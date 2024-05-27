https://crimea.ria.ru/20240527/zhiteli-bakhchisarayskogo-rayona-na-den-ostanutsya-bez-gaza-1137616023.html

Жители Бахчисарайского района на день останутся без газа

Жители Бахчисарайского района на день останутся без газа - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Жители Бахчисарайского района на день останутся без газа

Жители села Скалистое Бахчисарайского района во вторник останутся без газа из-за работ по строительству газораспределительных сетей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T09:20

2024-05-27T09:20

2024-05-27T09:20

крым

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газ

новости крыма

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жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Жители села Скалистое Бахчисарайского района во вторник останутся без газа из-за работ по строительству газораспределительных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымгазсети".Уточняется, что ограничение продлится с 8-00 до 17-00.Как сообщалось, в понедельник часть Севастополя осталась без света из-за неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании. В зону отключения попали десятки улиц, срок восстановления подачи света – 17:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Неотложное устранение дефектов на сетях – часть Севастополя обесточатВ городах и поселках Крыма гаснет свет из-за ураганного ветра - дополненоВ Новороссийске горит подстанция - без света остаются 26 тысяч жителей

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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