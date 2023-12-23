Рейтинг@Mail.ru
Горка с детьми обрушилась в Хакассии - РИА Новости Крым, 23.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231223/gorka-s-detmi-obrushilas-v-khakassii-1133757007.html
Горка с детьми обрушилась в Хакассии
Горка с детьми обрушилась в Хакассии - РИА Новости Крым, 23.12.2023
Горка с детьми обрушилась в Хакассии
Четыре ребенка получили травмы при обрушении строящейся горки в поселке Усть-Абакан в Хакасии. Началась проверка инцидента, сообщили в главном следственном... РИА Новости Крым, 23.12.2023
2023-12-23T17:34
2023-12-23T17:34
республика хакассия
происшествия
общество
дети
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/17/1133756889_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f503d584124fa62ed93c0a48df216ac8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Четыре ребенка получили травмы при обрушении строящейся горки в поселке Усть-Абакан в Хакасии. Началась проверка инцидента, сообщили в главном следственном управлении СК региона.За медицинской помощью обратились четыре ребенка – две девочки 10 и 11 лет госпитализированы с переломами ног. Еще у одной девочки зафиксированы ушибы, а у мальчика – травма позвоночника.На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, идет проверка."В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц объекта, в чьи обязанности входит обеспечение безопасного отдыха детей", - уточнили в региональном Следкоме.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи ребенку отрезало палец детской карусельюОпасное детство: кто отвечает за состояние игровых площадок в КрымуВ Севастополе футбольные ворота упали на ребенка
республика хакассия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/17/1133756889_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ec8913f1609c1a60a373ed526050a137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика хакассия, происшествия, общество, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Горка с детьми обрушилась в Хакассии

Четыре ребенка получили переломы и ушибы после обрушения горки в Хакассии

17:34 23.12.2023
 
© ГСУСК по ХакассииВ Хакассии обрушилась строящаяся горка с детьми
В Хакассии обрушилась строящаяся горка с детьми
© ГСУСК по Хакассии
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Четыре ребенка получили травмы при обрушении строящейся горки в поселке Усть-Абакан в Хакасии. Началась проверка инцидента, сообщили в главном следственном управлении СК региона.

"Предварительно установлено, что несколько детей играли на строящейся деревянной горке, расположенной на рыночной площади в поселке Усть-Абакан. При катании произошло обрушение верхнего полотна строения горки, в результате чего несколько детей упали с трехметровой высоты. При падении дети получили травмы различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

За медицинской помощью обратились четыре ребенка – две девочки 10 и 11 лет госпитализированы с переломами ног. Еще у одной девочки зафиксированы ушибы, а у мальчика – травма позвоночника.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, идет проверка.
"В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц объекта, в чьи обязанности входит обеспечение безопасного отдыха детей", - уточнили в региональном Следкоме.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Сочи ребенку отрезало палец детской каруселью
Опасное детство: кто отвечает за состояние игровых площадок в Крыму
В Севастополе футбольные ворота упали на ребенка
 
Республика ХакассияПроисшествияОбществодетиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:08Число раненных при ударе дрона-камикадзе под Белгородом выросло до пяти
18:21Снегопад и гололед: что происходит на перевалах в Крыму
18:07Пиратские подходы: возможен ли разрыв дипотношений России и США
17:49Сухогруз Blue Shark сняли с мели в Черном море
17:34Горка с детьми обрушилась в Хакассии
17:12Севастополь простился с двумя героями спецоперации
16:56В новый список санкций Зеленского попали крымские компании
16:39Медведев предложит внести в УК Украины "принудительное лечение борщом"
16:17Новые автобусные маршруты свяжут Крым и Херсонскую область
15:53Ремонт дороги на 240 млн проведут в Симферопольском районе
15:25Двое подростков совершили диверсию на железной дороге – они задержаны
15:10Украинский дрон атаковал мост под Белгородом: ранены три человека
14:49Отбиты 16 вражеских атак – ВСУ потеряли еще 620 боевиков
14:27Шесть снарядов HIMARS и "Ураган" сбиты российскими ПВО за сутки
14:11Эстония выдаст Киеву сбежавших украинцев
13:42Число претендентов на выдвижение в президенты России увеличилось до 29
13:19Удар по Курской области: повреждены жилые дома, погиб мужчина
12:52Курятину в Россию повезут без пошлин – что будет с ценами
12:18Поезда "Таврия" – четыре года после отправления первого рейса
11:55Движение по Крымскому мосту открыто
Лента новостейМолния