https://crimea.ria.ru/20231227/krymchanin-poluchil-12-sutok-aresta-za-lozung-slava-ukraine-1133841499.html

Крымчанин получил 12 суток ареста за лозунг "Слава Украине"*

Крымчанин получил 12 суток ареста за лозунг "Слава Украине"* - РИА Новости Крым, 27.12.2023

Крымчанин получил 12 суток ареста за лозунг "Слава Украине"*

Крымчанин получил 12 суток ареста за порчу паспорта символикой экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе Алуштинского городского суда. РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T15:07

2023-12-27T15:07

2023-12-27T15:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Крымчанин получил 12 суток ареста за порчу паспорта символикой экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе Алуштинского городского суда.Рассмотрено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ – пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Судом установлено, что в паспорте гражданина Российской Федерации в графе "личная подпись" фигурант дела написал "Слава Украине"*. Кроме того, в иных составленных документах, в графе "личная подпись" он прописывал вышеуказанный националистический лозунг.Согласно заключению специалиста, данный лозунг является атрибутикой националистического объединения "Добровольческое движение организации украинских националистов". Решением Верховного Суда РФ объединение внесено в перечень общественных объединений и религиозных организаций, которые запрещены в рамках противодействия экстремистской деятельности.В ведомстве также отметили, что мужчина заявил, что его действия "являются оскорблением Российской Федерации и его личным позором". Он принес извинения, а также просил назначить наказание в виде штрафа, чтобы иметь возможность принести извинения также своей маме и бабушке. И заявил о намерении обратиться в органы внутренних дел с заявлением о замене паспорта в связи с его порчей. Всю ответственность за содеянное осознает.При назначении наказания Алуштинский городской суд учел обстоятельства, смягчающие административную ответственность, признал нарушителя виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток.* Приветствие запрещенного в РФ националистического объединения "Добровольческое движение организации украинских националистов".Читайте также на РИА Новости КрымКрымчанин получил штраф и арест за дискредитацию армии РоссииНовый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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