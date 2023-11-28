https://crimea.ria.ru/20231128/kiselev-proekt-pesni-voennykh-korrespondentov---tvorcheskaya-udacha-1133142878.html

Киселев: проект "Песни военных корреспондентов" - творческая удача

Киселев: проект "Песни военных корреспондентов" - творческая удача - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Киселев: проект "Песни военных корреспондентов" - творческая удача

Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал большой творческой удачей коллаборацию "Песни военных корреспондентов" с... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T15:21

2023-11-28T15:21

2023-11-28T15:21

медиагруппа "россия сегодня"

дмитрий киселев

общество

культура

россия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости Крым. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал большой творческой удачей коллаборацию "Песни военных корреспондентов" с проектом #МУЗЫКАВМЕСТЕ композитора, аранжировщика Тимура Ведерникова.Он напомнил, что "Россия сегодня" ведет свою историю от Совинформбюро, которое было создано на третий день Великой Отечественной войны для того, чтобы поставлять четкую, точную, выверенную информацию о тяжелейших боях."Нужно было находить вдохновляющие слова и вдохновляющую интонацию в условиях отступления, колоссальных жертв, эвакуации, неразберихи, массового героизма. И, собственно, тот рельеф Совинформбюро задает нам силы сейчас. У нас сейчас в зоне СВО в режиме ротации работают 50 военкоров. Мы, к величайшему сожалению, несем потери. У нас в 2014 году погиб Андрей Стенин, а летом мы похоронили Ростислава Журавлева. Недавно погиб журналист ВГТРК Борис Максудов", - подчеркнул гендиректор медиагруппы.В рамках мероприятия состоялась премьера первой части совместного видеопроекта "Песни военных корреспондентов", реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Журналисты из разных регионов страны исполнили песню "Корреспондентская застольная" Константина Симонова. По словам Киселева, с помощью этой песни коллеги смогут выразить поддержку военным корреспондентам, которые сейчас работают на специальной военной операции.В свою очередь Ведерников подчеркнул, что участниками проекта, которые исполнили "Корреспондентскую застольную", стали работники разных СМИ, отдавшие дань уважения своим коллегам. По его словам, песня Симонова сейчас вновь актуальна, поэтому была выбрана неслучайно.Ведерников также рассказал про вторую часть проекта, в которой песню исполнят военные корреспонденты. "Там поют непоющие люди - это настоящие военкоры. Это будут петь настоящие военные корреспонденты, как умеют, и в том числе работники РИА Новости…, в стиле рок", - отметил композитор."Песни военных корреспондентов" - коллаборация проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ Тимура Ведерникова и медиагруппы "Россия сегодня". В формате музыкального флешмоба участники со всей России обращаются к традиции фронтовой журналистики, демонстрируют духовную преемственность поколений советских и российских военкоров. Главная задача нового музыкального проекта - подчеркнуть гражданскую значимость столь важной в реалиях современного времени профессии, как военная журналистика, герои которой работают как на передовой информационной войны, так и на линии боевого соприкосновения.#МУЗЫКАВМЕСТЕ - это масштабный культурно-социальный проект, который в 2016 году запустил в России известный продюсер, музыкант и аранжировщик Тимур Ведерников.

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медиагруппа "россия сегодня", дмитрий киселев, общество, культура, россия