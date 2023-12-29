Все пять органов чувств: чем порадует гостей новогодняя Ялта

ЯЛТА, 29 дек - РИА Новости Крым. Если вы хотите ощутить настоящее новогоднее чудо и немного перевернуть свое восприятие Нового года, вам прямая дорога на новый год на Юг Крыма – в Ялту. Если даже в центре полуострова хоть и тепло, но серо, то в Ялте глаз и зимой радуется краскам: зелень вечнозеленых сосен и магнолий, синее или бирюзовое море и, если повезет, солнце.Метеорологи в этом году обещают на Новый год в Ялте +10 и переменную облачность. Хотя это не частый случай: крымчане знают, что мелкий дождичек и обложенное тучами небо в начале января – явление заурядное. Так что город к 2024 году и погоду припас праздничную – все для дорогих гостей.Кстати, если купить билет прямо сейчас, то аккурат к новогодней ночи можно оказаться в "городе счастья" - так звучит слоган Большой Ялты. Езды из Центральной России на поезде – двое суток, на машине и того меньше.После того, как встретили новолетье, налюбовались ночными огнями и надышались невероятным воздухом, самое время себя показать и на других посмотреть – то есть, 1 января выйти на набережную, пока еще выходной и южнобережные дворцы и музеи закрыты.А на набережной уже все готово к приезду дорогих гостей – сразу две городских елки в разных концах главной прогулочной улицы, светодиодные инсталляции, ярмарка неповторимых сувениров и фудкорт. Задействуете сразу все органы чувств: глаза разбегаются от красоты природы, щеки ласкают теплый ветер и морские брызги, в ушах – новогодние мелодии, нос дразнят вкусные запахи колбасок-гриль и горячих душистых чаев, а на языке - кусочки перца от тех самых колбасок и ваниль и корица – от пряного согревающего чая. В общем, все удовольствия сразу.Только на ярмарке будьте осторожны: карманы могут пустеть быстро и легко, ведь представленные крымскими мастерами сувениры эксклюзивны и не только милы, но и в хозяйстве применимы – подушки, тарелки, ключницы, рюкзаки, чашки, серьги… Тысячи уникальных товаров для дома и души, для себя и на подарок близким.А потом, нагруженными подарками, стоит подняться над "городом золотым" на канатной дороге (как в легендарном фильме "Асса") – и посмотреть сверху на то, как выглядит праздничная набережная в окружении гор с зубцами Ай-Петри, припорошенными снегом, врезающимися прямо в новое небо нового года.
ЯЛТА, 29 дек - РИА Новости Крым. Если вы хотите ощутить настоящее новогоднее чудо и немного перевернуть свое восприятие Нового года, вам прямая дорога на новый год на Юг Крыма – в Ялту. Если даже в центре полуострова хоть и тепло, но серо, то в Ялте глаз и зимой радуется краскам: зелень вечнозеленых сосен и магнолий, синее или бирюзовое море и, если повезет, солнце.
Метеорологи в этом году обещают на Новый год в Ялте +10 и переменную облачность. Хотя это не частый случай: крымчане знают, что мелкий дождичек и обложенное тучами небо в начале января – явление заурядное. Так что город к 2024 году и погоду припас праздничную – все для дорогих гостей.
Кстати, если купить билет прямо сейчас, то аккурат к новогодней ночи можно оказаться в "городе счастья" - так звучит слоган Большой Ялты. Езды из Центральной России на поезде – двое суток, на машине и того меньше.
После того, как встретили новолетье, налюбовались ночными огнями и надышались невероятным воздухом, самое время себя показать и на других посмотреть – то есть, 1 января выйти на набережную, пока еще выходной и южнобережные дворцы и музеи закрыты.
А на набережной уже все готово к приезду дорогих гостей – сразу две городских елки в разных концах главной прогулочной улицы, светодиодные инсталляции, ярмарка неповторимых сувениров и фудкорт. Задействуете сразу все органы чувств: глаза разбегаются от красоты природы, щеки ласкают теплый ветер и морские брызги, в ушах – новогодние мелодии, нос дразнят вкусные запахи колбасок-гриль и горячих душистых чаев, а на языке - кусочки перца от тех самых колбасок и ваниль и корица – от пряного согревающего чая. В общем, все удовольствия сразу.
Только на ярмарке будьте осторожны: карманы могут пустеть быстро и легко, ведь представленные крымскими мастерами сувениры эксклюзивны и не только милы, но и в хозяйстве применимы – подушки, тарелки, ключницы, рюкзаки, чашки, серьги… Тысячи уникальных товаров для дома и души, для себя и на подарок близким.
А потом, нагруженными подарками, стоит подняться над "городом золотым" на канатной дороге (как в легендарном фильме "Асса") – и посмотреть сверху на то, как выглядит праздничная набережная в окружении гор с зубцами Ай-Петри, припорошенными снегом, врезающимися прямо в новое небо нового года.
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