проекта, которые исполнили "Корреспондентскую застольную", стали работники разных СМИ, отдавшие дань уважения своим коллегам. По его словам, песня Симонова сейчас вновь актуальна, поэтому была выбрана неслучайно.
Ведерников также рассказал про вторую часть проекта, в которой песню исполнят военные корреспонденты. "Там поют непоющие люди - это настоящие военкоры. Это будут петь настоящие военные корреспонденты, как умеют, и в том числе работники РИА Новости…, в стиле рок", - отметил композитор.
"Конечно же, мы делаем новости, комментарии, аналитику, но мы должны доносить правду, настроение и смыслы всеми возможными способами. Только в тексте не всегда получается это передать. Нужна музыка, нужна интонация, нужна радость, нужна совершенно другая творческая энергия и другой взгляд… В блокадном Ленинграде пели песни. А как может быть иначе? Песни дают силы", - заключил Киселев.
"Песни военных корреспондентов" - коллаборация проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ Тимура Ведерникова и медиагруппы "Россия сегодня". В формате музыкального флешмоба участники со всей России обращаются к традиции фронтовой журналистики, демонстрируют духовную преемственность поколений советских и российских военкоров. Главная задача нового музыкального проекта - подчеркнуть гражданскую значимость столь важной в реалиях современного времени профессии, как военная журналистика, герои которой работают как на передовой информационной войны, так и на линии боевого соприкосновения.
#МУЗЫКАВМЕСТЕ - это масштабный культурно-социальный проект, который в 2016 году запустил в России известный продюсер, музыкант и аранжировщик Тимур Ведерников.
 
Медиагруппа "Россия сегодня"Дмитрий КиселевОбществоКультураРоссия
 
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