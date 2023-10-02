https://crimea.ria.ru/20231002/camye-populyarnye-pevets-i-pevitsa-rossii--opros-1131798799.html

Cамые популярные певец и певица России – опрос

Cамые популярные певец и певица России – опрос - РИА Новости Крым, 02.10.2023

Cамые популярные певец и певица России – опрос

Самым популярным певцом России в 2023 году стал SHAMAN, среди российских исполнительниц по популярности у россиян лидирует Полина Гагарина. Соответствующие... РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T22:48

2023-10-02T22:48

2023-10-02T22:48

shaman (шаман)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Самым популярным певцом России в 2023 году стал SHAMAN, среди российских исполнительниц по популярности у россиян лидирует Полина Гагарина. Соответствующие данные приводит ВЦИОМ. По данным опроса, свои голоса за Ярослава Дронова (SHAMAN) отдали 33% россиян, среди которых больше женщин. При этом чаще за автора хита "Встанем" высказывались люди старше 45 лет. Таким образом, в рейтинге популярности он сместил прошлогоднего лидера Олега Газманова, который в этом году получил 11% голосов слушателей. Тройку лидеров замыкает Николай Басков – 10%. Далее следуют Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Лев Лещенко.Лучшей отечественной исполнительницей россияне в этом году назвали Полину Гагарину – она получила 19% голосов респондентов, при этом оказалось, что Гагарина популярнее всего у молодых россиян. За лидером рейтинга следует Лариса Долина (11%) Anna Asti (Анна Дзюба) – 6%. Валерии, Пелагее, Ирине Аллегровой свои предпочтения отдали по 5 процентов опрошенных.Читайте также на РИА Новости Крым:SHAMAN: "Только честность дойдет до самого сердца"SHAMAN в Крыму раскрыл главный секрет своего творчестваПолина Гагарина – крымчанам: "Миллион раз спасибо"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

shaman (шаман), полина гагарина, новости, опрос, музыка, культура, общество, россия