https://crimea.ria.ru/20231228/olive-i-shuba-ot-konstantina-ivleva-shef-vseya-rusi-podelilsya-retseptami-1121888731.html

Какой новогодний стол будет у шефа Ивлева

Какой новогодний стол будет у шефа Ивлева - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Какой новогодний стол будет у шефа Ивлева

Ведущий популярного шоу "На ножах" Константин Ивлев поделился с РИА Новости Крым своими рецептами оливье, селедки под шубой и горячего в новогоднему столу... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T21:17

2023-12-28T21:17

2023-12-28T21:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Ведущий популярного шоу "На ножах" Константин Ивлев поделился с РИА Новости Крым своими рецептами оливье, селедки под шубой и горячего в новогоднему столу. "Терпеливый шеф" традиционно пересмотрел классический подход к приготовлению блюд.ОливьеВ вопросах приготовления оливье шеф придерживается советских традиций, не отвлекаясь на классический рецепт, где в салат кладут рябчиков, раковые шейки и трюфеля.ШубаСельдь под шубой в исполнении теле-повара также приобрела новые формы, лишившись некоторых классических элементов:"Шубу" мы делаем в двух вариациях. Первая, это когда мы для сочности и сладости добавляем в классический рецепт крабовые палочки и щучью икру. Второй способ - в этом году я дал такой тренд: мы готовим селедку под шубой не традиционно, а берем слой печеного картофеля, слой яйца с майонезом, а дальше делаем крем из селедки и с помощью кондитерского мешка "высаживаем" это все сверху и посыпаем пудрой из сухой свеклы".По словам "терпеливого шефа", все ингредиенты достаточно легко найти или приготовить:ГорячееВ новогоднюю ночь Ивлев призывает "не жрать", а именно кушать. В частности предлагает отказаться от тяжелого мяса."Что касается мяса, то в большей степени мы готовим либо индейку, либо курицу, поскольку есть свинину или майонезные отбивные "по-французски" - это тяжело. А индейка либо курица гораздо легче", - поясняет шеф.Но любимое блюдо его семьи – рыба.

https://crimea.ria.ru/20211230/gus-s-yablokami-i-nevrednyy-olive---kak-ozdorovit-novogodniy-stol-1121907911.html

https://crimea.ria.ru/20211228/klassicheskaya-veganskaya-krasivaya-shuba-retsepty-novogodnego-salata-1121809054.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вкусно и полезно, здоровье, новый год 2024, еда, новый год