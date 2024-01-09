https://crimea.ria.ru/20240109/razgermetizatsiya-zhd-tsisterny-s-nefteproduktami-proizoshla-na-kubani-1134051914.html
Разгерметизация ж/д цистерны с нефтепродуктами произошла на Кубани
Разгерметизация ж/д цистерны с нефтепродуктами произошла на Кубани - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Разгерметизация ж/д цистерны с нефтепродуктами произошла на Кубани
Разлив нефтепродуктов на железнодорожной станции произошел в Краснодарском крае. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба Южной... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T11:34
2024-01-09T11:34
2024-01-09T11:34
краснодарский край
происшествия
разлив нефтепродуктов
южная транспортная прокуратура
новости
железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Разлив нефтепродуктов на железнодорожной станции произошел в Краснодарском крае. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.По информации прокуратуры, на данным момент идет ликвидация последствий разлива топлива. При этом задержки поездов нет."По поручению Южной транспортной прокуратуры Новороссийской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения федерального законодательства. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", - уточняют в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за схода поезда под Брянском произошел разлив нефтепродуктовРазлив нефтепродуктов в Черном море: загрязнено 40 тыс. квадратных метровПятно нефтепродуктов в 4,5 тысячи "квадратов" выявили у Крымского моста
краснодарский край
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, происшествия, разлив нефтепродуктов, южная транспортная прокуратура, новости, железная дорога
Разгерметизация ж/д цистерны с нефтепродуктами произошла на Кубани
Последствия разлива нефтепродуктов на железной дороге ликвидируют в Краснодарском крае