https://crimea.ria.ru/20231230/utrom-tuman-vecherom-dymka---kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-1133918044.html

Утром туман, вечером дымка - как работает Керченская переправа

Утром туман, вечером дымка - как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 30.12.2023

Утром туман, вечером дымка - как работает Керченская переправа

Керченская паромная переправа работает по фактической погоде, утром действовало штормовое предупреждение в связи с туманом. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T12:49

2023-12-30T12:49

2023-12-30T12:49

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

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росморречфлот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает по фактической погоде, утром действовало штормовое предупреждение в связи с туманом. Об этом сообщили в Росморречфлоте.С начала работы переправы паромы перевезли 417 741 пассажира и 240 264 грузовика. В общей сложности выполнено 6 999 рейсов, в том числе 12 за последние сутки. В Росморречфлоте напоминают, что переправа осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также рейсовых автобусов. Легковые авто следуют по Крымскому мосту. Также можно воспользоваться сухопутным коридором в Крым через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь на Крымском мосту выросла вдвоеКогда на дорогах больше всего нетрезвых водителей – ответ ГИБДД Ремонт сухопутного коридора в Крым завершен – Хуснуллин

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, логистика, порт кавказ, порт крым, новости крыма, росморречфлот