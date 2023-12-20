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Утром туманы, днем тепло: погода в Крыму в среду
Утром туманы, днем тепло: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Утром туманы, днем тепло: погода в Крыму в среду
В среду в Крыму ожидается теплая погода и порывистый ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T00:01
2023-12-20T00:01
2023-12-20T00:01
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симферополь
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алушта
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евпатория
феодосия
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается теплая погода и порывистый ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +11...13 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем до 13 градусов тепла.В Ялте и Алуште также осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +5...7, днем +12...14 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии сухо. Ночью до 8 градусов тепла, днем до +12.Читайте также на РИА Новости Крым:Двенадцать месяцев в Крыму: где проснулись первые подснежникиФеодосия после шторма - участки набережных закрыты, ущерб еще считаютВ Крым возвращается тепло - недельный прогноз погоды от ФОБОС
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Утром туманы, днем тепло: погода в Крыму в среду
В среду в Крыму прекратятся осадки и потеплеет до 14 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается теплая погода и порывистый ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В ближайшие двое суток в Крыму ожидается умеренно-теплая погода. Ветер юго-западный 8-13 м/с, в дневные часы местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…7; днем +9…14, в горах +3…8. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы", - рассказали синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +11...13 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем до 13 градусов тепла.
В Ялте и Алуште также осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +5...7, днем +12...14 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии сухо. Ночью до 8 градусов тепла, днем до +12.
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