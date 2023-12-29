https://crimea.ria.ru/20231229/v-sevastopole-otmenyayut-reysy-paroma-i-katera-1133893276.html

В Севастополе отменяют рейсы парома и катера

В Севастополе отменяют рейсы парома и катера - РИА Новости Крым, 29.12.2023

В Севастополе отменяют рейсы парома и катера

Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T10:49

2023-12-29T10:49

2023-12-29T10:49

севастополь

морской транспорт

общественный транспорт

логистика

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. В расписание движения катера и парома в Севастополе в пятницу, 29 декабря, внесены изменения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта."Сегодня с 12.45 до 14.00 на линии "Северная - Артбухта" не будут выполняться рейсы катера в 13.00 от Северной, в 13.30 - от Артбухты. Возобновление работы от Северной ожидается с 14.00", - говорится в сообщении.Пропустит рейсы и паром "Адмирал Истомин" на линии "Северная – Арт Бухта": от Северной - в 13.30 и 14.30, от Артбухты - в 14.00 и 15.00. Рейсы парома от Северной возобновятся с 15.30.Керченская паромная работает в пятницу по фактической погоде. До конца дня в проливе действует штормовое предупреждение в связи с ветром 12-15 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе запустят еще один бесплатный рейс на РадиогоркуВ Севастополе возобновят морское сообщение с ГолландиейНа ремонт причалов в Севастополе направят 24 миллиона рублей

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, морской транспорт, общественный транспорт, логистика, общество, новости крыма