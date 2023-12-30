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Утром туман, вечером дымка - как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 30.12.2023
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Утром туман, вечером дымка - как работает Керченская переправа
Утром туман, вечером дымка - как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Утром туман, вечером дымка - как работает Керченская переправа
Керченская паромная переправа работает по фактической погоде, утром действовало штормовое предупреждение в связи с туманом. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T12:49
2023-12-30T12:49
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает по фактической погоде, утром действовало штормовое предупреждение в связи с туманом. Об этом сообщили в Росморречфлоте.С начала работы переправы паромы перевезли 417 741 пассажира и 240 264 грузовика. В общей сложности выполнено 6 999 рейсов, в том числе 12 за последние сутки. В Росморречфлоте напоминают, что переправа осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также рейсовых автобусов. Легковые авто следуют по Крымскому мосту. Также можно воспользоваться сухопутным коридором в Крым через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь на Крымском мосту выросла вдвоеКогда на дорогах больше всего нетрезвых водителей – ответ ГИБДД Ремонт сухопутного коридора в Крым завершен – Хуснуллин
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, логистика, порт кавказ, порт крым, новости крыма, росморречфлот
Утром туман, вечером дымка - как работает Керченская переправа

Керченская паромная переправа в субботу работает по фактической погоде

12:49 30.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает по фактической погоде, утром действовало штормовое предупреждение в связи с туманом. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
По прогнозу Росгидромета, 30 декабря в акватории Керченского пролива переменная облачность, ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, без осадков. Вечером местами дымка, видимость хорошая, в дымке 1-2 км, высота волн 50 – 100 см, температура воздуха +5-10 градусов, температура воды в море +5-7. Утром из-за тумана видимость местами составляла 500-1000 метров.
С начала работы переправы паромы перевезли 417 741 пассажира и 240 264 грузовика. В общей сложности выполнено 6 999 рейсов, в том числе 12 за последние сутки.
В Росморречфлоте напоминают, что переправа осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также рейсовых автобусов. Легковые авто следуют по Крымскому мосту. Также можно воспользоваться сухопутным коридором в Крым через новые регионы России.
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