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Потомок Екатерины II хочет вернуться в Крым
Потомок Екатерины II хочет вернуться в Крым - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Потомок Екатерины II хочет вернуться в Крым
Прямой потомок Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и переехать в Крым, сообщил постоянный... РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T11:26
2023-10-29T11:26
2023-10-29T11:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Прямой потомок Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и переехать в Крым, сообщил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.Калагеорги является прямым потомком императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина, подчеркнул вице-премьер.Екатерина II в 1783 году подписала высочайший манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Князь Потемкин руководил присоединением к Российской империи и первоначальным устройством Крыма, за что был удостоен титула светлейшего князя Таврического.Читайте также на РИА Новости Крым:Тайны затопленных кораблей в Севастополе: что поможет их разгадатьНулевая мировая: 170 лет с начала Крымской войныБитва, которая изменила ход войны. 169 лет Балаклавскому сражению
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крым, история, георгий мурадов, новости, новости крыма
Потомок Екатерины II хочет вернуться в Крым
Мурадов: потомок Екатерины II намерен получить российское гражданство и переехать в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Прямой потомок Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и переехать в Крым, сообщил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.
"Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство. В его планах – поселиться в Крыму, что является очень символичным и показательным", – сказал Мурадов.
Калагеорги является прямым потомком императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина, подчеркнул вице-премьер.
Екатерина II в 1783 году подписала высочайший манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Князь Потемкин руководил присоединением к Российской империи и первоначальным устройством Крыма, за что был удостоен титула светлейшего князя Таврического.
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