https://crimea.ria.ru/20231229/gde-v-sevastopole-poluchit-neotlozhnuyu-medpomosch-s-31-dekabrya-po-8-yanvarya-1133817236.html

Где в Севастополе получить неотложную медпомощь с 31 декабря по 8 января

Где в Севастополе получить неотложную медпомощь с 31 декабря по 8 января - РИА Новости Крым, 29.12.2023

Где в Севастополе получить неотложную медпомощь с 31 декабря по 8 января

Травматологический пункт и отделения неотложной помощи в Севастополе в период новогодних праздников будут работать круглосуточно. Поликлиники с 31 декабря по 8... РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T19:48

2023-12-29T19:48

2023-12-29T19:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Травматологический пункт и отделения неотложной помощи в Севастополе в период новогодних праздников будут работать круглосуточно. Поликлиники с 31 декабря по 8 января включительно будут работать согласно установленному графику. Об этом сообщает пресс-служба горздрава.В указанных медучреждениях будет предоставляться также неотложная офтальмологическая и отоларингологическая помощь.Неотложная стоматологическая помощь для взрослых будет предоставляться в стоматологическом кабинет городской больницы № 1, в семиэтажном корпусе. Стоматологический кабинет для детей расположен в городской больнице № 5. Телефон для справок +7 (978) 300-03-62.Горячие линии и телеграмм-приемные больниц также будут работать круглосуточно:Городская больница № 1: +7 (978) 640-39-62;Городская больница № 4: +7 (978) 300-90-94;Городская больница № 5: +7 (978) 300-03-67;Городская больница № 9: +7 (978) 100-15-31.Городская инфекционная больница: 8 (8692) 55-92-61 (горячая линия), +7 (978) 041-41-84 (Телеграмм-приемная).Горячая линия по обезболиванию в Севастополе: +7 (8692)48-71-40, +7 (978) 100 16 83. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 20:00 без выходных.Горячая линия по вопросам посттравматического стрессового расстройства: +7 (978) 986 60 14 – круглосуточно.Также в приемных покоях больниц установлены графики дежурств администраторов из числа заместителей главного врача. Пациенты, поступающие в приемные отделения и их родственники могут обратиться к ним в случае возникновения спорных вопросов.Дежурные администраторы приемных отделений круглосуточно:Городская больница № 1: +7 (978) 640-80-35;Городская больница № 4: +7 (978) 300-90-16;Городская больница № 5: +7 (978) 300-03-62;Городская больница № 9: +7 (978) 700-81-14;Городская инфекционная больница: +7 (978) 041-41-84.Экстренные службы и колл-центры:Скорая помощь в Севастополе работает круглосуточно. Телефоны экстренной службы – 103 и 112. Единый контакт-центр здравоохранения работает круглосуточно. Телефон контакт-центра – 122 (с мобильных и стационарных телефонов). Все звонки бесплатны.Стационары работают в круглосуточном режиме.График работы поликлиник можно посмотреть по ссылке.Читайте также на РИА Новости Крым:Масочный режим введен в медучреждениях КубаниДесять врачебных амбулаторий построят в двух районах КрымаКак в Крыму лечат пациентов с гепатитом С: статистика и перспективы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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