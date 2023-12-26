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Тепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник
Тепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Тепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник
Во вторник в Крыму ожидается умеренно-теплая погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T00:01
2023-12-26T00:01
2023-12-26T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается умеренно-теплая погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +11...+13.В Севастополе без осадков. Ветер западный, ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха в ночные часы +10…+12, днем +12…+14.В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории переменная облачность, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +12...+14 градусов, ночью будет +6...+8.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный ветер ожидается ночью в Крыму: объявлено штормовое предупреждениеСнегопад по-крымски: ночью в горах застряли три автомобиля с пассажирамиВ Крым возвращается тепло: недельный прогноз погоды от ФОБОС
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Тепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник
Во вторник в Крыму до +14 и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается умеренно-теплая погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с, 27 декабря местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9, днем +9…+14", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +11...+13.
В Севастополе без осадков. Ветер западный, ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха в ночные часы +10…+12, днем +12…+14.
В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории переменная облачность, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +12...+14 градусов, ночью будет +6...+8.
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