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Атака ВСУ на Ростовскую область: данные Минобороны
Атака ВСУ на Ростовскую область: данные Минобороны - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Атака ВСУ на Ростовскую область: данные Минобороны
Украинские боевики пытались атаковать Ростовскую область, над регионом сбит беспилотник. Об этом утром в четверг сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T06:37
2024-01-11T06:37
2024-01-11T06:42
ростовская область
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
новости
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики пытались атаковать Ростовскую область, над регионом сбит беспилотник. Об этом утром в четверг сообщили в Минобороны России.Губернатор региона Василий Голубев ранее сообщал о двух сбитых беспилотниках. По его информации, пострадавших нет.В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на приграничные регионы России, в том числе - на Крымский полуостров.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по объектам на Украине и ликвидация угроз: эксперт сделал прогнозКиев снова атаковал Брянскую область беспилотникамиМоряки ЧФ учились защищать гражданские суда от угроз со стороны Украины
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ростовская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости, пво
Атака ВСУ на Ростовскую область: данные Минобороны
В небе над Ростовской областью сбит украинский беспилотник - Минобороны РФ
06:37 11.01.2024 (обновлено: 06:42 11.01.2024)