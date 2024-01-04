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78 человек погибли при землетрясении в Японии

78 человек погибли при землетрясении в Японии - РИА Новости Крым, 04.01.2024

78 человек погибли при землетрясении в Японии

После серии мощных землетрясений в Японии подтвердилась гибель 78 жителей, еще шесть человек числятся пропавшими без вести. Об этом заявил премьер-министр Фумио РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T13:01

2024-01-04T13:01

2024-01-04T13:01

япония

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. После серии мощных землетрясений в Японии подтвердилась гибель 78 жителей, еще шесть человек числятся пропавшими без вести. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида, пишет РИА Новости."В результате землетрясений в префектуре Исикава 1 января подтверждена гибель 78 человек, шесть человек считаются пропавшими без вести, не удается установить связь с 51 человеком, 29 человек серьезно пострадали, еще 231 человек получил легкие травмы", — уточнил он.Днем 1 января на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй, более мощный, удар магнитудой 7,6 произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще 8 минут произошло землетрясение магнитудой 6,1.Ранее сообщалось, что после мощного землетрясения в Японии 1 января в районе полуострова Ното в префектуре Исикава сейсмологи зафиксировали еще 521 подземный толчок. Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда началась вестись подобная статистика.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше, чем за три года: свыше 500 толчков произошли в Японии за два дняСильное землетрясение спрогнозировали в Турции до весныСамые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости Крым

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япония, землетрясение, происшествия, стихия, в мире, сейсмология, общество, новости