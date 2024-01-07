Рейтинг@Mail.ru
Иностранные специалисты получат бессрочный вид на жительство в России - РИА Новости Крым, 07.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240107/inostrannye-spetsialisty-poluchat-bessrochnyy-vid-na-zhitelstvo-v-rossii-1134034396.html
Иностранные специалисты получат бессрочный вид на жительство в России
Иностранные специалисты получат бессрочный вид на жительство в России - РИА Новости Крым, 07.01.2024
Иностранные специалисты получат бессрочный вид на жительство в России
Высококвалифицированные иностранные специалисты смогут получить бессрочный вид на жительство в России. Соответствующие изменения в федеральный закон "О правовом РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T17:35
2024-01-07T17:35
мигранты
россия
закон и право
конституция россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/08/1125277201_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_1555144497454810d8a1b78d5694b6f1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Высококвалифицированные иностранные специалисты смогут получить бессрочный вид на жительство в России. Соответствующие изменения в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" вступил в силу в воскресенье 7 января 2024 года."Вид на жительство выдается без ограничения срока действия высококвалифицированному специалисту, осуществляющему не менее двух лет трудовую деятельность в РФ в этом качестве", - сказано в документе.При этом норма будет распространяться и на членов семьи такого специалиста, но только в случае, если он и члены его семьи проживают в России.Ранее сообщалось, что с 7 января 2024 года все иностранцы и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в России должны будут заполнять форму, которую утвердило МВД.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигрантам хотят запретить работать в школах и больницахМигранты и преступность: глава МВД оценил ситуацию в РоссииМигранты должны уважать правила и традиции России и ее регионов – Путин
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/08/1125277201_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_1212bf644dc85ed5b63ef16fe93f9279.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мигранты, россия, закон и право, конституция россии
Иностранные специалисты получат бессрочный вид на жительство в России

Иностранным специалистам и их семьям предоставят бессрочный вид на жительство в России

17:35 07.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКартотека в отделе по гражданству и иммиграции Центрального РУВД города Минска.
Картотека в отделе по гражданству и иммиграции Центрального РУВД города Минска. - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Высококвалифицированные иностранные специалисты смогут получить бессрочный вид на жительство в России. Соответствующие изменения в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" вступил в силу в воскресенье 7 января 2024 года.
"Вид на жительство выдается без ограничения срока действия высококвалифицированному специалисту, осуществляющему не менее двух лет трудовую деятельность в РФ в этом качестве", - сказано в документе.
При этом норма будет распространяться и на членов семьи такого специалиста, но только в случае, если он и члены его семьи проживают в России.
Ранее сообщалось, что с 7 января 2024 года все иностранцы и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в России должны будут заполнять форму, которую утвердило МВД.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мигрантам хотят запретить работать в школах и больницах
Мигранты и преступность: глава МВД оценил ситуацию в России
Мигранты должны уважать правила и традиции России и ее регионов – Путин
 
МигрантыРоссияЗакон и правоКонституция России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:29В МИД Японии заявили о намерении выделить 37 млн долларов для Украины
18:088 января - День Севастополя на Международной выставке-форуме "Россия"
17:35Иностранные специалисты получат бессрочный вид на жительство в России
16:51Специалисты прогнозируют удорожание техосмотра автомобилей в три раза
16:38В 2023 году в Крыму утонуло меньше людей, чем в позапрошлом
16:10В Херсонской области ожидается гололед и мокрый снег – прогноз
15:30Гладков обозначил состояние пострадавших в результате обстрелов ВСУ
15:05Время для чудесных книг: рождественские истории для всей семьи
14:25В Брянской области сорвана атака украинского беспилотника – что известно
14:14Более 520 боевиков и десятки единиц техники: потери ВСУ за минувшие сутки
13:59Станция РЭБ и склад боеприпасов ВСУ уничтожены на Херсонском направлении
13:32BMW Х5 вылетел с дороги и врезался в дерево: погиб подросток
13:30Два украинских истребителя Су-25 и один Су-27 сбиты в зоне спецоперации
13:06Как работает Керченская переправа в воскресенье – оперативная информация
13:01Как стать крымским моржом и не заболеть
12:25Более 90 снарядов: ВСУ продолжают обстрел левобережья Херсонщины
11:59Дождь со снегом и мороз идут в Крым
11:44ВСУ нанесли удар по территории больницы в Донецке: есть раненные
11:41Количество жертв землетрясения в Японии выросло
11:07Обстановка на Крымском мосту в воскресенье – сколько ждать проезда
Лента новостейМолния