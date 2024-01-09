https://crimea.ria.ru/20240109/putin-predostavil-rossiyskoe-grazhdanstvo-potomku-ekateriny-ii-1134061810.html

Путин предоставил российское гражданство потомку Екатерины II

Путин предоставил российское гражданство потомку Екатерины II - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Путин предоставил российское гражданство потомку Екатерины II

Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ родившемуся в США князю Андрею Калагеорги –потомку императрицы Екатерины II и светлейшего князя... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T16:35

2024-01-09T16:35

2024-01-09T16:35

андрей калагеорги

георгий мурадов

владимир путин (политик)

новости

российское гражданство

екатерина ii

князь потемкин таврический

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ родившемуся в США князю Андрею Калагеорги –потомку императрицы Екатерины II и светлейшего князя Григория Потемкина-Таврического. Соответствующий указ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.Андрей Калагеорги родился в США. Когда ему исполнилось пять лет, он вместе с родителями переехал в Иран. Семья прожила там семь лет и уехала из страны с началом исламской революции. Отец работал в Европе и России, семья переезжала с ним.После окончания школы Андрей Калагеорги учился в Университете Сан-Франциско, имеет степень магистра в сфере бизнес-администрирования. Работал брокером, инструктором по горным лыжам а также снимался в кино. Свободно владеет английским, французским и русским языками.На данный момент проживает в Санкт-Петербурге, занимается репетиторством.В апреле прошлого года Андрей Калагеорги впервые посетил Крым, приняв участие в международной научно-политической конференции, посвященной 240-летию вхождения Крыма, Тамани и Кубани в состав России. Тогда он заявил о намерении получить российское гражданство и остаться в РФ. При этом Соединенные Штаты он назвал оплотом "пропаганды и кошмарной русофобии".Постпред Крыма при президенте России – вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов ранее заявлял, что Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму.Андрей Калагеорги является прямым потомком Ивана Христофоровича Калагеорги — секунд-майора кирасирского полка имени князя Потемкина. Иван Калагеорги воспитывался вместе с великим князем Константином Павловичем Романовым. В 1794 году он женился на Елизавете Темкиной, которую считают дочерью императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина.

https://crimea.ria.ru/20240104/priobretem-nastoyaschikh-patriotov--vlasti-kryma-o-grazhdanstve-dlya-ukraintsev-1133990460.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей калагеорги, георгий мурадов, владимир путин (политик), новости, российское гражданство, екатерина ii, князь потемкин таврический