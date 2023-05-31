https://crimea.ria.ru/20230531/v-sevastopole-futbolnye-vorota-upali-na-rebenka-1129105793.html

В Севастополе футбольные ворота упали на ребенка

В Севастополе футбольные ворота упали на ребенка - РИА Новости Крым, 31.05.2023

В Севастополе футбольные ворота упали на ребенка

На детской площадке в Севастополе футбольные ворота упали на 11-летнего мальчика, он в больнице с множественными переломами ноги. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T15:37

2023-05-31T15:37

2023-05-31T15:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. На детской площадке в Севастополе футбольные ворота упали на 11-летнего мальчика, он в больнице с множественными переломами ноги. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Сообщается, что инцидент произошел днем 30 мая во дворе жилого дома по улице Тараса Шевченко.По данным городской прокуратуры, мальчик госпитализирован в городскую больницу № 5 (Центр охраны здоровья матери и ребенка)."На ногу ребенка на детской площадке во дворе дома №7 по ул. Тараса Шевченко упали футбольные ворота. Вследствие этого пострадавший получил множественные переломы левой стопы", – говорится в сообщении ведомства.Районная прокуратура проводит проверку. Надзорное ведомство оценит соблюдение управляющей компанией требований безопасности при содержании и эксплуатации этой игровой площадки. К выяснению обстоятельств случившегося по поручению руководителя Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю подключились и сотрудники следственного отдела по Гагаринскому району.Ранее в Джанкое 10-летний ребенок погиб под упавшими на него футбольными воротами на детской площадке. Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи под ребенком оборвался трос качелиВ Севастополе упал лифт с женщиной и ребенкомМалыш упал с качелей: в Евпатории прокуратура проверяет детскую площадку

https://crimea.ria.ru/20230526/postradal-rebenok--podrobnosti-avarii-s-gruzovikom-v-yalte-1128994315.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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