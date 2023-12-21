Рейтинг@Mail.ru
Более 7,5 тысяч крымчан получили выплаты после "шторма века" - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231221/bolee-75-tysyach-krymchan-poluchili-vyplaty-posle-shtorma-veka-1133708107.html
Более 7,5 тысяч крымчан получили выплаты после "шторма века"
Более 7,5 тысяч крымчан получили выплаты после "шторма века" - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Более 7,5 тысяч крымчан получили выплаты после "шторма века"
В Крыму заявления на компенсацию после шторма, который обрушился на полуостров в конце ноября, подали 436 тысяч человек, из них 7,5 тысяч уже получили выплаты... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T14:49
2023-12-21T14:51
сергей аксенов
крым
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
пособия и выплаты
новости
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133085123_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_766b12507044bb98d8251899474ec49b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В Крыму заявления на компенсацию после шторма, который обрушился на полуостров в конце ноября, подали 436 тысяч человек, из них 7,5 тысяч уже получили выплаты. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк сообщил, что более 90 гидротехнических сооружений, пляжей и набережных в Крыму получили повреждения в результате удара стихии в конце ноября.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч.По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Затоплены 159 частных домовладений, два многоквартирных дома, 100 приусадебных участков в Евпатории, Сакском и Черноморском районах. Всего было эвакуировано 438 человек, в том числе 66 детей. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать. По предварительным оценкам, размер ущерба составляет более 1,3 млрд рублей.
https://crimea.ria.ru/20231218/feodosiya-posle-shtorma---uchastki-naberezhnykh-zakryty-uscherb-esche-schitayut-1133626983.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133085123_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_f273274e120706eba6347c7293617920.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, пособия и выплаты, новости, новости крыма, общество
Более 7,5 тысяч крымчан получили выплаты после "шторма века"

Более 7,5 тысяч крымчан получили выплаты после ноябрьского шторма - Аксенов

14:49 21.12.2023 (обновлено: 14:51 21.12.2023)
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В Крыму заявления на компенсацию после шторма, который обрушился на полуостров в конце ноября, подали 436 тысяч человек, из них 7,5 тысяч уже получили выплаты. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
"Заявления на выплаты по 10 тысяч подали 436 тысяч человек. 336 тысяч заявлений непосредственно отработаны и по ним приняли положительные заключения. В работе, по оформлению, находятся 55 тысяч. Получили уже около 7,5 тысяч человек", - сообщил он.
Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк сообщил, что более 90 гидротехнических сооружений, пляжей и набережных в Крыму получили повреждения в результате удара стихии в конце ноября.
Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч.
По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Затоплены 159 частных домовладений, два многоквартирных дома, 100 приусадебных участков в Евпатории, Сакском и Черноморском районах. Всего было эвакуировано 438 человек, в том числе 66 детей. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать. По предварительным оценкам, размер ущерба составляет более 1,3 млрд рублей.
Набережная Коктебеля после ноябрьского урагана в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
18 декабря, 13:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
Феодосия после шторма - участки набережных закрыты, ущерб еще считают
 
Сергей АксеновКрымУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаПособия и выплатыНовостиНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:23На Севастополь надвигается сильный ветер - предупреждение МЧС
17:09Украинская ракета уничтожена над Азовским морем
17:09Минфин планирует привлечь 40 трлн рублей россиян для вливания в экономику
16:57В Севастополе капитально отремонтировали школу в селе Хмельницкое
16:50Враг горит на всех фронтах: ВСУ потеряли за сутки еще 665 боевиков
16:21В Крыму собирают экологически чистые огурцы для новогоднего стола
16:13Движение по Крымскому мосту открыто
16:09Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности РНКБ на уровне ruA+
16:01"Пора закончить валять дурака" - Путин дал совет Западу
15:25Материнский капитал в 2024 году проиндексируют: какой будет выплата
15:11Ущерб от шторма в Крыму оценивается примерно в 42 млрд рублей – Аксенов
15:09Крымский мост закрыт
14:55ВСУ обстреляли брянское село Сопычи - ранены двое мужчин
14:49Более 7,5 тысяч крымчан получили выплаты после "шторма века"
14:41"Дырку им от бублика": Аксенов ответил на планы Украины захватить Крым
14:34В Европе будут отлавливать украинцев для мобилизации – эксперт
14:20На Кубань идет снежный ураган – предупреждение МЧС
14:10При обстреле села в Брянской области ранен мужчина
13:56Российские силы ПВО уничтожили более 100 ракет Storm Shadow за год
13:42Армия России поразила около 1500 объектов ВСУ высокоточным оружием
Лента новостейМолния