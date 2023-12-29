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Все пять органов чувств: чем порадует гостей новогодняя Ялта - РИА Новости Крым, 29.12.2023
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На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20231229/vse-pyat-organov-chuvstv-chem-poraduet-gostey-novogodnyaya-yalta-1133876190.html
Все пять органов чувств: чем порадует гостей новогодняя Ялта
Все пять органов чувств: чем порадует гостей новогодняя Ялта - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Все пять органов чувств: чем порадует гостей новогодняя Ялта
Если вы хотите ощутить настоящее новогоднее чудо и немного перевернуть свое восприятие Нового года, вам прямая дорога на новый год на Юг Крыма – в Ялту. Если... РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T07:38
2023-12-29T07:38
ялта
крым
туризм
общество
новый год
новый год 2024
елка
фотоленты
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ЯЛТА, 29 дек - РИА Новости Крым. Если вы хотите ощутить настоящее новогоднее чудо и немного перевернуть свое восприятие Нового года, вам прямая дорога на новый год на Юг Крыма – в Ялту. Если даже в центре полуострова хоть и тепло, но серо, то в Ялте глаз и зимой радуется краскам: зелень вечнозеленых сосен и магнолий, синее или бирюзовое море и, если повезет, солнце.Метеорологи в этом году обещают на Новый год в Ялте +10 и переменную облачность. Хотя это не частый случай: крымчане знают, что мелкий дождичек и обложенное тучами небо в начале января – явление заурядное. Так что город к 2024 году и погоду припас праздничную – все для дорогих гостей.Кстати, если купить билет прямо сейчас, то аккурат к новогодней ночи можно оказаться в "городе счастья" - так звучит слоган Большой Ялты. Езды из Центральной России на поезде – двое суток, на машине и того меньше.После того, как встретили новолетье, налюбовались ночными огнями и надышались невероятным воздухом, самое время себя показать и на других посмотреть – то есть, 1 января выйти на набережную, пока еще выходной и южнобережные дворцы и музеи закрыты.А на набережной уже все готово к приезду дорогих гостей – сразу две городских елки в разных концах главной прогулочной улицы, светодиодные инсталляции, ярмарка неповторимых сувениров и фудкорт. Задействуете сразу все органы чувств: глаза разбегаются от красоты природы, щеки ласкают теплый ветер и морские брызги, в ушах – новогодние мелодии, нос дразнят вкусные запахи колбасок-гриль и горячих душистых чаев, а на языке - кусочки перца от тех самых колбасок и ваниль и корица – от пряного согревающего чая. В общем, все удовольствия сразу.Только на ярмарке будьте осторожны: карманы могут пустеть быстро и легко, ведь представленные крымскими мастерами сувениры эксклюзивны и не только милы, но и в хозяйстве применимы – подушки, тарелки, ключницы, рюкзаки, чашки, серьги… Тысячи уникальных товаров для дома и души, для себя и на подарок близким.А потом, нагруженными подарками, стоит подняться над "городом золотым" на канатной дороге (как в легендарном фильме "Асса") – и посмотреть сверху на то, как выглядит праздничная набережная в окружении гор с зубцами Ай-Петри, припорошенными снегом, врезающимися прямо в новое небо нового года.
https://crimea.ria.ru/20231227/yaltinskie-parkovki-sdelayut-besplatnymi-v-novogodnie-prazdniki-1133843916.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ялта, крым, туризм, общество, новый год, новый год 2024, елка
Все пять органов чувств: чем порадует гостей новогодняя Ялта

