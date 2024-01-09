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Путин предоставил российское гражданство потомку Екатерины II - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Путин предоставил российское гражданство потомку Екатерины II
Путин предоставил российское гражданство потомку Екатерины II - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Путин предоставил российское гражданство потомку Екатерины II
Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ родившемуся в США князю Андрею Калагеорги –потомку императрицы Екатерины II и светлейшего князя... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T16:35
2024-01-09T16:35
андрей калагеорги
георгий мурадов
владимир путин (политик)
новости
российское гражданство
екатерина ii
князь потемкин таврический
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ родившемуся в США князю Андрею Калагеорги –потомку императрицы Екатерины II и светлейшего князя Григория Потемкина-Таврического. Соответствующий указ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.Андрей Калагеорги родился в США. Когда ему исполнилось пять лет, он вместе с родителями переехал в Иран. Семья прожила там семь лет и уехала из страны с началом исламской революции. Отец работал в Европе и России, семья переезжала с ним.После окончания школы Андрей Калагеорги учился в Университете Сан-Франциско, имеет степень магистра в сфере бизнес-администрирования. Работал брокером, инструктором по горным лыжам а также снимался в кино. Свободно владеет английским, французским и русским языками.На данный момент проживает в Санкт-Петербурге, занимается репетиторством.В апреле прошлого года Андрей Калагеорги впервые посетил Крым, приняв участие в международной научно-политической конференции, посвященной 240-летию вхождения Крыма, Тамани и Кубани в состав России. Тогда он заявил о намерении получить российское гражданство и остаться в РФ. При этом Соединенные Штаты он назвал оплотом "пропаганды и кошмарной русофобии".Постпред Крыма при президенте России – вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов ранее заявлял, что Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму.Андрей Калагеорги является прямым потомком Ивана Христофоровича Калагеорги — секунд-майора кирасирского полка имени князя Потемкина. Иван Калагеорги воспитывался вместе с великим князем Константином Павловичем Романовым. В 1794 году он женился на Елизавете Темкиной, которую считают дочерью императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина.
https://crimea.ria.ru/20240104/priobretem-nastoyaschikh-patriotov--vlasti-kryma-o-grazhdanstve-dlya-ukraintsev-1133990460.html
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андрей калагеорги, георгий мурадов, владимир путин (политик), новости, российское гражданство, екатерина ii, князь потемкин таврический
Путин предоставил российское гражданство потомку Екатерины II

Путин предоставил российское гражданство потомку Екатерины II князю Калагеорги

16:35 09.01.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ родившемуся в США князю Андрею Калагеорги –потомку императрицы Екатерины II и светлейшего князя Григория Потемкина-Таврического. Соответствующий указ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:… Калагеорги Андрей Лео, родившийся 1 июня 1967 года в Соединенных Штатах Америки", – говорится в документе.
Андрей Калагеорги родился в США. Когда ему исполнилось пять лет, он вместе с родителями переехал в Иран. Семья прожила там семь лет и уехала из страны с началом исламской революции. Отец работал в Европе и России, семья переезжала с ним.
После окончания школы Андрей Калагеорги учился в Университете Сан-Франциско, имеет степень магистра в сфере бизнес-администрирования. Работал брокером, инструктором по горным лыжам а также снимался в кино. Свободно владеет английским, французским и русским языками.
На данный момент проживает в Санкт-Петербурге, занимается репетиторством.
В апреле прошлого года Андрей Калагеорги впервые посетил Крым, приняв участие в международной научно-политической конференции, посвященной 240-летию вхождения Крыма, Тамани и Кубани в состав России. Тогда он заявил о намерении получить российское гражданство и остаться в РФ. При этом Соединенные Штаты он назвал оплотом "пропаганды и кошмарной русофобии".
Постпред Крыма при президенте России – вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов ранее заявлял, что Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму.
Андрей Калагеорги является прямым потомком Ивана Христофоровича Калагеорги — секунд-майора кирасирского полка имени князя Потемкина. Иван Калагеорги воспитывался вместе с великим князем Константином Павловичем Романовым. В 1794 году он женился на Елизавете Темкиной, которую считают дочерью императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина.
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Андрей КалагеоргиГеоргий МурадовВладимир Путин (политик)НовостиРоссийское гражданствоЕкатерина IIКнязь Потемкин Таврический
 
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