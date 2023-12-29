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"Только елки в треугольных платьях": Симферополь в новогодних огнях
"Только елки в треугольных платьях": Симферополь в новогодних огнях - РИА Новости Крым, 29.12.2023
"Только елки в треугольных платьях": Симферополь в новогодних огнях
Главные улицы Симферополя, украшенные новогодними огнями и фотозонами, создают по-настоящему праздничное настроение жителям и гостям города. Настолько... РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T21:55
2023-12-29T21:55
2023-12-29T21:55
симферополь
новый год
новый год 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Главные улицы Симферополя, украшенные новогодними огнями и фотозонами, создают по-настоящему праздничное настроение жителям и гостям города. Настолько праздничное, что они готовы петь, как герои нашего видео. Ребята прямо на улице под гитару исполняли песню "Три белых коня" композитора Евгения Крылатова на стихи Леонида Дербенева. Своим праздничным настроением они зарядили не только прохожих, но и видеооператора РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Все пять органов чувств: чем порадует гостей новогодняя ЯлтаКакой новогодний стол будет у шефа ИвлеваСколько туристов посетят Севастополь в новогодние праздники
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"Только елки в треугольных платьях": Симферополь в новогодних огнях
Журналисты РИА Новости Крым сняли Симферополь в новогоднем убранстве