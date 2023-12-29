https://crimea.ria.ru/20231229/shtorm-v-prolive-kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-v-pyatnitsu-1133891111.html

Шторм в проливе: как работает Керченская переправа в пятницу

Шторм в проливе: как работает Керченская переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 29.12.2023

Шторм в проливе: как работает Керченская переправа в пятницу

Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде, до конца дня в проливе действует штормовое предупреждение в связи с ветром 12-15 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

2023-12-29T10:03

2023-12-29T10:03

2023-12-29T10:05

крым

керчь

керченский пролив

керченская паромная переправа

крымская погода

росморречфлот

новости крыма

транспорт

морской транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130118281_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b6d660fd4326224830df20fc9f7b8bba.jpg

За последние сутки паромы выполнили 14 рейсов. Всего с начала возобновления работы Керченской переправы перевезено 417 173 пассажира и 239 872 грузовика. Паромами в общей сложности выполнено 6 987 рейсов, в том числе,В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости и другими срочными грузами. Остальной транспорт следует по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Деду Морозу жарко: чего ждать от погоды в Крыму в пятницуКрымский мост открылиСколько камер наблюдения установлено на крымских дорогах

крым

керчь

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, керченский пролив, керченская паромная переправа, крымская погода, росморречфлот, новости крыма, транспорт, морской транспорт, инфографика