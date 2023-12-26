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Как работает Керченская переправа во вторник - РИА Новости Крым, 26.12.2023
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Как работает Керченская переправа во вторник
Как работает Керченская переправа во вторник - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Как работает Керченская переправа во вторник
Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-12-26T10:02
2023-12-26T10:02
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Всего с начала возобновления работы Керченской переправы паромы перевезли 415 161 пассажира и 238 558 грузовиков. В общей сложности выполнено 6 949 рейсов, в том числе, за последние сутки – 11.В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному маршруту через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Мост через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка у Крымского моста утром во вторникТепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторникЗдание железнодорожного вокзала повреждено в Феодосии
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Как работает Керченская переправа во вторник

Керченская паромная переправа 26 декабря работает по фактической погоде

10:02 26.12.2023
 
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Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Обстановка на Керченской паромной переправе 26 декабря 2023
"Согласно прогнозу Росгидромета, 26 декабря ветер западный, юго-западный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 0,7… 1,2 м, температура воздуха +11…13, температура воды в море +6…7 градусов", - сказано в сообщении ведомства.
Всего с начала возобновления работы Керченской переправы паромы перевезли 415 161 пассажира и 238 558 грузовиков. В общей сложности выполнено 6 949 рейсов, в том числе, за последние сутки – 11.
В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному маршруту через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Мост через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.
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