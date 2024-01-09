https://crimea.ria.ru/20240109/travmatichnye-prazdniki-skolko-krymchan-obratilis-v-bolnitsy-1134054903.html

Травматичные праздники: сколько крымчан обратились в больницы

Травматичные праздники: сколько крымчан обратились в больницы - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Травматичные праздники: сколько крымчан обратились в больницы

В период новогодних и рождественских праздников крымчане реже обращались в больницы с тяжелыми травмами – число обращений в травмпункты по сравнению с двумя... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T22:18

2024-01-09T22:18

2024-01-09T22:18

радио "спутник в крыму"

общество

новости крыма

крым

павел федуличев

новогодние каникулы в крыму

новый год 2024

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111829/29/1118292944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca98980693aed5e569388cf493e6439.jpg

Павел Федуличев: число обращений в травмпункты сократилось на 30% Павел Федуличев: число обращений в травмпункты сократилось на 30% audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В период новогодних и рождественских праздников крымчане реже обращались в больницы с тяжелыми травмами – число обращений в травмпункты по сравнению с двумя предыдущими годами сократилось на 30 процентов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный травматолог-ортопед министерства здравоохранения Республики Крым Павел Федуличев.Меньше страдали от петард"В прошедшие новогодние и рождественские праздники обращений с тяжелыми травмами было гораздо меньше, примерно на 30 процентов, чем в предыдущие два года", – сказал Федуличев.При этом, что касается статистики амбулаторных обращений, то здесь ничего не изменилось. Ежегодная статистика по ушибам, падениям, растяжениям и небольшим переломам, которые требуют амбулаторной помощи и консервативного лечения, была обычной, отметил специалист.По словам Федуличева, традиционно нагрузка на медиков увеличивалась 1 и 2 января."К счастью, петард (и салютов – ред.) в этом году запускали мало, и обращений с травами от петард в этом году были единицы", – добавил собеседник.Правила безопасности в гололедицуВ период, когда на улице гололед и гололедица, следует быть особенно внимательными, выходя на улицу. Без острой необходимости в такую погоду из дома лучше и вовсе не выходить, напомнил травматолог.Также он напомнил, что взрослые дети должны своим пожилым родителям, родственникам завезти продукты, лекарства, чтобы те меньше выходили на улицу и не рисковали своим здоровьем.Что касается зимних видов активного отдыха с детьми, то врач посоветовал особенно внимательно проверить трассу, на которой на санках или "ватрушке" будет спускаться ребенок.Ранее замначальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул сообщил, что каждый год с 1 по 10 января в России происходит более пяти тысяч пожаров, в Крыму – около ста.

https://crimea.ria.ru/20240109/kak-vyrosla-nagruzka-na-skoruyu-pomosch-v-krymu-na-prazdnikakh-1134056202.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости крыма, крым, павел федуличев, новогодние каникулы в крыму, новый год 2024