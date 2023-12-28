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Какой новогодний стол будет у шефа Ивлева - РИА Новости Крым, 28.12.2023
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Какой новогодний стол будет у шефа Ивлева
Какой новогодний стол будет у шефа Ивлева - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Какой новогодний стол будет у шефа Ивлева
Ведущий популярного шоу "На ножах" Константин Ивлев поделился с РИА Новости Крым своими рецептами оливье, селедки под шубой и горячего в новогоднему столу... РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T21:17
2023-12-28T21:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Ведущий популярного шоу "На ножах" Константин Ивлев поделился с РИА Новости Крым своими рецептами оливье, селедки под шубой и горячего в новогоднему столу. "Терпеливый шеф" традиционно пересмотрел классический подход к приготовлению блюд.ОливьеВ вопросах приготовления оливье шеф придерживается советских традиций, не отвлекаясь на классический рецепт, где в салат кладут рябчиков, раковые шейки и трюфеля.ШубаСельдь под шубой в исполнении теле-повара также приобрела новые формы, лишившись некоторых классических элементов:"Шубу" мы делаем в двух вариациях. Первая, это когда мы для сочности и сладости добавляем в классический рецепт крабовые палочки и щучью икру. Второй способ - в этом году я дал такой тренд: мы готовим селедку под шубой не традиционно, а берем слой печеного картофеля, слой яйца с майонезом, а дальше делаем крем из селедки и с помощью кондитерского мешка "высаживаем" это все сверху и посыпаем пудрой из сухой свеклы".По словам "терпеливого шефа", все ингредиенты достаточно легко найти или приготовить:ГорячееВ новогоднюю ночь Ивлев призывает "не жрать", а именно кушать. В частности предлагает отказаться от тяжелого мяса."Что касается мяса, то в большей степени мы готовим либо индейку, либо курицу, поскольку есть свинину или майонезные отбивные "по-французски" - это тяжело. А индейка либо курица гораздо легче", - поясняет шеф.Но любимое блюдо его семьи – рыба.
https://crimea.ria.ru/20211230/gus-s-yablokami-i-nevrednyy-olive---kak-ozdorovit-novogodniy-stol-1121907911.html
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вкусно и полезно, здоровье, новый год 2024, еда, новый год
Какой новогодний стол будет у шефа Ивлева

Основные новогодние салаты от шефа всея Руси Константина Ивлева

21:17 28.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРоссийский шеф-повар, автор книги "Кухня настоящих мужчин", шоумен Константин Ивлев готовит уху на площадке "Порт Калининград" в рамках фестиваля "Рыбная неделя" в Москве
Российский шеф-повар, автор книги Кухня настоящих мужчин, шоумен Константин Ивлев готовит уху на площадке Порт Калининград в рамках фестиваля Рыбная неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Российский шеф-повар, автор книги "Кухня настоящих мужчин", шоумен Константин Ивлев готовит уху на площадке "Порт Калининград" в рамках фестиваля "Рыбная неделя" в Москве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Ведущий популярного шоу "На ножах" Константин Ивлев поделился с РИА Новости Крым своими рецептами оливье, селедки под шубой и горячего в новогоднему столу. "Терпеливый шеф" традиционно пересмотрел классический подход к приготовлению блюд.
"Мы уже не первый год проводим федеральный конкурс на лучший салат оливье и сельдь под шубой. Мы выявили, что эти блюда готовят почти все, вообще все. А вот салат "Мимоза", салат из печени трески, салат с крабовыми палочками и холодец есть не за каждым столом. Поэтому, однозначно, салат оливье и селедка под шубой - олицетворение Нового года", - говорит "шеф всея Руси".
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Оливье

В вопросах приготовления оливье шеф придерживается советских традиций, не отвлекаясь на классический рецепт, где в салат кладут рябчиков, раковые шейки и трюфеля.
"Я готовлю два вида оливье. Первый классический – с "мазиком" и докторской колбасой, а второй, поскольку Лера (Валерия Куденкова, жена Ивлева – ред.) вегетарианка, то мы готовим для нее специальный салат оливье с лососем горячего копчения. Это безумно вкусно, не традиционно. Набор ингредиентов точно такой же, за исключением того, что вместо колбасы туда идет либо горбуша горячего копчения, либо семга. Помимо этого мы еще добавляем в майонез сливочный хрен в пропорции один к пяти. Украшаем красной икрой", - рассказал Ивлев.

Шуба

Сельдь под шубой в исполнении теле-повара также приобрела новые формы, лишившись некоторых классических элементов:
"Шубу" мы делаем в двух вариациях. Первая, это когда мы для сочности и сладости добавляем в классический рецепт крабовые палочки и щучью икру. Второй способ - в этом году я дал такой тренд: мы готовим селедку под шубой не традиционно, а берем слой печеного картофеля, слой яйца с майонезом, а дальше делаем крем из селедки и с помощью кондитерского мешка "высаживаем" это все сверху и посыпаем пудрой из сухой свеклы".
По словам "терпеливого шефа", все ингредиенты достаточно легко найти или приготовить:
"Чипсы из свеклы пробиваем в блендере, и получается пудра. Их можно купить в любых ЗОЖ-магазинах. Печеный картофель натираем на терке. Селедку кладем в блендер, добавляем небольшое количество печеного картофеля и творожного сыра. А, еще нужно убрать морковь. Я считаю, что она не нужна. Это чисто мой прикол. Получается вкусно и безумно красиво".
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Горячее

В новогоднюю ночь Ивлев призывает "не жрать", а именно кушать. В частности предлагает отказаться от тяжелого мяса.
"Что касается мяса, то в большей степени мы готовим либо индейку, либо курицу, поскольку есть свинину или майонезные отбивные "по-французски" - это тяжело. А индейка либо курица гораздо легче", - поясняет шеф.
Но любимое блюдо его семьи – рыба.
"Если быть откровенным, мы стараемся немного упрощать еду, поскольку за несколько часов в новогоднюю ночь нам приходится очень много есть и выпивать напитков. С каждым годом мы все более упрощаем. Например, любим делать семгу под соусом терияки. Берем куски семги без кости, поливаем обильно соусом, присыпаем кунжутом и ставим на 180 градусов в духовку на 20 минут. Это легкое горячее блюдо", - резюмировал Константин Ивлев.
 
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