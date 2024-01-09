https://crimea.ria.ru/20240109/travmatichnye-prazdniki-skolko-krymchan-obratilis-v-bolnitsy-1134054903.html
Травматичные праздники: сколько крымчан обратились в больницы
Травматичные праздники: сколько крымчан обратились в больницы - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Травматичные праздники: сколько крымчан обратились в больницы
В период новогодних и рождественских праздников крымчане реже обращались в больницы с тяжелыми травмами – число обращений в травмпункты по сравнению с двумя... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T22:18
2024-01-09T22:18
2024-01-09T22:18
радио "спутник в крыму"
общество
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павел федуличев
новогодние каникулы в крыму
новый год 2024
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Павел Федуличев: число обращений в травмпункты сократилось на 30%
Павел Федуличев: число обращений в травмпункты сократилось на 30%
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В период новогодних и рождественских праздников крымчане реже обращались в больницы с тяжелыми травмами – число обращений в травмпункты по сравнению с двумя предыдущими годами сократилось на 30 процентов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный травматолог-ортопед министерства здравоохранения Республики Крым Павел Федуличев.Меньше страдали от петард"В прошедшие новогодние и рождественские праздники обращений с тяжелыми травмами было гораздо меньше, примерно на 30 процентов, чем в предыдущие два года", – сказал Федуличев.При этом, что касается статистики амбулаторных обращений, то здесь ничего не изменилось. Ежегодная статистика по ушибам, падениям, растяжениям и небольшим переломам, которые требуют амбулаторной помощи и консервативного лечения, была обычной, отметил специалист.По словам Федуличева, традиционно нагрузка на медиков увеличивалась 1 и 2 января."К счастью, петард (и салютов – ред.) в этом году запускали мало, и обращений с травами от петард в этом году были единицы", – добавил собеседник.Правила безопасности в гололедицуВ период, когда на улице гололед и гололедица, следует быть особенно внимательными, выходя на улицу. Без острой необходимости в такую погоду из дома лучше и вовсе не выходить, напомнил травматолог.Также он напомнил, что взрослые дети должны своим пожилым родителям, родственникам завезти продукты, лекарства, чтобы те меньше выходили на улицу и не рисковали своим здоровьем.Что касается зимних видов активного отдыха с детьми, то врач посоветовал особенно внимательно проверить трассу, на которой на санках или "ватрушке" будет спускаться ребенок.Ранее замначальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул сообщил, что каждый год с 1 по 10 января в России происходит более пяти тысяч пожаров, в Крыму – около ста.
https://crimea.ria.ru/20240109/kak-vyrosla-nagruzka-na-skoruyu-pomosch-v-krymu-na-prazdnikakh-1134056202.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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общество, новости крыма, крым, павел федуличев, новогодние каникулы в крыму, новый год 2024
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым
. В период новогодних и рождественских праздников крымчане реже обращались в больницы с тяжелыми травмами – число обращений в травмпункты по сравнению с двумя предыдущими годами сократилось на 30 процентов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал главный внештатный травматолог-ортопед министерства здравоохранения Республики Крым Павел Федуличев.
Меньше страдали от петард
"В прошедшие новогодние и рождественские праздники обращений с тяжелыми травмами было гораздо меньше, примерно на 30 процентов, чем в предыдущие два года", – сказал Федуличев.
При этом, что касается статистики амбулаторных обращений, то здесь ничего не изменилось. Ежегодная статистика по ушибам, падениям, растяжениям и небольшим переломам, которые требуют амбулаторной помощи и консервативного лечения, была обычной, отметил специалист.
По словам Федуличева, традиционно нагрузка на медиков увеличивалась 1 и 2 января.
"К счастью, петард (и салютов – ред.) в этом году запускали мало, и обращений с травами от петард в этом году были единицы", – добавил собеседник.
Правила безопасности в гололедицу
В период, когда на улице гололед и гололедица, следует быть особенно внимательными, выходя на улицу. Без острой необходимости в такую погоду из дома лучше и вовсе не выходить, напомнил травматолог.
"Сегодня погода уже нас не радует и выходить (на улицу – ред.) надо с особой осторожностью. Во-первых, по необходимости. Особенно пожилым. Во-вторых, надо одеваться тепло, но одежда должна быть свободной, чтобы не стесняла движений. Обувь должна быть на рифленой подошве – устойчивая и не такая скользкая", – дал рекомендации специалист.
Также он напомнил, что взрослые дети должны своим пожилым родителям, родственникам завезти продукты, лекарства, чтобы те меньше выходили на улицу и не рисковали своим здоровьем.
Что касается зимних видов активного отдыха с детьми, то врач посоветовал особенно внимательно проверить трассу, на которой на санках или "ватрушке" будет спускаться ребенок.
"Садиться нужно правильно, а не лицом вниз и спускаться аккуратно, стараться не разгоняться, не пытаться набрать большую скорость", – заключил он.
Ранее замначальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул сообщил
, что каждый год с 1 по 10 января в России происходит более пяти тысяч пожаров, в Крыму – около ста.