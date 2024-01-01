https://crimea.ria.ru/20240101/v-sevastopole-otklyuchat-svet-v-pervye-dni-novogo-goda-spisok-adresov-1133902004.html

В Севастополе отключат свет в первые дни нового года: список адресов

В Севастополе отключат свет в первые дни нового года: список адресов - РИА Новости Крым, 01.01.2024

В Севастополе отключат свет в первые дни нового года: список адресов

Отключение света пройдет в Севастополе в первую неделю января. Об этом сообщает Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 01.01.2024

2024-01-01T19:37

2024-01-01T19:37

2024-01-01T19:37

севастополь

новости крыма

отключение электроэнергии в крыму

жкх

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Отключение света пройдет в Севастополе в первую неделю января. Об этом сообщает Севастопольэнерго.2 января с 10.00 до 13.00 света не будет в поселке Пироговка по адресам: пер. Горина, 7-15, ул. Пальметная, 2-36, 11-В, 1-Б, 1-15, 39, ул. Угловая, 6, 3-5, ул. Урожайная, 2-а, 2-б, 2-24, 22-а, 28-32, 1-25, 29, 37, ул. Льва Толстого, 2-24, 1-15, ул. Рабочая, 1-11, 2-20, 422, 1-А, 3, 13-21, 167, 421, ул. Озерная, 2-12, ул. Пирогова, 5-17, 39, пер. Сельский, 2, 1-3, ул. Тенистая, 2-а, 2, 6, пер. Озерный, 4-12, ул. Льва Толстого, 170.3 января с 09.00 до 12.00 ограничат подачу электроэнергии в домах: пл. 300-летия Российского флота, 19/1, ул. Сенявина, 10, наб. Клокачева, 1, 7, 9, 21/3, пляж "Хрустальный", "Артбухта".4 января с 09.00 до 12.00 свет отключат по адресам: ул. Керченская, 4, 4-А, 6-А , 4-18, 3-17, 24, 28-30, ул. Кирпичная, 4-6, 16-44, 7-53, пер. Кирпичный, 2-8, ул. Батумская, 1-5, 7-А, 7, ул. Генерала Петрова, 20, 18, 16, 5, пр. Матросский, 30-А, ул. Новороссийская, 14-16, 10-А, ул. Партизанская, 13-25, туп. Подгорный, 2-6, ул. Щербака, 13, 14, 18-22, 7-9, ул. Ломоносова, 5, 14, ул. Нефедова, 34-74, 9-39, 40.5 января с 09.00 до 12.00 без электричества будет ул. Бориса Михайлова, 2.6 января с 09.00 до 12.00 свет отключат на улицах Большая Морская, 41-43 и Советская, 54-56, 60, 63.8 января с 09.00 до 12.00 ограничат электроснабжение по адресам: ул. Куприна, 3-5, 13-15, ул. Башенная, 11, ул. Калича, 55-57, ул. Кирова, 12-16, 11-17, 20, 30/4, 28-32, 37-А, 37-Б, 33-Б, 37/1, 37-2, 25-39, 28, 27/1, ул. Башенная, 18, 15-23, 21, 29-31, пл. 1-го Мая, 1, ул. 7 Ноября, 11-А.9 января с 09.00 до 17.00 на час-полтора будут отключать свет в домах: ул. Городское Шоссе, 9-19, ул. Федько, 24, 30-32, ул. Ватутина, 6, 1-7, ул. Гражданская, 1-А, ул. Олега Кошевого, 14-А, 14-16, 24-28, 17, ул. Пархоменко, 1. ул. Сергея Лазо, 2-32, 1-29, ул. Террасная, 4-6, 3-А, 3, ш. Камышовое, 59, ТСН "Слип", 18-20, 24, 28, 46, 122, 172, 210, 250, 209-б, 17, 31, 45-47, 53, 67, 121-12, ул. Пограничная, 16-18, ул. Деметринская, 10-А, 4, 10, 24, 30-32, 11-А, 1, 5, 9, 17-19, 23, ул. Богдана Хмельницкого, 20-Б, 1808-кад, 4, 14, 54-62, 41, 43, 45-А, 47-А, 65-А, 71-А, 77, ул. Терлецкого, 64-а, 48-64, 68-70, 19-а, 21, 31, 67.Также ограничения в подаче электроэнергии коснутся: ТСН "Благодатный", 24, 28, 34, 38, 70, 107, 108, 126-128, 35-Б, 103, СТ "Керамик", уч.112, 8, 14, уч.17, 25, 117, ул. Костычева, 7-А, 7-Б, 5-23, ул. Фруктовая, 2-6, 16-22, 5-В, 5-Г, 7-А, 7-29, ТСН "Лесная Поляна", 6-8, 34, 44, 56, 70, 104, 120, 144, 15, 83/62, 1, 5-9, 45-49, 63, 75, 117, 16, СНТ "Ветеран", 76, 63, 67, 77.В поселке Осипенко без света будут абоненты "Севастопольэнерго" по адресам: ул. Ветеранов, 44-А, 4, 10-22, 32-34, 48, 9-А, 11/13, 11/10, 11-21, 27-31, 13, 24, 30, 38-42, 53-А, 23-Б, 23-Д, 63-А, 41-А, ул. Землянского, 13-15, ул. Камская, 4-10, 3-11, ул. Красноярская, 2-8, 1-7, ул. Массандровская, 2-4, ул. Сухий, 12, 16, 17-А, 3-15, ул. Массандровская, 8-10, шоссе Качинское, 32-А/262, 32-А/294, 32-А/149, 32.Отключения электроэнергии пройдут и в СТ "Полюшко" в домах: 32/149, 58, 154, 164, 248, 268, 284, 159, 181, 204, 225, 291-293.Читайте также на РИА Новости Крым:На развитие энергетики Севастополя направят более 21 млрд рублейПотребление растет: хватит ли Крыму электроэнергии в ближайшие годыВ Крыму модернизируют объекты энергетики

севастополь

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