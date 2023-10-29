https://crimea.ria.ru/20231029/potomok-ekateriny-ii-khochet-vernutsya-v-krym-1132390880.html

Потомок Екатерины II хочет вернуться в Крым

Потомок Екатерины II хочет вернуться в Крым - РИА Новости Крым, 29.10.2023

Потомок Екатерины II хочет вернуться в Крым

Прямой потомок Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и переехать в Крым, сообщил постоянный... РИА Новости Крым, 29.10.2023

2023-10-29T11:26

2023-10-29T11:26

2023-10-29T11:26

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Прямой потомок Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и переехать в Крым, сообщил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.Калагеорги является прямым потомком императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина, подчеркнул вице-премьер.Екатерина II в 1783 году подписала высочайший манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Князь Потемкин руководил присоединением к Российской империи и первоначальным устройством Крыма, за что был удостоен титула светлейшего князя Таврического.Читайте также на РИА Новости Крым:Тайны затопленных кораблей в Севастополе: что поможет их разгадатьНулевая мировая: 170 лет с начала Крымской войныБитва, которая изменила ход войны. 169 лет Балаклавскому сражению

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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