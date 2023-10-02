https://crimea.ria.ru/20231002/camye-populyarnye-pevets-i-pevitsa-rossii--opros-1131798799.html
Cамые популярные певец и певица России – опрос
Cамые популярные певец и певица России – опрос - РИА Новости Крым, 02.10.2023
Cамые популярные певец и певица России – опрос
Самым популярным певцом России в 2023 году стал SHAMAN, среди российских исполнительниц по популярности у россиян лидирует Полина Гагарина. Соответствующие... РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T22:48
2023-10-02T22:48
2023-10-02T22:48
shaman (шаман)
полина гагарина
новости
опрос
музыка
культура
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/15/1130842611_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_734462e7227b08382561efd56c0f937d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Самым популярным певцом России в 2023 году стал SHAMAN, среди российских исполнительниц по популярности у россиян лидирует Полина Гагарина. Соответствующие данные приводит ВЦИОМ. По данным опроса, свои голоса за Ярослава Дронова (SHAMAN) отдали 33% россиян, среди которых больше женщин. При этом чаще за автора хита "Встанем" высказывались люди старше 45 лет. Таким образом, в рейтинге популярности он сместил прошлогоднего лидера Олега Газманова, который в этом году получил 11% голосов слушателей. Тройку лидеров замыкает Николай Басков – 10%. Далее следуют Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Лев Лещенко.Лучшей отечественной исполнительницей россияне в этом году назвали Полину Гагарину – она получила 19% голосов респондентов, при этом оказалось, что Гагарина популярнее всего у молодых россиян. За лидером рейтинга следует Лариса Долина (11%) Anna Asti (Анна Дзюба) – 6%. Валерии, Пелагее, Ирине Аллегровой свои предпочтения отдали по 5 процентов опрошенных.Читайте также на РИА Новости Крым:SHAMAN: "Только честность дойдет до самого сердца"SHAMAN в Крыму раскрыл главный секрет своего творчестваПолина Гагарина – крымчанам: "Миллион раз спасибо"
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/15/1130842611_55:0:1192:853_1920x0_80_0_0_0eb023762c76fa0fe69ce9056eb84e83.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
shaman (шаман), полина гагарина, новости, опрос, музыка, культура, общество, россия
Cамые популярные певец и певица России – опрос
ВЦИОМ: самым популярным певцом России в 2023 году стал SHAMAN
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым.
Самым популярным певцом России в 2023 году стал SHAMAN, среди российских исполнительниц по популярности у россиян лидирует Полина Гагарина. Соответствующие данные
приводит ВЦИОМ.
По данным опроса, свои голоса за Ярослава Дронова (SHAMAN) отдали 33% россиян, среди которых больше женщин. При этом чаще за автора хита "Встанем" высказывались люди старше 45 лет. Таким образом, в рейтинге популярности он сместил прошлогоднего лидера Олега Газманова, который в этом году получил 11% голосов слушателей. Тройку лидеров замыкает Николай Басков – 10%. Далее следуют Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Лев Лещенко.
Лучшей отечественной исполнительницей россияне в этом году назвали Полину Гагарину – она получила 19% голосов респондентов, при этом оказалось, что Гагарина популярнее всего у молодых россиян. За лидером рейтинга следует Лариса Долина (11%) Anna Asti (Анна Дзюба) – 6%. Валерии, Пелагее, Ирине Аллегровой свои предпочтения отдали по 5 процентов опрошенных.
Читайте также на РИА Новости Крым: