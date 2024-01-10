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В четырех районах Крыма в среду не будет воды: список адресов - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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В четырех районах Крыма в среду не будет воды: список адресов
В четырех районах Крыма в среду не будет воды: список адресов - РИА Новости Крым, 10.01.2024
В четырех районах Крыма в среду не будет воды: список адресов
Без водоснабжения в среду до вечера останутся жители Большой Алушты, Бахчисарайского района, Керчи и Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба предприятия... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T09:06
2024-01-10T09:07
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Без водоснабжения в среду до вечера останутся жители Большой Алушты, Бахчисарайского района, Керчи и Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма"."Водоснабжение будет ограничено 10 января в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях", - говорится в сообщении на сайте.Керченский филиал ограничит подачу воды до 20.00 по следующим адресам: ул. Ульяновых, ул. Шахматная, ул. Осипенко, ул. Зябрева, ул. К. Цеткин, пер. Юннатов, ул. Курортная, ул. Черноморская, ул. Кавказская, ул. Маяка, пер. Ремесленный, ул. Цибизова, пер. Рабочий, а также на прилегающих улицах и переулках.Алуштинский филиал приостановит подачу до 17.00 в селе Рыбачье на улицах Новоселов и Прибрежной.Бахчисарайский филиал проведет отключение водоснабжения до 17.00 в селе Фурмановка на улицах 23 февраля и Юбилейная.Также из-за аварии на сетях без воды в течение среды останутся жители Симферополя в районе Старый город, по улицам Батурина, Ангарской, Полигонной, Старозенитной, а также на прилегающих улицах и в переулках.На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды по заявкам потребителей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму питьевой воды хватит всем и надолго – Минэкологии РКЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводов
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В четырех районах Крыма в среду не будет воды: список адресов

Без воды в среду останутся жители Симферополя, Керчи, Алушты и Бахчисарайского района

09:06 10.01.2024 (обновлено: 09:07 10.01.2024)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Без водоснабжения в среду до вечера останутся жители Большой Алушты, Бахчисарайского района, Керчи и Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
"Водоснабжение будет ограничено 10 января в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях", - говорится в сообщении на сайте.
Керченский филиал ограничит подачу воды до 20.00 по следующим адресам: ул. Ульяновых, ул. Шахматная, ул. Осипенко, ул. Зябрева, ул. К. Цеткин, пер. Юннатов, ул. Курортная, ул. Черноморская, ул. Кавказская, ул. Маяка, пер. Ремесленный, ул. Цибизова, пер. Рабочий, а также на прилегающих улицах и переулках.
Алуштинский филиал приостановит подачу до 17.00 в селе Рыбачье на улицах Новоселов и Прибрежной.
Бахчисарайский филиал проведет отключение водоснабжения до 17.00 в селе Фурмановка на улицах 23 февраля и Юбилейная.
Также из-за аварии на сетях без воды в течение среды останутся жители Симферополя в районе Старый город, по улицам Батурина, Ангарской, Полигонной, Старозенитной, а также на прилегающих улицах и в переулках.
На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды по заявкам потребителей.
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