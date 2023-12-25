Рейтинг@Mail.ru
Шторм остановил работу парома и катера в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231225/shtorm-ostanovil-rabotu-paroma-i-katera-v-sevastopole-1133786009.html
Шторм остановил работу парома и катера в Севастополе
Шторм остановил работу парома и катера в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Шторм остановил работу парома и катера в Севастополе
Движение парома и пассажирского катера в Севастополе приостановлено из-за непогоды. Об этом сообщили в дептрансе города. РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T15:44
2023-12-25T15:48
паромы и катера в севастополе
севастополь
морской транспорт
логистика
погода в крыму
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326555_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e63d0ea6b0a3099e53912dcc71af365b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Движение парома и пассажирского катера в Севастополе приостановлено из-за непогоды. Об этом сообщили в дептрансе города.Ограничение продлится до улучшения погодных условий.В связи с остановкой морского транспорта на площадях Нахимова и Захарова будет организована работа компенсационных маршрутов.Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде. В проливе действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 12-17 м/с.Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме. На данный момент очередей к пунктам пропуска с обеих сторон пролива нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в проливе - как работает Керченская переправа в понедельникВ Севастополе закрыли рейдКогда откроют аэропорт Симферополя – власти Крыма
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326555_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bed29ed7d4268e3850fb53bf70c66e61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
паромы и катера в севастополе, севастополь, морской транспорт, логистика, погода в крыму, общество
Шторм остановил работу парома и катера в Севастополе

Шторм в Севастополе приостановил работу парома и катера

15:44 25.12.2023 (обновлено: 15:48 25.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Движение парома и пассажирского катера в Севастополе приостановлено из-за непогоды. Об этом сообщили в дептрансе города.
"Из-за неблагоприятных погодных условий паром и пассажирский катер на линии "Артбухта – Северная" не осуществляют движение", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Ограничение продлится до улучшения погодных условий.
В связи с остановкой морского транспорта на площадях Нахимова и Захарова будет организована работа компенсационных маршрутов.
Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде. В проливе действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 12-17 м/с.
Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме. На данный момент очередей к пунктам пропуска с обеих сторон пролива нет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шторм в проливе - как работает Керченская переправа в понедельник
В Севастополе закрыли рейд
Когда откроют аэропорт Симферополя – власти Крыма
 
Паромы и катера в СевастополеСевастопольМорской транспортЛогистикаПогода в КрымуОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:29Под Феодосией восстановили прибрежную дорогу после оползня и обвала
17:18ВСУ потеряли более 600 боевиков в безуспешных атаках
17:10Бензин и дизтопливо пошли в рост: как изменилась цена на российской бирже
16:59Шесть районов Крыма получили новое оборудование для медосмотров
16:49На зарплаты медикам дополнительно выделили 7,5 млрд рублей
16:37Движение по Крымскому мосту возобновлено
16:28Армия России поразила две пусковые установки ЗРК и сбила 40 дронов ВСУ
16:13Когда восстановят подачу газа в Ялте
16:08Крымский мост закрыт
15:58В Крыму сотрудники МЧС спасли упавшую в ущелье охотничью собаку
15:44Шторм остановил работу парома и катера в Севастополе
15:40В Сочи продлено штормовое предупреждение: прогнозируют ливни и смерчи
15:18ВСУ обстреляли из минометов хутор в Белгородской области – есть раненые
15:03Право на маткапитал в России получат только дети-граждане РФ по рождению
14:58Военные РФ спасли раненую украинку, брошенную боевиками ВСУ под Крынками
14:40В Ялте без газа остаются десятки улиц города и семь пригородных поселков
14:23Освобождение от ОСАГО для новых регионов РФ продлили до 2025 года
14:01Запад настроен на смену власти в Сербии – посол РФ
13:51Провокация Запада: зачем Арестович* советует Киеву объединяться с Москвой
13:11Суд арестовал главу военной разведки Украины Буданова
Лента новостейМолния