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Шторм остановил работу парома и катера в Севастополе

Шторм остановил работу парома и катера в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.12.2023

Шторм остановил работу парома и катера в Севастополе

Движение парома и пассажирского катера в Севастополе приостановлено из-за непогоды. Об этом сообщили в дептрансе города. РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T15:44

2023-12-25T15:44

2023-12-25T15:48

паромы и катера в севастополе

севастополь

морской транспорт

логистика

погода в крыму

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Движение парома и пассажирского катера в Севастополе приостановлено из-за непогоды. Об этом сообщили в дептрансе города.Ограничение продлится до улучшения погодных условий.В связи с остановкой морского транспорта на площадях Нахимова и Захарова будет организована работа компенсационных маршрутов.Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде. В проливе действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 12-17 м/с.Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме. На данный момент очередей к пунктам пропуска с обеих сторон пролива нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в проливе - как работает Керченская переправа в понедельникВ Севастополе закрыли рейдКогда откроют аэропорт Симферополя – власти Крыма

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

паромы и катера в севастополе, севастополь, морской транспорт, логистика, погода в крыму, общество