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Горка с детьми обрушилась в Хакассии
Горка с детьми обрушилась в Хакассии - РИА Новости Крым, 23.12.2023
Горка с детьми обрушилась в Хакассии
Четыре ребенка получили травмы при обрушении строящейся горки в поселке Усть-Абакан в Хакасии. Началась проверка инцидента, сообщили в главном следственном... РИА Новости Крым, 23.12.2023
2023-12-23T17:34
2023-12-23T17:34
2023-12-23T17:34
республика хакассия
происшествия
общество
дети
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Четыре ребенка получили травмы при обрушении строящейся горки в поселке Усть-Абакан в Хакасии. Началась проверка инцидента, сообщили в главном следственном управлении СК региона.За медицинской помощью обратились четыре ребенка – две девочки 10 и 11 лет госпитализированы с переломами ног. Еще у одной девочки зафиксированы ушибы, а у мальчика – травма позвоночника.На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, идет проверка."В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц объекта, в чьи обязанности входит обеспечение безопасного отдыха детей", - уточнили в региональном Следкоме.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи ребенку отрезало палец детской карусельюОпасное детство: кто отвечает за состояние игровых площадок в КрымуВ Севастополе футбольные ворота упали на ребенка
республика хакассия
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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республика хакассия, происшествия, общество, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Горка с детьми обрушилась в Хакассии
Четыре ребенка получили переломы и ушибы после обрушения горки в Хакассии
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Четыре ребенка получили травмы при обрушении строящейся горки в поселке Усть-Абакан в Хакасии. Началась проверка инцидента, сообщили в главном следственном управлении СК региона.
"Предварительно установлено, что несколько детей играли на строящейся деревянной горке, расположенной на рыночной площади в поселке Усть-Абакан. При катании произошло обрушение верхнего полотна строения горки, в результате чего несколько детей упали с трехметровой высоты. При падении дети получили травмы различной степени тяжести", - сказано в сообщении.
За медицинской помощью обратились четыре ребенка – две девочки 10 и 11 лет госпитализированы с переломами ног. Еще у одной девочки зафиксированы ушибы, а у мальчика – травма позвоночника.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, идет проверка.
"В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц объекта, в чьи обязанности входит обеспечение безопасного отдыха детей", - уточнили в региональном Следкоме.
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