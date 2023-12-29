https://crimea.ria.ru/20231229/ezhednevnyy-terror-vsu-khersonschiny-za-sutki-esche-70-priletov-1133892057.html

Ежедневный террор ВСУ Херсонщины: за сутки еще 70 прилетов

Ежедневный террор ВСУ Херсонщины: за сутки еще 70 прилетов - РИА Новости Крым, 29.12.2023

Ежедневный террор ВСУ Херсонщины: за сутки еще 70 прилетов

ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области, за минувшие сутки украинские боевики 70 раз били из ствольной артиллерии по... РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T10:16

2023-12-29T10:16

2023-12-29T10:16

херсонская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

алешки

крынки

днепряны

корсунка

голая пристань

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131014950_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_225e0f33e4de011aceef21dbd957768a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области, за минувшие сутки украинские боевики 70 раз били из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам области, сообщают экстренные службы региона.Только в течение дня ВСУ выпустили 19 снарядов по Крынкам, семь по Сагам, шесть по Днепрянам, пять по Казачьим лагерям, четыре раза били по Алешкам, три - по Подлесному.Накануне украинские боевики 102 раза били из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет тактика ВСУ в 2024 году – прогнозБрянская область под обстрелом ВСУ – ранена женщинаПушилин оценил перспективы восстановления Марьинки

херсонская область

алешки

крынки

днепряны

корсунка

голая пристань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), алешки, крынки, днепряны, корсунка, голая пристань, новости