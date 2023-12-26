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Как работает Керченская переправа во вторник
Как работает Керченская переправа во вторник - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Как работает Керченская переправа во вторник
Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-12-26T10:02
2023-12-26T10:02
2023-12-26T10:02
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Всего с начала возобновления работы Керченской переправы паромы перевезли 415 161 пассажира и 238 558 грузовиков. В общей сложности выполнено 6 949 рейсов, в том числе, за последние сутки – 11.В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному маршруту через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Мост через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка у Крымского моста утром во вторникТепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторникЗдание железнодорожного вокзала повреждено в Феодосии
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Как работает Керченская переправа во вторник
Керченская паромная переправа 26 декабря работает по фактической погоде
Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.