Чем заняться на Новый год в Ялте: советы местных

07:38 29.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодняя ярмарка в Ялте
Новогодняя ярмарка в Ялте - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ЯЛТА, 29 дек - РИА Новости Крым. Если вы хотите ощутить настоящее новогоднее чудо и немного перевернуть свое восприятие Нового года, вам прямая дорога на новый год на Юг Крыма – в Ялту. Если даже в центре полуострова хоть и тепло, но серо, то в Ялте глаз и зимой радуется краскам: зелень вечнозеленых сосен и магнолий, синее или бирюзовое море и, если повезет, солнце.
Метеорологи в этом году обещают на Новый год в Ялте +10 и переменную облачность. Хотя это не частый случай: крымчане знают, что мелкий дождичек и обложенное тучами небо в начале января – явление заурядное. Так что город к 2024 году и погоду припас праздничную – все для дорогих гостей.
Кстати, если купить билет прямо сейчас, то аккурат к новогодней ночи можно оказаться в "городе счастья" - так звучит слоган Большой Ялты. Езды из Центральной России на поезде – двое суток, на машине и того меньше.
После того, как встретили новолетье, налюбовались ночными огнями и надышались невероятным воздухом, самое время себя показать и на других посмотреть – то есть, 1 января выйти на набережную, пока еще выходной и южнобережные дворцы и музеи закрыты.
А на набережной уже все готово к приезду дорогих гостей – сразу две городских елки в разных концах главной прогулочной улицы, светодиодные инсталляции, ярмарка неповторимых сувениров и фудкорт. Задействуете сразу все органы чувств: глаза разбегаются от красоты природы, щеки ласкают теплый ветер и морские брызги, в ушах – новогодние мелодии, нос дразнят вкусные запахи колбасок-гриль и горячих душистых чаев, а на языке - кусочки перца от тех самых колбасок и ваниль и корица – от пряного согревающего чая. В общем, все удовольствия сразу.
Только на ярмарке будьте осторожны: карманы могут пустеть быстро и легко, ведь представленные крымскими мастерами сувениры эксклюзивны и не только милы, но и в хозяйстве применимы – подушки, тарелки, ключницы, рюкзаки, чашки, серьги… Тысячи уникальных товаров для дома и души, для себя и на подарок близким.
А потом, нагруженными подарками, стоит подняться над "городом золотым" на канатной дороге (как в легендарном фильме "Асса") – и посмотреть сверху на то, как выглядит праздничная набережная в окружении гор с зубцами Ай-Петри, припорошенными снегом, врезающимися прямо в новое небо нового года.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В конце декабря на деревьях в Ялте желтые осенние листья!

Ялта
1 из 12

В конце декабря на деревьях в Ялте желтые осенние листья!

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Один из символов Ялты - "зонтики" на набережной.

Новогодняя ярмарка в Ялте
2 из 12

Один из символов Ялты - "зонтики" на набережной.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Одна из ялтинских городских наряженных новогодних елок.

Ялта
3 из 12

Одна из ялтинских городских наряженных новогодних елок.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Городские службы завершают последние приготовления к празднику.

Новогодняя ярмарка в Ялте
4 из 12

Городские службы завершают последние приготовления к празднику.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Так тепло, что можно пить кофе прямо на улице.

Уличное кафе в Ялте
5 из 12

Так тепло, что можно пить кофе прямо на улице.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

По классике: шарики, елки и фонарики.

Ялта
6 из 12

По классике: шарики, елки и фонарики.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Вот она - кладовая продуктов творчества - ярмарка "рукоделов".

Новогодняя ярмарка в Ялте
7 из 12

Вот она - кладовая продуктов творчества - ярмарка "рукоделов".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Плюшевые чайки на память о море.

Новогодняя ярмарка в Ялте
8 из 12

Плюшевые чайки на память о море.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Один из символов Крыма - горная лаванда.

Новогодняя ярмарка в Ялте
9 из 12

Один из символов Крыма - горная лаванда.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Рождественские венки плавно кочуют с запада на восток: в России это тоже уже популярное украшение.

Новогодняя ярмарка в Ялте
10 из 12

Рождественские венки плавно кочуют с запада на восток: в России это тоже уже популярное украшение.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Без восточного символа нового года никуда.

Новогодняя ярмарка в Ялте
11 из 12

Без восточного символа нового года никуда.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Мультяшный ежик немного удивлен неожиданному торговому соседству.

Новогодняя ярмарка в Ялте
12 из 12

Мультяшный ежик немного удивлен неожиданному торговому соседству.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 12

В конце декабря на деревьях в Ялте желтые осенние листья!

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 12

Один из символов Ялты - "зонтики" на набережной.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 12

Одна из ялтинских городских наряженных новогодних елок.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 12

Городские службы завершают последние приготовления к празднику.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 12

Так тепло, что можно пить кофе прямо на улице.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 12

По классике: шарики, елки и фонарики.

7 из 12

Вот она - кладовая продуктов творчества - ярмарка "рукоделов".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 12

Плюшевые чайки на память о море.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 12

Один из символов Крыма - горная лаванда.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 12

Рождественские венки плавно кочуют с запада на восток: в России это тоже уже популярное украшение.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 12

Без восточного символа нового года никуда.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
12 из 12

Мультяшный ежик немного удивлен неожиданному торговому соседству.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Парковка - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
27 декабря, 16:14
Ялтинские парковки сделают бесплатными в новогодние праздники
 
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