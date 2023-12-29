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Шторм в проливе: как работает Керченская переправа в пятницу
Шторм в проливе: как работает Керченская переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Шторм в проливе: как работает Керченская переправа в пятницу
Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде, до конца дня в проливе действует штормовое предупреждение в связи с ветром 12-15 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-12-29T10:03
2023-12-29T10:03
2023-12-29T10:05
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За последние сутки паромы выполнили 14 рейсов. Всего с начала возобновления работы Керченской переправы перевезено 417 173 пассажира и 239 872 грузовика. Паромами в общей сложности выполнено 6 987 рейсов, в том числе,В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости и другими срочными грузами. Остальной транспорт следует по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Деду Морозу жарко: чего ждать от погоды в Крыму в пятницуКрымский мост открылиСколько камер наблюдения установлено на крымских дорогах
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Шторм в проливе: как работает Керченская переправа в пятницу
Керченская паромная переправа работает по фактической погоде
10:03 29.12.2023 (обновлено: 10:05 29.12.2023)
Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде, до конца дня в проливе действует штормовое предупреждение в связи с ветром 12-15 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.