https://crimea.ria.ru/20230531/v-sevastopole-futbolnye-vorota-upali-na-rebenka-1129105793.html
В Севастополе футбольные ворота упали на ребенка
В Севастополе футбольные ворота упали на ребенка - РИА Новости Крым, 31.05.2023
В Севастополе футбольные ворота упали на ребенка
На детской площадке в Севастополе футбольные ворота упали на 11-летнего мальчика, он в больнице с множественными переломами ноги. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T15:37
2023-05-31T15:37
2023-05-31T15:38
севастополь
происшествия
дети
прокуратура города севастополя
крымский следком
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1f/1129105564_0:370:1280:1090_1920x0_80_0_0_a26316411c3fe948309988628e97030d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. На детской площадке в Севастополе футбольные ворота упали на 11-летнего мальчика, он в больнице с множественными переломами ноги. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Сообщается, что инцидент произошел днем 30 мая во дворе жилого дома по улице Тараса Шевченко.По данным городской прокуратуры, мальчик госпитализирован в городскую больницу № 5 (Центр охраны здоровья матери и ребенка)."На ногу ребенка на детской площадке во дворе дома №7 по ул. Тараса Шевченко упали футбольные ворота. Вследствие этого пострадавший получил множественные переломы левой стопы", – говорится в сообщении ведомства.Районная прокуратура проводит проверку. Надзорное ведомство оценит соблюдение управляющей компанией требований безопасности при содержании и эксплуатации этой игровой площадки. К выяснению обстоятельств случившегося по поручению руководителя Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю подключились и сотрудники следственного отдела по Гагаринскому району.Ранее в Джанкое 10-летний ребенок погиб под упавшими на него футбольными воротами на детской площадке. Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи под ребенком оборвался трос качелиВ Севастополе упал лифт с женщиной и ребенкомМалыш упал с качелей: в Евпатории прокуратура проверяет детскую площадку
https://crimea.ria.ru/20230526/postradal-rebenok--podrobnosti-avarii-s-gruzovikom-v-yalte-1128994315.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1f/1129105564_0:250:1280:1210_1920x0_80_0_0_377299e0178b6f9f3992bb6e85b12984.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия, дети, прокуратура города севастополя, крымский следком, новости крыма, общество
В Севастополе футбольные ворота упали на ребенка
В Севастополе футбольные ворота упали на 11-летнего мальчика – он в больнице с переломами
15:37 31.05.2023 (обновлено: 15:38 31.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. На детской площадке в Севастополе футбольные ворота упали на 11-летнего мальчика, он в больнице с множественными переломами ноги. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Сообщается, что инцидент произошел днем 30 мая во дворе жилого дома по улице Тараса Шевченко.
"Установлено, что днем 30 мая текущего года 11-летний ученик пятого класса отправился в гости к своему другу, где мальчики на спортивной площадке играли в футбол. Со слов мамы пострадавшего ребенка, сын повис на верхней перекладине ворот, после чего они перевернулись", - уточнили подробности инцидента в Крымском Следкоме.
По данным городской прокуратуры, мальчик госпитализирован в городскую больницу № 5 (Центр охраны здоровья матери и ребенка).
"На ногу ребенка на детской площадке во дворе дома №7 по ул. Тараса Шевченко упали футбольные ворота. Вследствие этого пострадавший получил множественные переломы левой стопы", – говорится в сообщении ведомства.
Районная прокуратура проводит проверку. Надзорное ведомство оценит соблюдение управляющей компанией требований безопасности при содержании и эксплуатации этой игровой площадки. К выяснению обстоятельств случившегося по поручению руководителя Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю подключились и сотрудники следственного отдела по Гагаринскому району.
Ранее в Джанкое 10-летний ребенок погиб
под упавшими на него футбольными воротами на детской площадке.
Читайте также на РИА Новости Крым: