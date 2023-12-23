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Горка с детьми обрушилась в Хакассии

Горка с детьми обрушилась в Хакассии - РИА Новости Крым, 23.12.2023

Горка с детьми обрушилась в Хакассии

Четыре ребенка получили травмы при обрушении строящейся горки в поселке Усть-Абакан в Хакасии. Началась проверка инцидента, сообщили в главном следственном... РИА Новости Крым, 23.12.2023

2023-12-23T17:34

2023-12-23T17:34

2023-12-23T17:34

республика хакассия

происшествия

общество

дети

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Четыре ребенка получили травмы при обрушении строящейся горки в поселке Усть-Абакан в Хакасии. Началась проверка инцидента, сообщили в главном следственном управлении СК региона.За медицинской помощью обратились четыре ребенка – две девочки 10 и 11 лет госпитализированы с переломами ног. Еще у одной девочки зафиксированы ушибы, а у мальчика – травма позвоночника.На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, идет проверка."В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц объекта, в чьи обязанности входит обеспечение безопасного отдыха детей", - уточнили в региональном Следкоме.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи ребенку отрезало палец детской карусельюОпасное детство: кто отвечает за состояние игровых площадок в КрымуВ Севастополе футбольные ворота упали на ребенка

республика хакассия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика хакассия, происшествия, общество, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости