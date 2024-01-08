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Киркоров отдаст свой гонорар пострадавшим от атак ВСУ белгородцам - РИА Новости Крым, 08.01.2024
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Киркоров отдаст свой гонорар пострадавшим от атак ВСУ белгородцам
Киркоров отдаст свой гонорар пострадавшим от атак ВСУ белгородцам - РИА Новости Крым, 08.01.2024
Киркоров отдаст свой гонорар пострадавшим от атак ВСУ белгородцам
Народный артист РФ, певец Филипп Киркоров собирается передать свой гонорар за выступление в новогоднем шоу на одном из центральных каналов жителям Белгорода,... РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T13:02
2024-01-08T13:08
филипп киркоров
общество
россия
культура
белгород
атака всу на белгород
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Народный артист РФ, певец Филипп Киркоров собирается передать свой гонорар за выступление в новогоднем шоу на одном из центральных каналов жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки на город. Об этом он написал на своей странице Вконтакте.Ранее певец был замешан с крупном скандале из-за присутствия на так называемой "голой вечеринке" в московском клубе "Мутабор". Организатором стала актриса Анастасия Ивлеева. После общественного порицания она сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов направит в благотворительные организации.Несмотря на извинения, Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогерше на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда.Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Минкультуры РФ с просьбой лишить Киркорова звания народного артиста России. Позже в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что этого не произойдет.Выступление Киркорова запланированное на 1 января 2024 года было отменено. Кроме того, сцены с Киркоровым вырезали из новогодних фильмов.Читайте по теме:Крамер: белье Волочковой и дача Пугачевой – не темы для СМИ в РоссииCамые популярные певец и певица России – опросКиркоров ответил Зеленскому на попадание в санкционный список Киева
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филипп киркоров, общество, россия, культура, белгород, атака всу на белгород
Киркоров отдаст свой гонорар пострадавшим от атак ВСУ белгородцам

Артист Киркоров хочет отдать свой новогодний гонорар пострадавшим от ВСУ жителям Белгорода

13:02 08.01.2024 (обновлено: 13:08 08.01.2024)
 
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Народный артист РФ, певец Филипп Киркоров собирается передать свой гонорар за выступление в новогоднем шоу на одном из центральных каналов жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки на город. Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

"Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода", - написал артист.

Ранее певец был замешан с крупном скандале из-за присутствия на так называемой "голой вечеринке" в московском клубе "Мутабор". Организатором стала актриса Анастасия Ивлеева. После общественного порицания она сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов направит в благотворительные организации.
Несмотря на извинения, Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогерше на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Минкультуры РФ с просьбой лишить Киркорова звания народного артиста России. Позже в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что этого не произойдет.
Выступление Киркорова запланированное на 1 января 2024 года было отменено. Кроме того, сцены с Киркоровым вырезали из новогодних фильмов.
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Филипп КиркоровОбществоРоссияКультураБелгородАтака ВСУ на Белгород
 
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