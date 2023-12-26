Замглавы поселка в Хакасии задержан после падения детей с горки
Замглавы поселка Усть-Абакан в Хакасии задержан после падения детей со строящейся горки
08:27 26.12.2023 (обновлено: 08:28 26.12.2023)
© ГСУСК по ХакассииВ Хакассии обрушилась строящаяся горка с детьми
© ГСУСК по Хакассии
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Хакасии задержан заместитель главы Усть-Абаканского поселкового совета после падения детей со строящейся горки. Об этом сообщает ГСУСК региона.
В субботу стало известно, что несколько детей упали с трехметровой высоты во время катания на строящейся деревянной горке в поселке Усть-Абакан. При падении дети получили травмы различной степени тяжести. У двух девочек 10 и 11 лет зафиксированы переломы ног, у двух мальчиков серьезные травмы позвоночника, остальные дети и взрослая женщина получили ушибы. По факту травмирования детей возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
"В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержан заместитель главы Усть-Абаканского поселкового совета. По версии следствия, подозреваемый организовал возведение детской горки... силами двух разнорабочих сельской администрации, не проконтролировал ход и результаты строительства, не организовал поверку и регистрацию сооружения в органах гостехнадзора на соответствие стандартам безопасности, допустил бесконтрольное использование объекта несовершеннолетними детьми", - говорится в сообщении.
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