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В Севастополе в предпраздничные дни отключат свет: список адресов - РИА Новости Крым, 29.12.2023
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В Севастополе в предпраздничные дни отключат свет: список адресов
В Севастополе в предпраздничные дни отключат свет: список адресов - РИА Новости Крым, 29.12.2023
В Севастополе в предпраздничные дни отключат свет: список адресов
В течение двух последних дней уходящего года в Севастополе пройдут отключения света. Об этом предупреждает Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T20:54
2023-12-29T20:54
севастополь
новости
отключение электроэнергии
севастопольэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В течение двух последних дней уходящего года в Севастополе пройдут отключения света. Об этом предупреждает Севастопольэнерго.Света не будет в домах по адресам: ул. Адмирала Юмашева, 4-А, 6-8, 10, пр. Октябрьской Революции, 23.Ограничения в подаче электроэнергии коснутся адресов: ул. Горького, 12-14, 11-13, ул. Пляжная, 2-22, 1-21, ул. Причальная, 2-8, 1-21, пер. Яличный, 2-10, 3-а, 1-5.Читайте также на РИА Новости Крым:На развитие энергетики Севастополя направят более 21 млрд рублейПотребление растет: хватит ли Крыму электроэнергии в ближайшие годыВ Крыму модернизируют объекты энергетики
севастополь
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севастополь, новости, отключение электроэнергии, севастопольэнерго
В Севастополе в предпраздничные дни отключат свет: список адресов

Временное отключение света пройдет в Севастополе за два дня до Нового года

20:54 29.12.2023
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В течение двух последних дней уходящего года в Севастополе пройдут отключения света. Об этом предупреждает Севастопольэнерго.

"30 декабря с 09.00 до 12.00 будет прекращена подача электроэнергии в связи с производством неотложных работ в сетях, связанных с улучшением качества электроснабжения", – говорится в сообщении Telegram-канала предприятия.

Света не будет в домах по адресам: ул. Адмирала Юмашева, 4-А, 6-8, 10, пр. Октябрьской Революции, 23.

"30 и 31 декабря в связи с выносом линии электропередачи 0,4кВ из оползневого участка в районе улицы Причальная будет прекращена подача электроэнергии с 08.00 до 16.00", – названа вторая причина отключения света.

Ограничения в подаче электроэнергии коснутся адресов: ул. Горького, 12-14, 11-13, ул. Пляжная, 2-22, 1-21, ул. Причальная, 2-8, 1-21, пер. Яличный, 2-10, 3-а, 1-5.
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СевастопольНовостиОтключение электроэнергииСевастопольэнерго
 
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