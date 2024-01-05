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Крымский мост вечером в пятницу: оперативная информация
Крымский мост вечером в пятницу: оперативная информация - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Крымский мост вечером в пятницу: оперативная информация
Вечером в пятницу на Крымскому мосту нет очередей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T21:02
2024-01-05T21:02
2024-01-05T21:02
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
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керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Вечером в пятницу на Крымскому мосту нет очередей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В пятницу транспортный переход дважды перекрывали для движения. В четверг Крымский мост трижды закрывали для машин.Движение по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
крымский мост
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост вечером в пятницу: оперативная информация
Движение по Крымскому мосту в пятницу вечером свободно с обеих сторон
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Вечером в пятницу на Крымскому мосту нет очередей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 21:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
В пятницу транспортный переход дважды
перекрывали для движения. В четверг Крымский мост трижды
закрывали для машин.
Движение по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе
на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.