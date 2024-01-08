https://crimea.ria.ru/20240108/kirkorov-otdast-svoy-gonorar-postradavshim-ot-atak-vsu-belgorodtsam-1134039626.html

Киркоров отдаст свой гонорар пострадавшим от атак ВСУ белгородцам

Киркоров отдаст свой гонорар пострадавшим от атак ВСУ белгородцам - РИА Новости Крым, 08.01.2024

Киркоров отдаст свой гонорар пострадавшим от атак ВСУ белгородцам

Народный артист РФ, певец Филипп Киркоров собирается передать свой гонорар за выступление в новогоднем шоу на одном из центральных каналов жителям Белгорода,... РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T13:02

2024-01-08T13:02

2024-01-08T13:08

филипп киркоров

общество

россия

культура

белгород

атака всу на белгород

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Народный артист РФ, певец Филипп Киркоров собирается передать свой гонорар за выступление в новогоднем шоу на одном из центральных каналов жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки на город. Об этом он написал на своей странице Вконтакте.Ранее певец был замешан с крупном скандале из-за присутствия на так называемой "голой вечеринке" в московском клубе "Мутабор". Организатором стала актриса Анастасия Ивлеева. После общественного порицания она сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов направит в благотворительные организации.Несмотря на извинения, Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогерше на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда.Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Минкультуры РФ с просьбой лишить Киркорова звания народного артиста России. Позже в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что этого не произойдет.Выступление Киркорова запланированное на 1 января 2024 года было отменено. Кроме того, сцены с Киркоровым вырезали из новогодних фильмов.Читайте по теме:Крамер: белье Волочковой и дача Пугачевой – не темы для СМИ в РоссииCамые популярные певец и певица России – опросКиркоров ответил Зеленскому на попадание в санкционный список Киева

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

филипп киркоров, общество, россия, культура, белгород, атака всу на белгород