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Где в Севастополе и пригороде не будет света в четверг – список адресов

Где в Севастополе и пригороде не будет света в четверг – список адресов - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Где в Севастополе и пригороде не будет света в четверг – список адресов

Предприятие "Севастопольэнерго" сообщает о плановом отключении электроэнергии в Севастополе и пригородных населенных пунктах 11 и 12 января. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T06:22

2024-01-11T06:22

2024-01-11T06:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Предприятие "Севастопольэнерго" сообщает о плановом отключении электроэнергии в Севастополе и пригородных населенных пунктах 11 и 12 января. Об этом сообщает пресс-служба департамента городского хозяйства города.Так, в четверг 11 января в период с 9:00 до 20:00 света не будет на проспекте Генерала Острякова, в здании №1 на Историческом бульваре и в переулке Панорамном.В период с 9:00 до 17:00 на час – полтора не будет света в селе Передовое на улицах Камышовая, Нагорная, Приклубная, Западная, Майская, Можжевеловая, Морская, переулках Ручейный, Нагорный и Тихий.В это же время свет отключат в Нахимовском районе Севастополя: на улицах Артиллеристов, Станюковича, Мирной, Кавказской, Кубанской, Каспийской, Донской, 2 линии Бомбор, Пластунской, Подольцева, переулке Мирном. А также в ТСН "Слип", на улице Евгения Реброва, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, Виктора Калганова, Генерала Рихтера, коттеджном поселке "Благополучный".В селе Верхнесадовое свет отключат в переулке Подгорном, на улице Севастопольской и Пирогова. В поселке Солнечном отключения ожидаются на улицах Караизюмская, Сергея Патрогина и Янтарная. В поселке Андреевка – на улице Майской. В Любимовке – на улицах Батарейная и Софьи Перовской."Кроме того, 11 и 12 января в Севастополе с 09:00 до 16:00 запланированы отключения абонентов на улице Коммунистическая, Сибирская, Черноморская и Галины Петровой", – добавили в ведомстве. – В пятницу 12 января свет отключат на улице Комбрига Потапова с 9:00 до 12:00".Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области восстановили электроснабжениеСвет и вода вернулись в дома жителей Черноморского районаПрокуратура Крыма начала проверку после отключения света из-за непогоды

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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