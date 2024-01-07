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Как работает Керченская переправа в воскресенье – оперативная информация

Как работает Керченская переправа в воскресенье – оперативная информация - РИА Новости Крым, 07.01.2024

Как работает Керченская переправа в воскресенье – оперативная информация

На Керченской паромной переправе действует штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными явлениями. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 07.01.2024

2024-01-07T13:06

2024-01-07T13:06

2024-01-07T13:10

керченская паромная переправа

крымский мост

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тамань

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. На Керченской паромной переправе действует штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными явлениями. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года по 7 января 2024 года перевезено 419 763 пассажира и 241 722 грузовика. Паромами в общей сложности выполнено 7 056 рейсов, в том числе семь за последние сутки.В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости и другими срочными грузами.Как предупредили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8, 9 и 10 января в регионе ожидается резкое изменение погодных условий. В частности, 9 января ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. Также 8 января возможно усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, 9 января – до 25 м/с. 10 января температура воздуха понизится и составит: ночью -8… -13 °, днем -1…-6 градусов.В Росморречфлоте напоминают, что переправа осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также рейсовых автобусов. Легковые авто следуют по Крымскому мосту. Также можно воспользоваться сухопутным коридором в Крым через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту в воскресенье – сколько ждать проезда

крымский мост

крым

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2024

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