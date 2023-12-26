https://crimea.ria.ru/20231226/teplo-i-bez-osadkov-prognoz-pogody-v-krymu-na-vtornik-1133793074.html

Тепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник

Тепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Тепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник

Во вторник в Крыму ожидается умеренно-теплая погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T00:01

2023-12-26T00:01

2023-12-26T00:01

крымская погода

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крым

ялта

алушта

судак

феодосия

евпатория

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается умеренно-теплая погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +11...+13.В Севастополе без осадков. Ветер западный, ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха в ночные часы +10…+12, днем +12…+14.В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории переменная облачность, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +12...+14 градусов, ночью будет +6...+8.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный ветер ожидается ночью в Крыму: объявлено штормовое предупреждениеСнегопад по-крымски: ночью в горах застряли три автомобиля с пассажирамиВ Крым возвращается тепло: недельный прогноз погоды от ФОБОС

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евпатория

симферополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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