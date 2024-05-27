https://crimea.ria.ru/20240527/kratkovremennye-dozhdi-prognoz-pogody-v-krymu-na-ponedelnik-1137591120.html

Кратковременные дожди: прогноз погоды в Крыму на понедельник

Кратковременные дожди: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Кратковременные дожди: прогноз погоды в Крыму на понедельник

В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные. В южных районах полуострова сохранится РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T00:01

2024-05-27T00:01

2024-05-27T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные. В южных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +20...+22 градуса.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +19…+21.В Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут до + 19, днем потеплеет до +23 градусов. В Евпатории и Судаке немного теплее – до +25. Самая тепла погода ожидается в Феодосии – там днем воздух прогреется до +26 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240526/iz-vesny-v-leto---prognoz-pogody-dlya-kryma-na-gryaduschuyu-nedelyu-1137587716.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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