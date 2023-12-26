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Как работает Керченская переправа во вторник

Как работает Керченская переправа во вторник - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Как работает Керченская переправа во вторник

Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

2023-12-26T10:02

2023-12-26T10:02

2023-12-26T10:02

крым

керчь

керченская паромная переправа

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Всего с начала возобновления работы Керченской переправы паромы перевезли 415 161 пассажира и 238 558 грузовиков. В общей сложности выполнено 6 949 рейсов, в том числе, за последние сутки – 11.В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному маршруту через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Мост через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка у Крымского моста утром во вторникТепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторникЗдание железнодорожного вокзала повреждено в Феодосии

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2023

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