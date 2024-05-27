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Жители Бахчисарайского района на день останутся без газа
Жители Бахчисарайского района на день останутся без газа - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Жители Бахчисарайского района на день останутся без газа
Жители села Скалистое Бахчисарайского района во вторник останутся без газа из-за работ по строительству газораспределительных сетей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T09:20
2024-05-27T09:20
2024-05-27T09:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Жители села Скалистое Бахчисарайского района во вторник останутся без газа из-за работ по строительству газораспределительных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымгазсети".Уточняется, что ограничение продлится с 8-00 до 17-00.Как сообщалось, в понедельник часть Севастополя осталась без света из-за неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании. В зону отключения попали десятки улиц, срок восстановления подачи света – 17:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Неотложное устранение дефектов на сетях – часть Севастополя обесточатВ городах и поселках Крыма гаснет свет из-за ураганного ветра - дополненоВ Новороссийске горит подстанция - без света остаются 26 тысяч жителей
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Жители Бахчисарайского района на день останутся без газа
Жители села Скалистое Бахчисарайского района на день останутся без газа