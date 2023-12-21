https://crimea.ria.ru/20231221/bolee-75-tysyach-krymchan-poluchili-vyplaty-posle-shtorma-veka-1133708107.html

Более 7,5 тысяч крымчан получили выплаты после "шторма века"

Более 7,5 тысяч крымчан получили выплаты после "шторма века" - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Более 7,5 тысяч крымчан получили выплаты после "шторма века"

В Крыму заявления на компенсацию после шторма, который обрушился на полуостров в конце ноября, подали 436 тысяч человек, из них 7,5 тысяч уже получили выплаты... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T14:49

2023-12-21T14:49

2023-12-21T14:51

сергей аксенов

крым

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

пособия и выплаты

новости

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133085123_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_766b12507044bb98d8251899474ec49b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В Крыму заявления на компенсацию после шторма, который обрушился на полуостров в конце ноября, подали 436 тысяч человек, из них 7,5 тысяч уже получили выплаты. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк сообщил, что более 90 гидротехнических сооружений, пляжей и набережных в Крыму получили повреждения в результате удара стихии в конце ноября.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч.По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Затоплены 159 частных домовладений, два многоквартирных дома, 100 приусадебных участков в Евпатории, Сакском и Черноморском районах. Всего было эвакуировано 438 человек, в том числе 66 детей. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать. По предварительным оценкам, размер ущерба составляет более 1,3 млрд рублей.

https://crimea.ria.ru/20231218/feodosiya-posle-shtorma---uchastki-naberezhnykh-zakryty-uscherb-esche-schitayut-1133626983.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, пособия и выплаты, новости, новости крыма, общество