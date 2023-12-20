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Утром туманы, днем тепло: погода в Крыму в среду

Утром туманы, днем тепло: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Утром туманы, днем тепло: погода в Крыму в среду

В среду в Крыму ожидается теплая погода и порывистый ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T00:01

2023-12-20T00:01

2023-12-20T00:01

крым

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

феодосия

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается теплая погода и порывистый ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +11...13 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем до 13 градусов тепла.В Ялте и Алуште также осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +5...7, днем +12...14 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии сухо. Ночью до 8 градусов тепла, днем до +12.Читайте также на РИА Новости Крым:Двенадцать месяцев в Крыму: где проснулись первые подснежникиФеодосия после шторма - участки набережных закрыты, ущерб еще считаютВ Крым возвращается тепло - недельный прогноз погоды от ФОБОС

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симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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