Рейтинг@Mail.ru
Шторм в проливе: как работает Керченская переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231229/shtorm-v-prolive-kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-v-pyatnitsu-1133891111.html
Шторм в проливе: как работает Керченская переправа в пятницу
Шторм в проливе: как работает Керченская переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Шторм в проливе: как работает Керченская переправа в пятницу
Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде, до конца дня в проливе действует штормовое предупреждение в связи с ветром 12-15 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-12-29T10:03
2023-12-29T10:05
крым
керчь
керченский пролив
керченская паромная переправа
крымская погода
росморречфлот
новости крыма
транспорт
морской транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130118281_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b6d660fd4326224830df20fc9f7b8bba.jpg
За последние сутки паромы выполнили 14 рейсов. Всего с начала возобновления работы Керченской переправы перевезено 417 173 пассажира и 239 872 грузовика. Паромами в общей сложности выполнено 6 987 рейсов, в том числе,В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости и другими срочными грузами. Остальной транспорт следует по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Деду Морозу жарко: чего ждать от погоды в Крыму в пятницуКрымский мост открылиСколько камер наблюдения установлено на крымских дорогах
крым
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130118281_24:0:1161:853_1920x0_80_0_0_5a7552ee10989e5ebe2ac76f5e8a281d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, керченский пролив, керченская паромная переправа, крымская погода, росморречфлот, новости крыма, транспорт, морской транспорт, инфографика
Шторм в проливе: как работает Керченская переправа в пятницу

Керченская паромная переправа работает по фактической погоде

10:03 29.12.2023 (обновлено: 10:05 29.12.2023)
 
Читать в
Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде, до конца дня в проливе действует штормовое предупреждение в связи с ветром 12-15 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Обстановка на Керченской паромной переправе 29 декабря 2023
"Согласно прогнозу Росгидромета, 29 декабря ветер юго-западный, южный 12-15 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 50 – 100 см, температура воздуха +10…12, температура воды в море +7…8 градусов", - сказано в сообщении.
За последние сутки паромы выполнили 14 рейсов. Всего с начала возобновления работы Керченской переправы перевезено 417 173 пассажира и 239 872 грузовика. Паромами в общей сложности выполнено 6 987 рейсов, в том числе,
В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости и другими срочными грузами. Остальной транспорт следует по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Деду Морозу жарко: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Крымский мост открыли
Сколько камер наблюдения установлено на крымских дорогах
 
КрымКерчьКерченский проливКерченская паромная переправаКрымская погодаРосМорРечФлотНовости КрымаТранспортМорской транспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:51Рост заболеваемости в Крыму - как отличить грипп А от простуды
11:29У Крымского моста начала расти очередь
11:15В Феодосии устраняют повреждения после атаки ВСУ
10:56В Севастополе по горячим следам задержан курьер за хищение миллиона
10:49В Севастополе отменяют рейсы парома и катера
10:43В Крыму пострадавшим от шторма выплатят 3,5 млрд рублей
10:26В Крыму одобрили 330 тысяч заявок на компенсацию из-за "шторма века"
10:16Ежедневный террор ВСУ Херсонщины: за сутки еще 70 прилетов
10:03Шторм в проливе: как работает Керченская переправа в пятницу
09:29Крымский мост открыли
09:24Новая волна взрывов на Украине: пылает Киев
09:08Крымский мост снова закрыт для автомобилей
08:52Национализировано 2600 объектов: имущество украинцев передают Крыму
08:27Крымский мост открыли для проезда авто
08:15Когда на дорогах больше всего нетрезвых водителей – ответ ГИБДД
08:00Крымский мост закрыт для проезда
07:47Мощные взрывы на Украине - во Львове горит критическая инфраструктура
07:38Все пять органов чувств: чем порадует гостей новогодняя Ялта
07:03Крым в лидерах страны по реализации национальных проектов - инфографика
06:43Герасимов наградил бойцов за мужество при освобождении Марьинки
Лента новостейМолния