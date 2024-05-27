https://crimea.ria.ru/20240527/karmannye-raskhody-na-karte-kak-nauchit-detey-obraschatsya-s-dengami-1137546838.html

Карманные расходы на карте: как научить детей обращаться с деньгами

Карманные расходы на карте: как научить детей обращаться с деньгами - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Карманные расходы на карте: как научить детей обращаться с деньгами

Нужны ли детям деньги и с какого возраста? Каждый родитель отвечает на эти вопросы сам. Да и дети все разные. Одни наблюдательны, быстро смекают, что почем,... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T09:59

2024-05-27T09:59

2024-05-27T09:59

финансы

дети

общество

финансовая грамотность

деньги

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Нужны ли детям деньги и с какого возраста? Каждый родитель отвечает на эти вопросы сам. Да и дети все разные. Одни наблюдательны, быстро смекают, что почем, ориентируются в ценах не хуже родителей и даже соображают, как сэкономить. Другие – витают в облаках, щедро угощают друзей мороженым на деньги, выданные родителями совсем на другое, а то и вовсе теряют злосчастные купюры. Иными словами, отношения с деньгами могут складываться по-разному – и не только у детей. Есть и иные сложности. С одной стороны, ребенок должен понимать ценность денег, с другой, прививать такую уж сильную любовь к ним небезопасно.И все же деньги детям бывают нужны – это факт. Особенно тогда, когда родители не рядом. В преддверии летних каникул поговорим о финансовом воспитании подрастающего поколения.Пять на два "не делится"Уметь считать и уметь считать деньги, конечно, не одно и то же, но без арифметики в любом случае никуда. Складывать яблоки, помидоры и зайчиков ребенок начинает еще в детском саду. Хотите усилить эффект – добавьте к этому специальные развивающие игры, которых сейчас очень много, или придуманные вами – на ходу, с помощью подручных средств, дома или на улице. Считать ведь можно что угодно – конфеты, птичек, лепестки ромашки. Конфеты можно еще и поделить – между членами семьи. А если поровну не делится, вот вам и еще одна задача.Для детей постарше, лет с восьми, в ход идут специализированные игры, нацеленные на развитие экономических и финансовых навыков. При этом игры захватывающие – та же "Монополия" и подобные ей, где наряду с азартом обладания постигаются принципы управления деньгами и планирования доходов и расходов.Увлекательной может стать уже и не игра, а реальное управление деньгами. Пусть и при родительском контроле – ради безопасности средств и самих детей.Испытание "капиталом" и опыт первых трат"Это здорово, что есть такие карты. Очень удобно. Не только для родителей, но в первую очередь для детей, – убеждена мама троих детей Наталья. – Вот у меня среднему сыну – восемь лет. Мы договорились, что я даю ему пятьсот рублей в неделю. И он сам решает – потратит ли сразу все или растянет на неделю. Конечно, сначала разом все спускал – слишком велико было искушение, а потом понял, что до следующего понедельника у него ничего нет – теперь уже старается распределять. Даже копить пытается. Правда, бывают и срывы. Вот недавно накопил тысячу, а в пятницу все потратил – девочкам на мороженое".Наблюдая за тем, как дети расходуют свои карманные деньги, Наталья видит, что у них появляется навык планирования. Конечно, от второклашки рачительной экономии и исключительно разумного подхода к деньгам никто не ждет, но вот старшая дочь в свои 13 уже просчитывает ходы наперед.Разумеется, мало просто дать ребенку карту – надо рассказать, как ею пользоваться, показать в мобильном приложении все опции: поступления и траты, кэшбек, объяснить, как работает онлайн-копилка, куда можно откладывать деньги на "мечту"… Не лишним будет затронуть вопросы безопасности и элементарной внимательности – не давать карту чужим, не оставлять без присмотра, обращаться с ней бережно. Да, карту, как и бумажные деньги, тоже можно потерять, но небезвозвратно. Во-первых, ее легко заблокировать – для этого ребенку следует сразу же сообщить родителям о потере, а во-вторых, на ней ведь установлен лимит, свыше которого потратить нельзя, и, если карту нашел или даже стащил кто-то не чистый на руку, улов его будет невелик.Впереди лето. Дети поедут в оздоровительные и спортивные лагеря, в санатории, в экскурсионные поездки и творческие смены. И, конечно, захотят добавить к сбалансированному питанию не столь полезные, но притягательные вкусняшки из местных магазинчиков – мороженое, газировку, чипсы. Но если ваш ребенок уже умеет планировать свои траты, то наверняка все на сладости не спустит, а припасет денежки, чтобы привезти вам и другим членам семьи памятные подарки. Только не признавайтесь, что уже успели умилиться, увидев в своем приложении чек из сувенирной лавки.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финансы, дети, общество, финансовая грамотность, деньги