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Готовим печень и желудок: как есть и что пить в Новогодние каникулы

Готовим печень и желудок: как есть и что пить в Новогодние каникулы - РИА Новости Крым, 01.01.2024

Готовим печень и желудок: как есть и что пить в Новогодние каникулы

Неправильное поведение во время новогодних застолий часто приводит к проблемам со здоровьем. Именно первого января у медиков - рекордное количество вызовов. А... РИА Новости Крым, 01.01.2024

2024-01-01T20:24

2024-01-01T20:24

2024-01-01T20:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Неправильное поведение во время новогодних застолий часто приводит к проблемам со здоровьем. Именно первого января у медиков - рекордное количество вызовов. А впереди еще несколько застолий, походов в гости, Рождество...О том, как правильно подготовить организм к пищевой нагрузке и рассчитать собственную меру алкоголя, РИА Новости Крым рассказал врач отделения профилактики здорового образа жизни феодосийского медицинского центра Станислав Левенцов.Не экономьте место в животе"Ежегодно у нас возникает большое количество проблем после новогодних праздников. Масса вызовов, и примерно все сводится к заболеванием желудочно-кишечного тракта: переедание, да еще всю ночь – отсюда гастрит, панкреатит и другие "-иты", - говорит доктор и настаивает на необходимости приступать к застолью на сытый желудок.При этом он не рекомендует прибегать к ферментным препаратам: "Все эти "фесталы" и "мезимы" могут отрицательно сказаться, поскольку вызовут аппетит, что неизбежно приведет к перееданию. Ферменты допустимы, только если вы собираетесь есть очень жирную пищу".Без оливьеПри этом доктор настаивает, что как раз жирную пищу следует исключить из меню новогоднего ужина (а лучше и из повседневного меню)."Конечно, это не совсем то, что нужно, но от него мы уже никуда не денемся – это традиция. И без майонеза он - не оливье. Впрочем, попробуйте сделать сметанную заправку, а колбасу замените нежирным мясом – так еще вкуснее", - уверяет Левенцов и указывает размер порции этого калорийного салата, которая не повредит вашему здоровью и фигуре: не более 150 граммов.От хлеба, по мнению специалиста, отказываться не стоит, но лучше выбрать его цельнозерновые или отрубные сорта. А вот мандаринами лучше не увлекаться, чтобы не спровоцировать аллергическую реакцию. Достаточно съесть пару штук.Закусываем правильноЛюбителям более крепких напитков Левенцов советует не отходить от традиций: водку лучше заедать солеными огурцами, квашеной капустой, селедкой или икрой, а вот коньяк можно и вовсе не закусывать:"Именно так и поступают истинные ценители этого благородного напитка. Но, правда, они и не пьют много. Если вы собираетесь выпить больше ста граммов, то выбирайте в качестве закуски сыр, морепродукты и горький шоколад".Миссия – рассчитать меру"Конечно, каждый выбирает алкоголь, который предпочитает. И который заслуживает. Но в нашей стране чаще всего предпочитают водку. Тут нужно знать свою меру, которая, как известно для всех разная", - улыбается доктор.И учит правильно рассчитать собственную меру алкоголя:При этом пить следует мелкими дозами, а если все же предполагаются большие, то перед приемом алкоголя или прямо во время застолья врач рекомендует принять пачку активированного угля и употреблять большое количество воды без газа."И еще одно правило – не сидеть часами за столом! Танцуйте, совершайте прогулки к морю или походы к главной городской елке. Только в условиях пандемии не забывайте о социальной дистанции", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму будут работать медики в новогодние праздникиКак оливье едят вне России: рецепты новогоднего салата от иностранцевБудьте здоровы: что должно быть в новогодней аптечке

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

совет эксперта, крым, общество, новый год 2024, здоровье, красота и здоровье, алкоголь, еда