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Атака ВСУ на Ростовскую область: данные Минобороны - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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Атака ВСУ на Ростовскую область: данные Минобороны
Атака ВСУ на Ростовскую область: данные Минобороны - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Атака ВСУ на Ростовскую область: данные Минобороны
Украинские боевики пытались атаковать Ростовскую область, над регионом сбит беспилотник. Об этом утром в четверг сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T06:37
2024-01-11T06:42
ростовская область
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики пытались атаковать Ростовскую область, над регионом сбит беспилотник. Об этом утром в четверг сообщили в Минобороны России.Губернатор региона Василий Голубев ранее сообщал о двух сбитых беспилотниках. По его информации, пострадавших нет.В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на приграничные регионы России, в том числе - на Крымский полуостров.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по объектам на Украине и ликвидация угроз: эксперт сделал прогнозКиев снова атаковал Брянскую область беспилотникамиМоряки ЧФ учились защищать гражданские суда от угроз со стороны Украины
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ростовская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости, пво
Атака ВСУ на Ростовскую область: данные Минобороны

В небе над Ростовской областью сбит украинский беспилотник - Минобороны РФ

06:37 11.01.2024 (обновлено: 06:42 11.01.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики пытались атаковать Ростовскую область, над регионом сбит беспилотник. Об этом утром в четверг сообщили в Минобороны России.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.

Губернатор региона Василий Голубев ранее сообщал о двух сбитых беспилотниках. По его информации, пострадавших нет.
В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на приграничные регионы России, в том числе - на Крымский полуостров.
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