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Шторм остановил работу парома и катера в Севастополе
Шторм остановил работу парома и катера в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Шторм остановил работу парома и катера в Севастополе
Движение парома и пассажирского катера в Севастополе приостановлено из-за непогоды. Об этом сообщили в дептрансе города. РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T15:44
2023-12-25T15:44
2023-12-25T15:48
паромы и катера в севастополе
севастополь
морской транспорт
логистика
погода в крыму
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Движение парома и пассажирского катера в Севастополе приостановлено из-за непогоды. Об этом сообщили в дептрансе города.Ограничение продлится до улучшения погодных условий.В связи с остановкой морского транспорта на площадях Нахимова и Захарова будет организована работа компенсационных маршрутов.Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде. В проливе действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 12-17 м/с.Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме. На данный момент очередей к пунктам пропуска с обеих сторон пролива нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в проливе - как работает Керченская переправа в понедельникВ Севастополе закрыли рейдКогда откроют аэропорт Симферополя – власти Крыма
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паромы и катера в севастополе, севастополь, морской транспорт, логистика, погода в крыму, общество
Шторм остановил работу парома и катера в Севастополе
Шторм в Севастополе приостановил работу парома и катера
15:44 25.12.2023 (обновлено: 15:48 25.12.2023)