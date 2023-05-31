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В Севастополе футбольные ворота упали на ребенка - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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В Севастополе футбольные ворота упали на ребенка
В Севастополе футбольные ворота упали на ребенка - РИА Новости Крым, 31.05.2023
В Севастополе футбольные ворота упали на ребенка
На детской площадке в Севастополе футбольные ворота упали на 11-летнего мальчика, он в больнице с множественными переломами ноги. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T15:37
2023-05-31T15:38
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. На детской площадке в Севастополе футбольные ворота упали на 11-летнего мальчика, он в больнице с множественными переломами ноги. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Сообщается, что инцидент произошел днем 30 мая во дворе жилого дома по улице Тараса Шевченко.По данным городской прокуратуры, мальчик госпитализирован в городскую больницу № 5 (Центр охраны здоровья матери и ребенка)."На ногу ребенка на детской площадке во дворе дома №7 по ул. Тараса Шевченко упали футбольные ворота. Вследствие этого пострадавший получил множественные переломы левой стопы", – говорится в сообщении ведомства.Районная прокуратура проводит проверку. Надзорное ведомство оценит соблюдение управляющей компанией требований безопасности при содержании и эксплуатации этой игровой площадки. К выяснению обстоятельств случившегося по поручению руководителя Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю подключились и сотрудники следственного отдела по Гагаринскому району.Ранее в Джанкое 10-летний ребенок погиб под упавшими на него футбольными воротами на детской площадке. Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи под ребенком оборвался трос качелиВ Севастополе упал лифт с женщиной и ребенкомМалыш упал с качелей: в Евпатории прокуратура проверяет детскую площадку
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, дети, прокуратура города севастополя, крымский следком, новости крыма, общество
В Севастополе футбольные ворота упали на ребенка

В Севастополе футбольные ворота упали на 11-летнего мальчика – он в больнице с переломами

15:37 31.05.2023 (обновлено: 15:38 31.05.2023)
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюВ Севастополе футбольные ворота упали на ребенка
В Севастополе футбольные ворота упали на ребенка
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. На детской площадке в Севастополе футбольные ворота упали на 11-летнего мальчика, он в больнице с множественными переломами ноги. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Сообщается, что инцидент произошел днем 30 мая во дворе жилого дома по улице Тараса Шевченко.
"Установлено, что днем 30 мая текущего года 11-летний ученик пятого класса отправился в гости к своему другу, где мальчики на спортивной площадке играли в футбол. Со слов мамы пострадавшего ребенка, сын повис на верхней перекладине ворот, после чего они перевернулись", - уточнили подробности инцидента в Крымском Следкоме.
По данным городской прокуратуры, мальчик госпитализирован в городскую больницу № 5 (Центр охраны здоровья матери и ребенка).
"На ногу ребенка на детской площадке во дворе дома №7 по ул. Тараса Шевченко упали футбольные ворота. Вследствие этого пострадавший получил множественные переломы левой стопы", – говорится в сообщении ведомства.
Районная прокуратура проводит проверку. Надзорное ведомство оценит соблюдение управляющей компанией требований безопасности при содержании и эксплуатации этой игровой площадки. К выяснению обстоятельств случившегося по поручению руководителя Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю подключились и сотрудники следственного отдела по Гагаринскому району.
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