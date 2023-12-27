https://crimea.ria.ru/20231227/glavnye-novosti-kryma-27-dekabrya-1133848057.html

Главные новости Крыма: 27 декабря

Главные новости Крыма: 27 декабря - РИА Новости Крым, 27.12.2023

Главные новости Крыма: 27 декабря

Глава администрации Черноморского района Крыма уходит в отставку. В минздраве сообщили о состоянии пострадавших при ЧП в Феодосии. В Крыму участники СВО... РИА Новости Крым, 27.12.2023

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2023-12-27T22:09

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СИМФЕРОПОЛЬ. 27 дек - РИА Новости Крым. Глава администрации Черноморского района Крыма уходит в отставку. В минздраве сообщили о состоянии пострадавших при ЧП в Феодосии. В Крыму участники СВО получили удостоверения ветеранов боевых действий. В крымских электричках подорожают билеты. Ялтинские парковки сделают бесплатными в новогодние праздники. Самый большой морж в России поселился в Бахчисарае.О главных событиях и заявлениях дна - в подборке РИА Новости Крым.Отставка главы районной администрации в КрымуЧерноморский районный совет принял решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации района Натальи Писаревой с 29 декабря. Как сообщила сама Писарева, решение покинуть пост принято в связи с семейными обстоятельствами. Состояние пострадавших от атаки ВСУ на ФеодосиюПосле атаки ВСУ на Феодосию в больнице остается один человек, его состояние оценивается медиками как средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе минздрава Крыма. Второй пациент выписан из больницы.Аксенов вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действийВ Крыму участникам специальной военной операции вручили удостоверения ветеранов боевых действий. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. Он выразил уверенность, что защитники Отечества, участники СВО, вне зависимости от их статуса, должны быть окружены заботой и вниманием со стороны государства и общества. А также поблагодарил воинов за мужество и то, что "в тяжелый для страны момент не остались в стороне, встали на защиту нашей Родины и наших людей".Цены билетов в электричках и общественном транспортеТарифы на проезд в общественном транспорте в Крыму с 1 января 2024 года остаются на прежнем уровне. Соответствующий документ опубликован на сайте госкомитета по ценам и тарифам республики. В то же время с 1 января подорожают билеты на электрички по некоторым пригородным направлениям. Так, например, стоимость проезда от станции Симферополь до станции Евпатория составит 158 рублей. Ранее проезд стоил 127,98 рублей. От станции Анапа до станции Керчь-Южная цена поездки составит 530 рублей вместо 488,60 рублей. Бесплатные парковки в ЯлтеПарковки Ялты будут работать бесплатно в дни новогодних праздников - с 00:00 1 января до 23:59 8 января. Соответствующее постановление главы администрации города Янины Павленко опубликовано на официальном сайте ялтинской мэрии. Речь идет о парковках на дорогах общего пользования местного значения, которые обслуживает местный оператор платных муниципальных парковок. Самый большой морж в России21-летний розовый морж Салтан стал новым обитателем Бахчисарайского парка миниатюр. Но морж не простой, а дрессированный – раньше он работал в цирке, рассказал директор парка Виктор Жиленко. Это самый большой морж в Российской Федерации. Его вес составляет полторы тонны. Только Московский зоопарк может похвастаться, что у них есть моржи. Но у них они в два раза меньше.

https://crimea.ria.ru/20231227/novye-polikliniki-i-bolnitsy-otkroyut-v-sevastopole---gde-i-kogda-1133847577.html

https://crimea.ria.ru/20231227/v-krymu-raskryt-kartelnyy-sgovor-po-zakupke-medikamentov-1133839522.html

https://crimea.ria.ru/20231227/v-simferopolskoe-vodokhranilische-vypustili-rybu-60-tysyach-malkov-1133844230.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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