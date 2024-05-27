Рейтинг@Mail.ru
Кратковременные дожди: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240527/kratkovremennye-dozhdi-prognoz-pogody-v-krymu-na-ponedelnik-1137591120.html
Кратковременные дожди: прогноз погоды в Крыму на понедельник
Кратковременные дожди: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Кратковременные дожди: прогноз погоды в Крыму на понедельник
В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные. В южных районах полуострова сохранится РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T00:01
2024-05-27T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130000285_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fb6d5be8f12afd881fdeb1c34865f1df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные. В южных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +20...+22 градуса.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +19…+21.В Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут до + 19, днем потеплеет до +23 градусов. В Евпатории и Судаке немного теплее – до +25. Самая тепла погода ожидается в Феодосии – там днем воздух прогреется до +26 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240526/iz-vesny-v-leto---prognoz-pogody-dlya-kryma-na-gryaduschuyu-nedelyu-1137587716.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130000285_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_61374f26742d045481eef3a0adccda11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Кратковременные дожди: прогноз погоды в Крыму на понедельник

В Крыму в понедельник пройдут кратковременные дожди

00:01 27.05.2024
 
© Dmitry MakeevДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные. В южных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16, в горах +5…+10 градусов, днем +19…+24, в горах +12…+17 градусов", – говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +20...+22 градуса.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +19…+21.
В Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут до + 19, днем потеплеет до +23 градусов. В Евпатории и Судаке немного теплее – до +25. Самая тепла погода ожидается в Феодосии – там днем воздух прогреется до +26 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Ялта
Вчера, 17:07Радио "Спутник в Крыму"
Из весны в лето - прогноз погоды для Крыма на грядущую неделю
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Кратковременные дожди: прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 27 мая
21:55Главное за день: 26 мая
21:21В Крыму выросло кредитование бизнеса
20:5911 человек погибли и десятки ранены в крупном ДТП на юго-востоке Турции
20:27Страны Прибалтики и Польша могут ввести войска на Украину - СМИ
19:46В жизни важно найти неравнодушного врача: история семьи медиков из Крыма
19:33Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
19:01Севастопольцы завоевали золото и серебро на международном турнире дзюдо
18:31Путин прилетел в Узбекистан с государственным визитом
18:14В Ереване потребовали выдвинуть архиепископа Баграта в премьеры
18:04Америка "умывает руки": почему Байден не едет на конференцию по Украине
17:42Шольц выступил против ударов Украины западным оружием по территории РФ
17:07Из весны в лето - прогноз погоды для Крыма на грядущую неделю
16:31Беспилотная атака ВСУ на Белгород - мирный житель получил ранения лица
16:17Сто программистов из пяти стран будут соревноваться в Севастополе
15:46Вино и шоколад на 11 миллионов долларов: как Украина "изучала пингвинов"
15:31Химические предприятия Крыма нарастили объемы производства
15:10В Следкоме рассказали подробности столкновения сухогруза с ж/д мостом
14:39Армия России движется вглубь обороны врага – уничтожены еще 1590 боевиков
Лента новостейМолния