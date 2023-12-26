https://crimea.ria.ru/20231226/zamglavy-poselka-v-khakasii-zaderzhan-posle-padeniya-detey-s-gorki-1133798703.html

Замглавы поселка в Хакасии задержан после падения детей с горки

Замглавы поселка в Хакасии задержан после падения детей с горки - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Замглавы поселка в Хакасии задержан после падения детей с горки

В Хакасии задержан заместитель главы Усть-Абаканского поселкового совета после падения детей со строящейся горки. Об этом сообщает ГСУСК региона. РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T08:27

2023-12-26T08:27

2023-12-26T08:28

республика хакасия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

общество

дети

закон и право

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Хакасии задержан заместитель главы Усть-Абаканского поселкового совета после падения детей со строящейся горки. Об этом сообщает ГСУСК региона.В субботу стало известно, что несколько детей упали с трехметровой высоты во время катания на строящейся деревянной горке в поселке Усть-Абакан. При падении дети получили травмы различной степени тяжести. У двух девочек 10 и 11 лет зафиксированы переломы ног, у двух мальчиков серьезные травмы позвоночника, остальные дети и взрослая женщина получили ушибы. По факту травмирования детей возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе футбольные ворота упали на ребенкаОпасное детство: кто отвечает за состояние игровых площадок в КрымуМалыш упал с качелей: в Евпатории прокуратура проверяет детскую площадку

республика хакасия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика хакасия, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, общество, дети, закон и право, новости