https://crimea.ria.ru/20231229/v-sevastopole-v-predprazdnichnye-dni-otklyuchat-svet-spisok-adresov-1133901165.html

В Севастополе в предпраздничные дни отключат свет: список адресов

В Севастополе в предпраздничные дни отключат свет: список адресов - РИА Новости Крым, 29.12.2023

В Севастополе в предпраздничные дни отключат свет: список адресов

В течение двух последних дней уходящего года в Севастополе пройдут отключения света. Об этом предупреждает Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T20:54

2023-12-29T20:54

2023-12-29T20:54

севастополь

новости

отключение электроэнергии

севастопольэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В течение двух последних дней уходящего года в Севастополе пройдут отключения света. Об этом предупреждает Севастопольэнерго.Света не будет в домах по адресам: ул. Адмирала Юмашева, 4-А, 6-8, 10, пр. Октябрьской Революции, 23.Ограничения в подаче электроэнергии коснутся адресов: ул. Горького, 12-14, 11-13, ул. Пляжная, 2-22, 1-21, ул. Причальная, 2-8, 1-21, пер. Яличный, 2-10, 3-а, 1-5.Читайте также на РИА Новости Крым:На развитие энергетики Севастополя направят более 21 млрд рублейПотребление растет: хватит ли Крыму электроэнергии в ближайшие годыВ Крыму модернизируют объекты энергетики

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, отключение электроэнергии, севастопольэнерго