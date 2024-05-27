https://crimea.ria.ru/20240527/kratkovremennye-dozhdi-prognoz-pogody-v-krymu-na-ponedelnik-1137591120.html
Кратковременные дожди: прогноз погоды в Крыму на понедельник
Кратковременные дожди: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Кратковременные дожди: прогноз погоды в Крыму на понедельник
В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные. В южных районах полуострова сохранится РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T00:01
2024-05-27T00:01
2024-05-27T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные. В южных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +20...+22 градуса.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +19…+21.В Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут до + 19, днем потеплеет до +23 градусов. В Евпатории и Судаке немного теплее – до +25. Самая тепла погода ожидается в Феодосии – там днем воздух прогреется до +26 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240526/iz-vesny-v-leto---prognoz-pogody-dlya-kryma-na-gryaduschuyu-nedelyu-1137587716.html
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Кратковременные дожди: прогноз погоды в Крыму на понедельник
В Крыму в понедельник пройдут кратковременные дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные. В южных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16, в горах +5…+10 градусов, днем +19…+24, в горах +12…+17 градусов", – говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +20...+22 градуса.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +19…+21.
В Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут до + 19, днем потеплеет до +23 градусов. В Евпатории и Судаке немного теплее – до +25. Самая тепла погода ожидается в Феодосии – там днем воздух прогреется до +26 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.