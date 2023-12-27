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Крымчанин получил 12 суток ареста за лозунг "Слава Украине"* - РИА Новости Крым, 27.12.2023
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Крымчанин получил 12 суток ареста за лозунг "Слава Украине"*
Крымчанин получил 12 суток ареста за лозунг "Слава Украине"* - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Крымчанин получил 12 суток ареста за лозунг "Слава Украине"*
Крымчанин получил 12 суток ареста за порчу паспорта символикой экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе Алуштинского городского суда. РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T15:07
2023-12-27T15:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Крымчанин получил 12 суток ареста за порчу паспорта символикой экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе Алуштинского городского суда.Рассмотрено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ – пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Судом установлено, что в паспорте гражданина Российской Федерации в графе "личная подпись" фигурант дела написал "Слава Украине"*. Кроме того, в иных составленных документах, в графе "личная подпись" он прописывал вышеуказанный националистический лозунг.Согласно заключению специалиста, данный лозунг является атрибутикой националистического объединения "Добровольческое движение организации украинских националистов". Решением Верховного Суда РФ объединение внесено в перечень общественных объединений и религиозных организаций, которые запрещены в рамках противодействия экстремистской деятельности.В ведомстве также отметили, что мужчина заявил, что его действия "являются оскорблением Российской Федерации и его личным позором". Он принес извинения, а также просил назначить наказание в виде штрафа, чтобы иметь возможность принести извинения также своей маме и бабушке. И заявил о намерении обратиться в органы внутренних дел с заявлением о замене паспорта в связи с его порчей. Всю ответственность за содеянное осознает.При назначении наказания Алуштинский городской суд учел обстоятельства, смягчающие административную ответственность, признал нарушителя виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток.* Приветствие запрещенного в РФ националистического объединения "Добровольческое движение организации украинских националистов".Читайте также на РИА Новости КрымКрымчанин получил штраф и арест за дискредитацию армии РоссииНовый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнение
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РИА Новости Крым
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5
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, крым, алушта, происшествия, суд
Крымчанин получил 12 суток ареста за лозунг "Слава Украине"*

Крымчанин получил 12 суток ареста за порчу паспорта лозунгом "Слава Украине"*

15:07 27.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники в руках
Наручники в руках - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Крымчанин получил 12 суток ареста за порчу паспорта символикой экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе Алуштинского городского суда.
Рассмотрено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ – пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.
Судом установлено, что в паспорте гражданина Российской Федерации в графе "личная подпись" фигурант дела написал "Слава Украине"*. Кроме того, в иных составленных документах, в графе "личная подпись" он прописывал вышеуказанный националистический лозунг.
Согласно заключению специалиста, данный лозунг является атрибутикой националистического объединения "Добровольческое движение организации украинских националистов". Решением Верховного Суда РФ объединение внесено в перечень общественных объединений и религиозных организаций, которые запрещены в рамках противодействия экстремистской деятельности.
"В судебном заседании привлекаемый указал, что глубоко раскаивается в содеянном. Подпись в паспорт гражданина Российской Федерации была им поставлена из-за эмоционального порыва", – говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что мужчина заявил, что его действия "являются оскорблением Российской Федерации и его личным позором". Он принес извинения, а также просил назначить наказание в виде штрафа, чтобы иметь возможность принести извинения также своей маме и бабушке. И заявил о намерении обратиться в органы внутренних дел с заявлением о замене паспорта в связи с его порчей. Всю ответственность за содеянное осознает.
При назначении наказания Алуштинский городской суд учел обстоятельства, смягчающие административную ответственность, признал нарушителя виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток.
* Приветствие запрещенного в РФ националистического объединения "Добровольческое движение организации украинских националистов".
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