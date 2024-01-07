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Иностранные специалисты получат бессрочный вид на жительство в России

Иностранные специалисты получат бессрочный вид на жительство в России - РИА Новости Крым, 07.01.2024

Иностранные специалисты получат бессрочный вид на жительство в России

Высококвалифицированные иностранные специалисты смогут получить бессрочный вид на жительство в России. Соответствующие изменения в федеральный закон "О правовом РИА Новости Крым, 07.01.2024

2024-01-07T17:35

2024-01-07T17:35

2024-01-07T17:35

мигранты

россия

закон и право

конституция россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Высококвалифицированные иностранные специалисты смогут получить бессрочный вид на жительство в России. Соответствующие изменения в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" вступил в силу в воскресенье 7 января 2024 года."Вид на жительство выдается без ограничения срока действия высококвалифицированному специалисту, осуществляющему не менее двух лет трудовую деятельность в РФ в этом качестве", - сказано в документе.При этом норма будет распространяться и на членов семьи такого специалиста, но только в случае, если он и члены его семьи проживают в России.Ранее сообщалось, что с 7 января 2024 года все иностранцы и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в России должны будут заполнять форму, которую утвердило МВД.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигрантам хотят запретить работать в школах и больницахМигранты и преступность: глава МВД оценил ситуацию в РоссииМигранты должны уважать правила и традиции России и ее регионов – Путин

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2024

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мигранты, россия, закон и право, конституция россии