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78 человек погибли при землетрясении в Японии - РИА Новости Крым, 04.01.2024
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78 человек погибли при землетрясении в Японии
78 человек погибли при землетрясении в Японии - РИА Новости Крым, 04.01.2024
78 человек погибли при землетрясении в Японии
После серии мощных землетрясений в Японии подтвердилась гибель 78 жителей, еще шесть человек числятся пропавшими без вести. Об этом заявил премьер-министр Фумио РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T13:01
2024-01-04T13:01
япония
землетрясение
происшествия
стихия
в мире
сейсмология
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. После серии мощных землетрясений в Японии подтвердилась гибель 78 жителей, еще шесть человек числятся пропавшими без вести. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида, пишет РИА Новости."В результате землетрясений в префектуре Исикава 1 января подтверждена гибель 78 человек, шесть человек считаются пропавшими без вести, не удается установить связь с 51 человеком, 29 человек серьезно пострадали, еще 231 человек получил легкие травмы", — уточнил он.Днем 1 января на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй, более мощный, удар магнитудой 7,6 произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще 8 минут произошло землетрясение магнитудой 6,1.Ранее сообщалось, что после мощного землетрясения в Японии 1 января в районе полуострова Ното в префектуре Исикава сейсмологи зафиксировали еще 521 подземный толчок. Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда началась вестись подобная статистика.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше, чем за три года: свыше 500 толчков произошли в Японии за два дняСильное землетрясение спрогнозировали в Турции до весныСамые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
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япония, землетрясение, происшествия, стихия, в мире, сейсмология, общество, новости
78 человек погибли при землетрясении в Японии

Погибли 78 человек и еще шесть пропали без вести при мощном землетрясении в Японии

13:01 04.01.2024
 
© KAZUHIRO NOGI / AFPМужчина проходит мимо обрушившегося дома в городе Анамидзу, префектура Исикава, 3 января 2024 года
Мужчина проходит мимо обрушившегося дома в городе Анамидзу, префектура Исикава, 3 января 2024 года
© KAZUHIRO NOGI / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. После серии мощных землетрясений в Японии подтвердилась гибель 78 жителей, еще шесть человек числятся пропавшими без вести. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида, пишет РИА Новости.
"В результате землетрясений в префектуре Исикава 1 января подтверждена гибель 78 человек, шесть человек считаются пропавшими без вести, не удается установить связь с 51 человеком, 29 человек серьезно пострадали, еще 231 человек получил легкие травмы", — уточнил он.
Днем 1 января на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй, более мощный, удар магнитудой 7,6 произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще 8 минут произошло землетрясение магнитудой 6,1.
Ранее сообщалось, что после мощного землетрясения в Японии 1 января в районе полуострова Ното в префектуре Исикава сейсмологи зафиксировали еще 521 подземный толчок. Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда началась вестись подобная статистика.
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ЯпонияЗемлетрясениеПроисшествияСтихияВ миреСейсмологияОбществоНовости
 
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