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Ежедневный террор ВСУ Херсонщины: за сутки еще 70 прилетов - РИА Новости Крым, 29.12.2023
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Ежедневный террор ВСУ Херсонщины: за сутки еще 70 прилетов
Ежедневный террор ВСУ Херсонщины: за сутки еще 70 прилетов - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Ежедневный террор ВСУ Херсонщины: за сутки еще 70 прилетов
ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области, за минувшие сутки украинские боевики 70 раз били из ствольной артиллерии по... РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T10:16
2023-12-29T10:16
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
алешки
крынки
днепряны
корсунка
голая пристань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области, за минувшие сутки украинские боевики 70 раз били из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам области, сообщают экстренные службы региона.Только в течение дня ВСУ выпустили 19 снарядов по Крынкам, семь по Сагам, шесть по Днепрянам, пять по Казачьим лагерям, четыре раза били по Алешкам, три - по Подлесному.Накануне украинские боевики 102 раза били из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет тактика ВСУ в 2024 году – прогнозБрянская область под обстрелом ВСУ – ранена женщинаПушилин оценил перспективы восстановления Марьинки
херсонская область
алешки
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днепряны
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
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херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), алешки, крынки, днепряны, корсунка, голая пристань, новости
Ежедневный террор ВСУ Херсонщины: за сутки еще 70 прилетов

ВСУ нанесли еще 70 ударов по левобережью Херсонской области за минувшие сутки

10:16 29.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбстрел в Алешках
Обстрел в Алешках - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области, за минувшие сутки украинские боевики 70 раз били из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам области, сообщают экстренные службы региона.
Только в течение дня ВСУ выпустили 19 снарядов по Крынкам, семь по Сагам, шесть по Днепрянам, пять по Казачьим лагерям, четыре раза били по Алешкам, три - по Подлесному.
"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Пролетарка, Корсунка, Алешки, Днепряны, Крынки, Голая Пристань. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сказано в сообщении
Накануне украинские боевики 102 раза били из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)АлешкиКрынкиДнепряныКорсункаГолая ПристаньНовости
 
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