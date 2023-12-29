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В Севастополе отменяют рейсы парома и катера
В Севастополе отменяют рейсы парома и катера - РИА Новости Крым, 29.12.2023
В Севастополе отменяют рейсы парома и катера
Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T10:49
2023-12-29T10:49
2023-12-29T10:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. В расписание движения катера и парома в Севастополе в пятницу, 29 декабря, внесены изменения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта."Сегодня с 12.45 до 14.00 на линии "Северная - Артбухта" не будут выполняться рейсы катера в 13.00 от Северной, в 13.30 - от Артбухты. Возобновление работы от Северной ожидается с 14.00", - говорится в сообщении.Пропустит рейсы и паром "Адмирал Истомин" на линии "Северная – Арт Бухта": от Северной - в 13.30 и 14.30, от Артбухты - в 14.00 и 15.00. Рейсы парома от Северной возобновятся с 15.30.Керченская паромная работает в пятницу по фактической погоде. До конца дня в проливе действует штормовое предупреждение в связи с ветром 12-15 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе запустят еще один бесплатный рейс на РадиогоркуВ Севастополе возобновят морское сообщение с ГолландиейНа ремонт причалов в Севастополе направят 24 миллиона рублей
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севастополь, морской транспорт, общественный транспорт, логистика, общество, новости крыма
В Севастополе отменяют рейсы парома и катера
Несколько рейсов катера и парома в Севастополе отменят в пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. В расписание движения катера и парома в Севастополе в пятницу, 29 декабря, внесены изменения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Сегодня с 12.45 до 14.00 на линии "Северная - Артбухта" не будут выполняться рейсы катера в 13.00 от Северной, в 13.30 - от Артбухты. Возобновление работы от Северной ожидается с 14.00", - говорится в сообщении.
Пропустит рейсы и паром "Адмирал Истомин" на линии "Северная – Арт Бухта": от Северной - в 13.30 и 14.30, от Артбухты - в 14.00 и 15.00. Рейсы парома от Северной возобновятся с 15.30.
Керченская паромная работает
в пятницу по фактической погоде. До конца дня в проливе действует штормовое предупреждение в связи с ветром 12-15 м/с.
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