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Утром туман, вечером дымка - как работает Керченская переправа
Утром туман, вечером дымка - как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Утром туман, вечером дымка - как работает Керченская переправа
Керченская паромная переправа работает по фактической погоде, утром действовало штормовое предупреждение в связи с туманом. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T12:49
2023-12-30T12:49
2023-12-30T12:49
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает по фактической погоде, утром действовало штормовое предупреждение в связи с туманом. Об этом сообщили в Росморречфлоте.С начала работы переправы паромы перевезли 417 741 пассажира и 240 264 грузовика. В общей сложности выполнено 6 999 рейсов, в том числе 12 за последние сутки. В Росморречфлоте напоминают, что переправа осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также рейсовых автобусов. Легковые авто следуют по Крымскому мосту. Также можно воспользоваться сухопутным коридором в Крым через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь на Крымском мосту выросла вдвоеКогда на дорогах больше всего нетрезвых водителей – ответ ГИБДД Ремонт сухопутного коридора в Крым завершен – Хуснуллин
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Утром туман, вечером дымка - как работает Керченская переправа
Керченская паромная переправа в субботу работает по фактической погоде