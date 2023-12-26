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Заболеваемость COVID-19: ситуация в стране и Крыму
Заболеваемость COVID-19: ситуация в стране и Крыму - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Заболеваемость COVID-19: ситуация в стране и Крыму
Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране, в том числе в Крыму и Севастополе, уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей. Об этом... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T14:47
2023-12-26T14:47
2023-12-26T14:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране, в том числе в Крыму и Севастополе, уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.Меньше случаев заболевания COVID-19 выявлено и в Крыму: 352 человека на этой неделе, тогда как за предыдущие семь дней коронавирус подтвердился у 413 человек. Меньше заболело коронавирусом и жителей Севастополя: 334 человека (362 – на прошлой неделе).Однако в 12 субъектах РФ отмечается увеличение заболеваемости COVID-19, в шести регионах более чем в среднем по стране.Снизилось в целом в России и число госпитализаций с коронавирусной инфекцией – на 10,4 процента по сравнению с предшествующей неделей. Всего с 18 по 24 декабря в стране госпитализированы 7 796 человек, в том числе 28 в Севастополе (36 неделей раньше).Увеличение числа госпитализаций произошло в 30 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах увеличение более чем в среднем по России. В Крыму за неделю госпитализировали 61 человека (неделей раньше – 57).Выздоровело 98 252 заболевших, что на 6,2% меньше в сравнении с предыдущей неделей. При этом на полуострове победили заболевание больше людей, чем неделей раньше: 418 в Крыму (339 на прошлой неделе), 463 в Севастополе (226 неделей раньше).Всего в стране умерли от осложнений при заболевании COVID-19 186 человек, в том числе один в Крыму.При этом ВОЗ в конце прошлой неделе отмечала увеличение числа новых случаев COVID-19 в мире на 52% за 28 дней, с 20 ноября по 17 декабря 2023 года, по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. Всего было зарегистрировано более 850 тысяч заболевших.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 150 человек умерли от последствий Covid-19 в России за неделюCovid-19 мутировал: введут ли жесткие мерыВ России зарегистрирована обновленная вакцина "Спутник Лайт"
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Заболеваемость COVID-19: ситуация в стране и Крыму
Число заболевших COVID-19 в стране за неделю уменьшилось
14:47 26.12.2023 (обновлено: 14:50 26.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране, в том числе в Крыму и Севастополе, уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 52,8 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 18,7%", – говорится в сообщении.
Меньше случаев заболевания COVID-19 выявлено и в Крыму: 352 человека на этой неделе, тогда как за предыдущие семь дней коронавирус подтвердился у 413 человек. Меньше заболело коронавирусом и жителей Севастополя: 334 человека (362 – на прошлой неделе).
Однако в 12 субъектах РФ отмечается увеличение заболеваемости COVID-19, в шести регионах более чем в среднем по стране.
Снизилось в целом в России и число госпитализаций с коронавирусной инфекцией – на 10,4 процента по сравнению с предшествующей неделей. Всего с 18 по 24 декабря в стране госпитализированы 7 796 человек, в том числе 28 в Севастополе (36 неделей раньше).
Увеличение числа госпитализаций произошло в 30 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах увеличение более чем в среднем по России. В Крыму за неделю госпитализировали 61 человека (неделей раньше – 57).
Выздоровело 98 252 заболевших, что на 6,2% меньше в сравнении с предыдущей неделей. При этом на полуострове победили заболевание больше людей, чем неделей раньше: 418 в Крыму (339 на прошлой неделе), 463 в Севастополе (226 неделей раньше).
Всего в стране умерли от осложнений при заболевании COVID-19 186 человек, в том числе один в Крыму.
При этом ВОЗ в конце прошлой неделе отмечала
увеличение числа новых случаев COVID-19 в мире на 52% за 28 дней, с 20 ноября по 17 декабря 2023 года, по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. Всего было зарегистрировано более 850 тысяч заболевших.
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