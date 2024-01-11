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Атака ВСУ на Ростовскую область: данные Минобороны

Атака ВСУ на Ростовскую область: данные Минобороны - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Атака ВСУ на Ростовскую область: данные Минобороны

Украинские боевики пытались атаковать Ростовскую область, над регионом сбит беспилотник. Об этом утром в четверг сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T06:37

2024-01-11T06:37

2024-01-11T06:42

ростовская область

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

новости

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики пытались атаковать Ростовскую область, над регионом сбит беспилотник. Об этом утром в четверг сообщили в Минобороны России.Губернатор региона Василий Голубев ранее сообщал о двух сбитых беспилотниках. По его информации, пострадавших нет.В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на приграничные регионы России, в том числе - на Крымский полуостров.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по объектам на Украине и ликвидация угроз: эксперт сделал прогнозКиев снова атаковал Брянскую область беспилотникамиМоряки ЧФ учились защищать гражданские суда от угроз со стороны Украины

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости, пво